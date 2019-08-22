 Резервисты провели учения на полигонах 169-го учебного центра в Десне. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу учебного центра, конечным этапом учений стали боевые стрельбы подразделений.

"Занятия проводились с личным составом механизированных подразделений - экипажами танков, наводчиками БМП, расчетами ПТРК, минометных батарей и пулеметов ДШК, гранатометчиками, стрелками. Используется опыт ведения боевых действий на востоке Украины - ведение огня на дальнем расстоянии и из закрытых позиций", - говорит начальник учебного центра Виктор Николюк.

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