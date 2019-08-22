EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  913  6
Материалы по теме:
Все про:армия (7507) учения (2152) резервисты (8)

 Резервисты провели учения на полигонах 169-го учебного центра в Десне. ВИДЕО

На базе 169-го учебного центра "Десна" прошли учения резервистов оперативного резерва второй очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу учебного центра, конечным этапом учений стали боевые стрельбы подразделений.

"Занятия проводились с личным составом механизированных подразделений - экипажами танков, наводчиками БМП, расчетами ПТРК, минометных батарей и пулеметов ДШК, гранатометчиками, стрелками. Используется опыт ведения боевых действий на востоке Украины - ведение огня на дальнем расстоянии и из закрытых позиций", - говорит начальник учебного центра Виктор Николюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3144249
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Навчайтесь..
Ще невідомо де вам воювати прийдеться.
 показать весь комментарий
 
где ***** прикажет там и будут. Может на Берлин послать "Можем повторить!"
 показать весь комментарий
 
маєте на увазі - нашими незабаром керуватиме фуйло ?
 показать весь комментарий
 
да, Украина возвращается в кремлёвское стойло, такова воля большинства
 показать весь комментарий
 
 
Вот только большинство побежит, а меньшинство ляжет здесь же.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх