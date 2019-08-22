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 Украинский журналист, писатель и критик Олег Вергелис перенес инсульт и нуждается в помощи. ВИДЕО

Звезда украинской журналистики Олег Вергелис нуждается в нашей поддержке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, в мае он пережил тяжелый инсульт и его ждет длительная реабилитация. Деньги можно перевести на карту ПриватБанка 5168 7453 0215 4692; получатель: Самборская Юлия Леонидовна, с сообщением на реабилитацию Олега Вергелиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Известному журналисту Олегу Вергелису, госпитализированному в тяжелом состоянии 6 мая, нужна помощь на реабилитацию

Источник: https://censor.net.ua/v3144186
 
 
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Так у нас же такая замечательная медреформа, какие еще деньги собирать? Не нужны ему деньги, ему нужны советы Супрун -пусть приседает, заменит лук в рационе и больше ругается матом.
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А чем этот украинец лучше всех остальных? И что это за медицина что надо собирать деньги на карточку.
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ты знаешь, что такое инсульт? как минимум шутки про Супрун тут не уместны.
Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
...
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А где ты увидел шутку в том, что в европейском государстве серьезно заболевший гражданин вынужден побираться и даже не надеяться на выполнение государством своих прямых обязанностей?
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розумієте, сергій, я рідко співпадаю зі смаком підлоги, але він тут безперечно правий, то журналіст, а це його колеги, вони мають право бути солідарними
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Арахамия заявил что Супрун хорошо справляется со своими обязанностями, пусть присоединяется. А то получается реформы блестящие их, как украинец заболел так побираться перед всем миром ему лично. Нет уже, давайте вместе и Зеленского присоединяйте как гаранта Конституции в которой государство гарантирует бесплатное медицинское обслуживание.
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Редактор відділу одного з найбільших журналів, заслуженний
журналіст України, потребує допомоги, і збору коштів. А що тоді казати про десятки тисяч простих бідних людей-слюсарів, водіїв, касирів?!
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