 Украинский журналист, писатель и критик Олег Вергелис перенес инсульт и нуждается в помощи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, в мае он пережил тяжелый инсульт и его ждет длительная реабилитация. Деньги можно перевести на карту ПриватБанка 5168 7453 0215 4692; получатель: Самборская Юлия Леонидовна, с сообщением на реабилитацию Олега Вергелиса.
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Известному журналисту Олегу Вергелису, госпитализированному в тяжелом состоянии 6 мая, нужна помощь на реабилитацию
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Ответ на твой вопрос такой. Этот человек журналист. Сайт цензор.нет информационный ресурс где работают такие же журналисты. Как бы солидарность к колеге. нет?
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журналіст України, потребує допомоги, і збору коштів. А що тоді казати про десятки тисяч простих бідних людей-слюсарів, водіїв, касирів?!