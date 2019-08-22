 Украинский журналист, писатель и критик Олег Вергелис перенес инсульт и нуждается в помощи. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, в мае он пережил тяжелый инсульт и его ждет длительная реабилитация. Деньги можно перевести на карту ПриватБанка 5168 7453 0215 4692; получатель: Самборская Юлия Леонидовна, с сообщением на реабилитацию Олега Вергелиса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Известному журналисту Олегу Вергелису, госпитализированному в тяжелом состоянии 6 мая, нужна помощь на реабилитацию