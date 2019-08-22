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 Политика Украины, Общество
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 Удар украинских минометов по штабу российского батальона в Первомайске 20 июля - уничтожено и подбито более 20 единиц боевой техники. ВИДЕО

Воины 54-й механизированной бригады провели успешную атаку на базу оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин.

"Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там. А список, ой, какой немалый: зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", КШМ - командно-штабная машина, БМП - 2 шт., грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито. Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито. Грузовой кран, армейский джип. Потери личного состава у террористов составили около: 20 человек убитыми, 11 человек ранеными", - рассказывает волонтер.

"Это один из самых успешных и самых результативных минометных налетов в истории войны на Донбассе, который произошел совсем недавно. Даю свою неофициальную версию этих событий - с официальной спорить не буду, отличия комментировать - тоже. Накануне заключения перемирия российские войска нанесли серию ударов по позициям 54-й механизированной бригады. В ответ 20 июля боевая группа "К-2" нанесла удар 120 мм минометами по штабу 2-го батальона 4-й мотострелковой бригады ВС РФ, размещенном в комплексе зданий бывшего техникума на окраине Первомайска. Расход мин - около 40 на каждый миномет. Огонь был точный, корректируемый с беспилотного разведчика. Благодаря корректировке российские оккупанты понесли тяжелые потери. Впервые весь бой почти полностью выкладывается в интернет, хорошо заметны прямые попадания по зданиям, где укрывались наемники, хорошо видна уничтоженная военная техника. Думаю, оценка потерь россиян в 20 убитых - сильно преувеличена, противник в укрытии, а мина капитальное здание не обрушит. Но потери техники реальные, и это здорово. Блестящий успех, все участники боя из 54-й бригады заслуживают самых высоких государственных наград", - пишет об этом успехе украинских воинов главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 93-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в районе Авдеевской промзоны. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3144171
 
   
 Топ комментарии
 
Вам бы Зебилам кроме писать еще читать научиться, в июле стреляли, а потом Зеля придумал перемирие.
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Вот и посмотри как в ответку лупили в это перемирие Баклан и посмотри на то что сейчас.
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Мені жодного разу не шкода сєпарских укріплень,але помітила таку річ. Саме після чергового вовиного пройобу,зашквару ,та ще якоїсь фігні від влади,з"являються в ЗМІ такі видео. Відволікти?
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Это до того как зеЛеная падаль 'перемирие' заказало.
а так хорошо парни кацапо-фашистам наваляли
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"По его словам атака длилась всего 12 минут и была предпринята в июле этого года."

20 окупантів знищено, 11 - поранено, підбито понад 20 одиниць техніки: воїни 54-ї бригади провели успішну атаку на Донбасі - Цензор.НЕТ 9236
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Слава Україні! Слава Героям! Усе вже є...наказу немає.
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Певно Самому зєлі пояснили що через т.з. "пєрєміріє" з такими втратами-"інцідєнтамі", навіть зовсім упороті зєбіли починають сумніватися в своєму виборі . Тому зєлєбєнське "Міністерство правди" вкинуло позитивний сюжет зєбілам на втіху ,щоб ті заспокоїлись . Що і видно з постів .
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а где там на видео десятки погибших? не видно вообще никого... по безлюдному месту отработали.. так можно и про 2000 убитых написать.
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На Зеленського працюють найкращі психологи РФ.
Думаючі зрозуміють.
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Пиар асьі...в прямом и переносном смьісле. От Бадоева и до Белковского.
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Так. Тепер пригадую що тоді у твітері писали про технікум у Первомайську. Але невідомо було про масштаб зашквару орків.
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