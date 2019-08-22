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 Политика Украины
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 Сейчас все очень серьезно, - Полозов о возможном освобождении украинских политзаключенных и военнопленных. ВИДЕО

Это не первая попытка выйти на какие-то договоренности по освобождению украинских политзаключенных из кремлевского плена, но все это срывалось.

Руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов прокомментировал информацию в росСМИ о возможном возвращении в Украину пленников Кремля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Я этот вопрос не комментирую. Прежде всего, чтобы не навредить неосторожным словом тем процессам, которые сейчас происходят. Здесь важно понимать, что это не первая попытка выйти на какие-то договоренности. И до этого все доходило буквально до финальной стадии - и все это срывалось. Есть определенные силы, заинтересованные в том, чтобы возвращение украинских военнопленных и политзаключенных затягивалось. Поэтому, учитывая интересы своих подзащитных, я, пока не произойдет какое-либо событие, комментировать его не буду", - сказал адвокат.

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На вопрос ведущей, какова вероятность, что на этот раз возвращение моряков и политзаключенных состоится успешно, Полозов сказал: "Сейчас, по моей информации, все очень серьезно. Поэтому я и не могу, к сожалению, предоставить комментарии".

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Ранее Эмманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/v3144144
 
   
 Топ комментарии
 
Что взамен отдал зеля? Вот в чем вопрос
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та пусть расплачивается, главное узники будут дома, а потом опять его нагнать с G8
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Этот Полозов старательно корчит из себя типо независимого адвоката , а на практике гэбнявый агент . Там по другому не бывает . Это типо Венедиктова .
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тебя отдаст порохобота
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похоже ,взамен G8, и еще много плюшек для кацапстана..Перегрузка!!
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це ***** розплатиться так за прийом в джі)-7?! Сейчас все очень серьезно, - Полозов о возможном освобождении украинских политзаключенных и военнопленных - Цензор.НЕТ 5369
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точніше сказати за повернення в джі-7, дякуємо макрону і трампу,
інші учасники джі-7 проти, але надовго це?!
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та пусть расплачивается, главное узники будут дома, а потом опять его нагнать с G8
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звичайно, хай вертає наших хлопців, а там,
може знову ***** чимось відзначиться, до 20 року час є!
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Ну да шутки закончились,теперь надо заглотнуть наживку чтобы ***** мог дальше разыгрывать свой пасьянс по снятию санкций
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Интересная тема на форуме. Кто - о чём. Нормальные люди думают, как бы освободить узников (а в русских тюрьмах не сладко) любой ценой, вернуть ни в чём не повинных ребят домой. Ответственность за их понэволэння на Порошенко. А порохоботы думают, как бы не допустить РФ в G7 любой ценой, пусть моряки мучаются 20 лет, страдают их родители - порохоботам на них пох. Порохоботы своих не бросают! Напомнило...
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Питання повернення наших заручників із катівень ***** дуже серйозне і надзвичайно важливе але питання якою ціною для України вони будуть звідти повернуті не менш серйозне і важливе.
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