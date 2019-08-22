 Сейчас все очень серьезно, - Полозов о возможном освобождении украинских политзаключенных и военнопленных. ВИДЕО

Руководитель группы адвокатов моряков Николай Полозов прокомментировал информацию в росСМИ о возможном возвращении в Украину пленников Кремля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Я этот вопрос не комментирую. Прежде всего, чтобы не навредить неосторожным словом тем процессам, которые сейчас происходят. Здесь важно понимать, что это не первая попытка выйти на какие-то договоренности. И до этого все доходило буквально до финальной стадии - и все это срывалось. Есть определенные силы, заинтересованные в том, чтобы возвращение украинских военнопленных и политзаключенных затягивалось. Поэтому, учитывая интересы своих подзащитных, я, пока не произойдет какое-либо событие, комментировать его не буду", - сказал адвокат.

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На вопрос ведущей, какова вероятность, что на этот раз возвращение моряков и политзаключенных состоится успешно, Полозов сказал: "Сейчас, по моей информации, все очень серьезно. Поэтому я и не могу, к сожалению, предоставить комментарии".

Напомним, 20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

Также в "Лефортово" приняли передачи для политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Ранее Эмманюэль Макрон провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Среди прочего, он выразил надежду, что удастся обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.