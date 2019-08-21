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 Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет, - премьер Великобритании Джонсон. ВИДЕО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель сошлись во мнении, что сейчас было бы неправильно возвращать Россию в G7.

Об этом Джонсон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине, - Меркель

"Я знаю о шагах по реинтеграции России в G7... Я просто должен сказать, что, учитывая то, что произошло в Солсбери в Уилтшире, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся дестабилизацию, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации, не только в Украине, но и во многих других местах, я должен сказать, что я очень поддерживаю канцлера Меркель в ее мнении, что все еще нет необходимого обоснования для возвращения России в G7", - заявил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3144125
 
 
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Тю... А в Росії тільки но знову вирішили Данілушкє Трампову звання "почєтнава казака Росіюшки" присвоїти...
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расия встаёт с колен, Запад стаёт - это всё что можно сказать про уступки потенциальному мировому террористу.
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Да чего уж там праативные .....затаились и ждут удобного момента в кустиках .Чтоб слиться с х.йлом в любовном экстазе . Только не могут определиться , решиться кто отдастся первым . В обчем Англия -Германия -,,я долго с ним боролась спасая свою честь ....но всё же напоролась. И шопа сразу тресь !..."
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