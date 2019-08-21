 В течение суток враг четырежды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).
Отмечается, что все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, неподалеку от Новомихайловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,
вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Дважды обстреливали позиции ОС около Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, 20 августа на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов. Один украинский воин получил ранение.
ПиСи:Алі Хасан, ти вже збігав пожалітися модеру на те створіння, що там нижче мати пише чи коли тобі подобається мат в чужу адресу, то ти тільки лайки ставиш?
І про яку "бездіяльність " ти пишеш, про твою?
Можливо вже пора братись за розум і не писати тут "шутачєк" про поранених воїнів ВСУ? Як вважаєш? Я тут правий чи ні в цьому?
И имеет в рашке свой бизнес....
Писали о 3-х фирмах...
https://twitter.com/666_mancer/status/1164041844214378496
Можно в ответ только....
По принципу - я в тебя кину топор, а ты можешь потом в ответ тоже бросить...
Отсюда и потери ВСУ больше чем у сепаров..., а раньше было наоборот примерно 1:3...
🤑
😁
😁
Ти зараз в вишиванці це постиш "петроадіот"??
😁
😁
Закінчиш так ти, гірой, за те, що смакуєш тут пораненями та смертями воїнів ВСУ.
Вісьолая шютка, так?
за "діалог" бонуси 🍫🍫🍬🍬 маєш!
😁
Можеш не відповідати..
🤑
а значить треба знімати санкції.
Україну зливають.