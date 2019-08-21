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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Безсмертный (324) Путин (24991) Россия (73652) санкции (7450) Макрон (294)

 "Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона. ВИДЕО

Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный заявил, что встреча президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном напоминала "похоронную процессию" по антироссийским санкциям.

Об этом Безсмертный сказал в интервью телеканалу "UA:Перший", фрагмент которого опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам украинского дипломата, в ходе брифинга Макрона и Путина перед встречей 19 августа несколько раз звучало имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Было 10 минут, где звучало "Зеленский". Звучала фраза о возвращении России в G7, в зависимости от решения украинского кризиса…. Не война, а украинский кризис. То есть, это декларируется уже абсолютно понятно. Вы знаете, я слушал вступление Макрона, и было такое впечатление, словно слушал похоронную процессию по санкциям", – сказал Безсмертный.

Он добавил, что "Путин получил массу удовольствия".

Читайте на Цензор.НЕТ: Слова Макрона и Трампа о возвращении России в Группу Семи - это начало "нового порядка", - Лубкивский

Безсмертный отметил, что позицию Франции и других западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция "направлены взглядом на Россию".

"У нас есть полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе, пока мы можем ситуацию еще как-то выровнять", – считает дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году, - CNN

Источник: https://censor.net.ua/v3144076
 
   
 Топ комментарии
 
Насувається хмара зеленої саранчі. Вороги та злодії кинулись дерибанити що погано лежить. Всі знають, що буде далі

Далі буде колективне згвалтування і відправка на панель. Московіти тримають за роги, вже шикується черга і перші бажаючі наносять візит. Якщо українці самі визнали країну порноактрисою то так і буде, виродки! Якщо Україна не потрібна українцям - вона не потрібна взагалі нікому.

Важко за всю історію людства, знайти подібний прицедент. Важко передати подив і огиду наших союзників, які, тепер виходить, вляпались в такий союз. Але за мить відвернуться всі і вони вимагатимуть компенсації репутаційних збитків. А наш ворог повертається в G8! Алілуйя бидло!
(C)
@A_Traxel
🤔
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як зелена шмаркля думає далі жити в Україні
як думає жити біомаса, втомлена війною, що обрала жалюгідного слимака президентом?
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Та все вже зрозуміло: про це притомні люди і попереджали зе-лохів під час виборчої кампанії і потім, після виборів.
Але зебілки верещали, що все -круто і квартальні чувачки-примітиви, яким вони віддали владу в країні, яка веде війну з неймовірно підлим і сильним ворогом, =всьо парєшают= і блазень-головнокомандувач - то супер найс.

Повтор: ніхто не збирається підтримувати піпл і допомагати йому, втрачати і витрачати свої гроші, якщо той піпл ні боротися, ні захищатися не хоче, бо =устал= і бажає видовищ (дешевих, до речі), хай вертається назад під крильце х**ла, як той і хотів і ставив їм умови: Україна має лишитися в орбіті рашки.
Заходу то що з того ? Вони дбають про свої інтереси.
Отже, вітаю 73%-их: =ви-сдєлалі-ето-вмєстє=. І заплатите за все теж =вмєстє=.
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"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.
Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Степан Бандера
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Безсмертный обиженый и тупой как пробка .США и рассия всегда были и будут врагами .Никто не будет принимать решения в интересах рассии .
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иди почисти у соседей унитаз, дадут на пиво. в процессе расскажешь. развелось эксПЕРДОФ.
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Насувається хмара зеленої саранчі. Вороги та злодії кинулись дерибанити що погано лежить. Всі знають, що буде далі

Далі буде колективне згвалтування і відправка на панель. Московіти тримають за роги, вже шикується черга і перші бажаючі наносять візит. Якщо українці самі визнали країну порноактрисою то так і буде, виродки! Якщо Україна не потрібна українцям - вона не потрібна взагалі нікому.

Важко за всю історію людства, знайти подібний прицедент. Важко передати подив і огиду наших союзників, які, тепер виходить, вляпались в такий союз. Але за мить відвернуться всі і вони вимагатимуть компенсації репутаційних збитків. А наш ворог повертається в G8! Алілуйя бидло!
(C)
@A_Traxel
🤔
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Якщо санкції з кацапів будуть з зняті, то тільки завдяки старанням сивої свині, мародера і зрадника.
interfax.com.ua/news/economic/518143.html
biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/gruppa-icu-stala-krupneyshim-aktsionerom-burger-king-v-rossii
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А при пэдроте начали строить Сев. Поток-2! Вот лолка изменник!!!
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Прецедент уже был в 1918 - 1921. закончилось массовыми расстрелами и Геноцидом 1933
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Ану проблейте что то зевотные!
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Тримай, порохоскот)

Не Липецкой фабрикой единой… У Петра Порошенко в России еще как минимум два крупных аграрных бизнеса: крахмальный завод и зерновая компания. (Программа «Грошi» за 26 февраля 2018 года на телеканале «1+1»).

Агро-крахмальний холдинг Петра Порошенко находится там же, где и его кондитерские активы - в Липецке. Но в отличие от фабрики, завод работает и приносит своему хозяину хорошую прибыль, и исправно платит налоги в бюджет Российской Федерации.

Чтобы скрыть факт владения этими активами, Порошенко перепродал их в оффшор. Но этот оффшор входит в группу «Укрпроминвест», и является одним из главных в цепочке оффшоров Порошенко.

Новая страница позора президента-«патриота»
Журналисты провели расследование в отношении Липецкого завода по производству крахмала и еще одной российской фирмы, занимающейся выращиванием зерновых - ООО «Лакигрейн». Это тайные активы украинского гаранта.
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І є записи в електронному бюджеті РФ як про зелебобіка компанії?! Чи знову фантазії українофоба дубінського?!
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Я про крахмальный завод барыги в Липецке с 2014 года пишу. Но это видимо секретная информация и её цензор всегда уничтожает. Непосвящённые должны знать только про шоколадную фабрику в Липецке.
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Невероятно, но во время активной фазы войны с Россией в 2015 году ООО «Крахмалопродукты» заработало для собственника 700 тысяч долларов. И самое интересное, что в 2016 и 2017 годах эти фирмы на вражеской земле так и не были ликвидированы.

Почему так получилось?
До начала войны «Крахмалопродукты» совершенно открыто и официально принадлежали президентской «Укрпроминвест-Агро». Эта компания подтвердила свою связь с российскими фирмами. В 2012 году компания начала свой сельскохозяйственный проект в России. Но уверила, что на протяжении 2014-2016 годов корпоративные права и земля были проданы, сельскохозяйственная техника была вывезена в Украину, а работники - уволены.
Бизнес был выведен в офшоры 2014 году, при этом эти фирмы в так называемый «слепой» траст не попали. Их как будто по-настоящему продали. Но эксперты подозревают, что это продажа могла быть фиктивной.

Юрист Василий Вакаров утверждает, что сама покупка завода была оформлена на кипрскую компанию, руководителем которой является Андре Атанасио. Он - директор компании «Chartomena Limited», на которую перевели Липецкий завод по производству крахмала Петра Порошенко. И это не первая афера, в которой эти две фамилии стоят рядом.

В 2011 году был приобретен завод по производству крахмала на востоке Германии, в городе Эльстерауе. Его приобрела оффшорная компания «Camarin Limited», а директором указан все тот же Андре Атанасио. Но фактическим собственником является Сергей Зайцев, менеджер «Рошена».
«Не случайные» связи Порошенко
Сергей Зайцев - не посторонний человек. Он - одноклассник Петра Порошенко, а также замдиректор корпорации «Рошен» и фактический руководитель его так называемого «слепого» траста. Кстати, тот самый немецкий крахмальный заводик Зайцев передал под управление в компанию президента ООО «Интерстарч Украина». При поисках фирмы «Лакигрейн», украинской тезки липецкой ООО «Лакигрейн», можно натолкнуться и на «Интерстарч Украина».
Российская фирма ООО «Лакигрейн» по выращиванию зерновых была основана липецкими «Крахмалопродуктами», которые упорно отрицают связь с Порошенко. Проверяя эти фирмы в реестре, журналисты натолкнулись на факт несомненной связи между ООО «Лакигрейн» и липецкой кондитерской фабрикой «Рошен». Они зарегистрированы по одному и тому же номеру телефона.
Но в Администрации президента все привычно отрицают.
Вот так: Украина воюет, а ее главнокомандующий владеет бизнесом в стране врага.
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И не только по санкциям, и по тебе, ищи работу, ЛАФА ЗАКОНЧИЛАСЬ.
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Як сказав мені сьогодні один американець українського походження: захід побачив бажання населення України бути з росією... Тому заважати не будуть. Прикро, але факт.
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Безсмертный иди работать, хоть ты от голода и не сдохнешь
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ага, оля, розкажи своїм соплемінникам, як немає толку від санкцій
дбл бл
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А какой толк? Какой толк от блокады Донбасса? Знаешь, что на электростанциях уже угля нет?
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як зелена шмаркля думає далі жити в Україні
як думає жити біомаса, втомлена війною, що обрала жалюгідного слимака президентом?
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Как точно про экс припедрота!
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Сива свиня парашенко зралник і мародер, порохоскот - нелюди.
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мне будет доставлять удовольствие, когда быдло будет очистки от картофеля, свеклы и капусты собирать на мусорке и варить себе похлебку, хвастаться друг перед другом что хоть что то пожрали раз за неделю. за 2 грн будешь на перекрестке лизать фары на крузаке.
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Дододо, кацапе. І долар по 150. Десь я ці казки вже чув)
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а от і не біомаса! - Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила! - а сила знову розцвіла.
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Пишите прямо:
Вернуть порошенка, его Макрон и Трамп боялись.

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Воєнний стан, Медведчук та 3 млрд грн на дизельному бізнесі із Росією
epravda.com.ua/columns/2018/11/27/643055/
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Для тех, кто не понял, написано следующее:
Зеля - мудак, а 73% - тупое быдло.
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парашенко зрадник і мародер, порохоскот нелюди.
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Ви ставите питання, які не мають відповіді:
1. шмаркля не думає - вона грає роль і насолоджується: комплекс свій тішить і глузує з лохів.
2. біомаса теж апріорі думати не здатна: там йдеться лише про задоволення базових фізіологічних потреб.

Зараз питання лише в тому, чи здорова частка суспільства (на жаль, критично мала) зможе ще раз переламати хід подій. З іншого боку: для чого переламувати ?
Якщо просто знову заради протесту - не варто і починати: загинуть свідомі і патріоти, а бидло і не ворухнеться.

Якщо для виживання країни (скільки можна, блін, наступати на ті самі граблі !!!) - тоді треба конче вирішувати, в які рамки зразу ставити біомасу, щоб вона більше не була здатною впливати на долю держави. Інакше - повернення до теперішньої ситуації.

Тому, якщо боротися і більше не звертати, а рухатися вперед - то не лише, щоб зігнати зе-сволоту, а усунути чисельно переважаючу біомасу від прийняття політичних рішень.
Все інше - марні жертви і марнування часу.
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это ты о том, что остался без гонораров... даже не сочувствуем!
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Та все вже зрозуміло: про це притомні люди і попереджали зе-лохів під час виборчої кампанії і потім, після виборів.
Але зебілки верещали, що все -круто і квартальні чувачки-примітиви, яким вони віддали владу в країні, яка веде війну з неймовірно підлим і сильним ворогом, =всьо парєшают= і блазень-головнокомандувач - то супер найс.

Повтор: ніхто не збирається підтримувати піпл і допомагати йому, втрачати і витрачати свої гроші, якщо той піпл ні боротися, ні захищатися не хоче, бо =устал= і бажає видовищ (дешевих, до речі), хай вертається назад під крильце х**ла, як той і хотів і ставив їм умови: Україна має лишитися в орбіті рашки.
Заходу то що з того ? Вони дбають про свої інтереси.
Отже, вітаю 73%-их: =ви-сдєлалі-ето-вмєстє=. І заплатите за все теж =вмєстє=.
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якщо ти остаточно перейшов на російську, то "Кассандра"
не бути тобі Адвокатом, адвокатік
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Ти долари купуй, якшо є за що... По осені згодяться.
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пэдор и не противился проводке Норд Стрим - 2. На пэдрота плевать хотели - строили, и всё!
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Ну и биомасса, что барыгу выбирала!
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Чахлик невмирущий? Неееее!.Мацковский бессмертный.
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Для геронтофіла Макарона виявилось достатнім фінансування пукіним жовтих підгузників. І усьо. "великаХранція" сдулася в момент.
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"Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона" - как только страны Европы начнут капитулировать перед агрессором, мир скатится в пропасть, а тем более, обосрался Трам, считая, что он защищает США, а на самом деле потакает кремлёвскому мяснику, да и на его роже написано - дебил.
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Москалі вже хочуть міняти нашу Конституцію.
Зе думає....
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Так бывает когда 5 лет валяешь дурачка и мародёришь под шумок, а потом получается то что получается. Это плоды политического гения пэтруся.
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Все западные торгаши ждали этого часа. С клоуном можно не считаться.,с него переговорщик, как из дерьма пуля ! Он быстро все просерет!
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У Бессмертного есть диплом школьного учителя , не пропадет преподаватель.
Но из политики его нужно срочно убирать , имхо
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