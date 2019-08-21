 "Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона. ВИДЕО

Об этом Безсмертный сказал в интервью телеканалу "UA:Перший", фрагмент которого опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам украинского дипломата, в ходе брифинга Макрона и Путина перед встречей 19 августа несколько раз звучало имя президента Украины Владимира Зеленского.
"Было 10 минут, где звучало "Зеленский". Звучала фраза о возвращении России в G7, в зависимости от решения украинского кризиса…. Не война, а украинский кризис. То есть, это декларируется уже абсолютно понятно. Вы знаете, я слушал вступление Макрона, и было такое впечатление, словно слушал похоронную процессию по санкциям", – сказал Безсмертный.
Он добавил, что "Путин получил массу удовольствия".
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Безсмертный отметил, что позицию Франции и других западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция "направлены взглядом на Россию".
"У нас есть полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе, пока мы можем ситуацию еще как-то выровнять", – считает дипломат.
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Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Степан Бандера
Далі буде колективне згвалтування і відправка на панель. Московіти тримають за роги, вже шикується черга і перші бажаючі наносять візит. Якщо українці самі визнали країну порноактрисою то так і буде, виродки! Якщо Україна не потрібна українцям - вона не потрібна взагалі нікому.
Важко за всю історію людства, знайти подібний прицедент. Важко передати подив і огиду наших союзників, які, тепер виходить, вляпались в такий союз. Але за мить відвернуться всі і вони вимагатимуть компенсації репутаційних збитків. А наш ворог повертається в G8! Алілуйя бидло!
(C)
@A_Traxel
🤔
interfax.com.ua/news/economic/518143.html
biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/gruppa-icu-stala-krupneyshim-aktsionerom-burger-king-v-rossii
Не Липецкой фабрикой единой… У Петра Порошенко в России еще как минимум два крупных аграрных бизнеса: крахмальный завод и зерновая компания. (Программа «Грошi» за 26 февраля 2018 года на телеканале «1+1»).
Агро-крахмальний холдинг Петра Порошенко находится там же, где и его кондитерские активы - в Липецке. Но в отличие от фабрики, завод работает и приносит своему хозяину хорошую прибыль, и исправно платит налоги в бюджет Российской Федерации.
Чтобы скрыть факт владения этими активами, Порошенко перепродал их в оффшор. Но этот оффшор входит в группу «Укрпроминвест», и является одним из главных в цепочке оффшоров Порошенко.
Новая страница позора президента-«патриота»
Журналисты провели расследование в отношении Липецкого завода по производству крахмала и еще одной российской фирмы, занимающейся выращиванием зерновых - ООО «Лакигрейн». Это тайные активы украинского гаранта.
Почему так получилось?
До начала войны «Крахмалопродукты» совершенно открыто и официально принадлежали президентской «Укрпроминвест-Агро». Эта компания подтвердила свою связь с российскими фирмами. В 2012 году компания начала свой сельскохозяйственный проект в России. Но уверила, что на протяжении 2014-2016 годов корпоративные права и земля были проданы, сельскохозяйственная техника была вывезена в Украину, а работники - уволены.
Бизнес был выведен в офшоры 2014 году, при этом эти фирмы в так называемый «слепой» траст не попали. Их как будто по-настоящему продали. Но эксперты подозревают, что это продажа могла быть фиктивной.
Юрист Василий Вакаров утверждает, что сама покупка завода была оформлена на кипрскую компанию, руководителем которой является Андре Атанасио. Он - директор компании «Chartomena Limited», на которую перевели Липецкий завод по производству крахмала Петра Порошенко. И это не первая афера, в которой эти две фамилии стоят рядом.
В 2011 году был приобретен завод по производству крахмала на востоке Германии, в городе Эльстерауе. Его приобрела оффшорная компания «Camarin Limited», а директором указан все тот же Андре Атанасио. Но фактическим собственником является Сергей Зайцев, менеджер «Рошена».
«Не случайные» связи Порошенко
Сергей Зайцев - не посторонний человек. Он - одноклассник Петра Порошенко, а также замдиректор корпорации «Рошен» и фактический руководитель его так называемого «слепого» траста. Кстати, тот самый немецкий крахмальный заводик Зайцев передал под управление в компанию президента ООО «Интерстарч Украина». При поисках фирмы «Лакигрейн», украинской тезки липецкой ООО «Лакигрейн», можно натолкнуться и на «Интерстарч Украина».
Российская фирма ООО «Лакигрейн» по выращиванию зерновых была основана липецкими «Крахмалопродуктами», которые упорно отрицают связь с Порошенко. Проверяя эти фирмы в реестре, журналисты натолкнулись на факт несомненной связи между ООО «Лакигрейн» и липецкой кондитерской фабрикой «Рошен». Они зарегистрированы по одному и тому же номеру телефона.
Но в Администрации президента все привычно отрицают.
Вот так: Украина воюет, а ее главнокомандующий владеет бизнесом в стране врага.
дбл бл
це головне
як думає жити біомаса, втомлена війною, що обрала жалюгідного слимака президентом?
Вернуть порошенка, его Макрон и Трамп боялись.
epravda.com.ua/columns/2018/11/27/643055/
Зеля - мудак, а 73% - тупое быдло.
1. шмаркля не думає - вона грає роль і насолоджується: комплекс свій тішить і глузує з лохів.
2. біомаса теж апріорі думати не здатна: там йдеться лише про задоволення базових фізіологічних потреб.
Зараз питання лише в тому, чи здорова частка суспільства (на жаль, критично мала) зможе ще раз переламати хід подій. З іншого боку: для чого переламувати ?
Якщо просто знову заради протесту - не варто і починати: загинуть свідомі і патріоти, а бидло і не ворухнеться.
Якщо для виживання країни (скільки можна, блін, наступати на ті самі граблі !!!) - тоді треба конче вирішувати, в які рамки зразу ставити біомасу, щоб вона більше не була здатною впливати на долю держави. Інакше - повернення до теперішньої ситуації.
Тому, якщо боротися і більше не звертати, а рухатися вперед - то не лише, щоб зігнати зе-сволоту, а усунути чисельно переважаючу біомасу від прийняття політичних рішень.
Все інше - марні жертви і марнування часу.
ВСЕ ПРОПАЛО ВСЕ ПРОПАЛО
Але зебілки верещали, що все -круто і квартальні чувачки-примітиви, яким вони віддали владу в країні, яка веде війну з неймовірно підлим і сильним ворогом, =всьо парєшают= і блазень-головнокомандувач - то супер найс.
Повтор: ніхто не збирається підтримувати піпл і допомагати йому, втрачати і витрачати свої гроші, якщо той піпл ні боротися, ні захищатися не хоче, бо =устал= і бажає видовищ (дешевих, до речі), хай вертається назад під крильце х**ла, як той і хотів і ставив їм умови: Україна має лишитися в орбіті рашки.
Заходу то що з того ? Вони дбають про свої інтереси.
Отже, вітаю 73%-их: =ви-сдєлалі-ето-вмєстє=. І заплатите за все теж =вмєстє=.
не бути тобі Адвокатом, адвокатік
Зе думає....
Но из политики его нужно срочно убирать , имхо