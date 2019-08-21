 Сотрудники киберполиции повторно задержали киевлянина, обвиняемого в организации съемок и распространении детской порнографии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, вначале августа 2019 года решением Октябрьского райсуда Полтавы он был освобожден под залог 153 680 гривен. После внесения залога, злоумышленник прятался от правоохранителей на съемной квартире в Киеве.
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саша паламарчук
Та какой то армагедон в Киеве! Видно пианист там поселился.
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21.08.2019 17:37
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Злий Грицько
Це той Шо 21-м пальцем грає на рАялЄ?
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21.08.2019 18:33
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Люцифер
Следуйте народной мудрости - бог любит троицу.
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21.08.2019 17:45
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Чип
Все нормально,дал взятку и почувствовал себя безкарным а за сьемку одной пошлянки ему даная взятка и новая окупится с лихвой.
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21.08.2019 18:08
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Valeriy Valeriy
Так давайте его трахнем и в ютуб выложим, сразу дальнейшее желание пропадет у оператора уева камеру брать в руки.
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21.08.2019 18:25
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Peres Nolito
наручники в целлофане - реформа, епта...
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21.08.2019 18:38
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