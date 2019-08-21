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 Сотрудники киберполиции повторно задержали киевлянина, обвиняемого в организации съемок и распространении детской порнографии. ВИДЕО

Сотрудники киберполиции повторно задержали 51-летнего киевлянина обвиняемого в организации съемок и распространении детской порнографии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, вначале августа 2019 года решением Октябрьского райсуда Полтавы он был освобожден под залог 153 680 гривен. После внесения залога, злоумышленник прятался от правоохранителей на съемной квартире в Киеве.

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Источник: https://censor.net.ua/v3144070
 
 
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Та какой то армагедон в Киеве! Видно пианист там поселился.
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Следуйте народной мудрости - бог любит троицу.
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Все нормально,дал взятку и почувствовал себя безкарным а за сьемку одной пошлянки ему даная взятка и новая окупится с лихвой.
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Так давайте его трахнем и в ютуб выложим, сразу дальнейшее желание пропадет у оператора уева камеру брать в руки.
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наручники в целлофане - реформа, епта...
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