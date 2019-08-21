 Сотрудники киберполиции повторно задержали киевлянина, обвиняемого в организации съемок и распространении детской порнографии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, вначале августа 2019 года решением Октябрьского райсуда Полтавы он был освобожден под залог 153 680 гривен. После внесения залога, злоумышленник прятался от правоохранителей на съемной квартире в Киеве.

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