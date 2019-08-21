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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17827) Нацполиция (9947) убийство (5317)

 Мужчина до смерти избил свою жену лопатой в одном из районов Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 50-летнего мужчину, который до смерти избил свою жену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции города Киева.

В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его жена умерла.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на полу квартиры мертвую 52-летнюю женщину. На теле умершей эксперты обнаружили многочисленные гематомы и синяки.

Мужчина до смерти избил свою жену лопатой в одном из районов Киева, - Нацполиция 01

Мужчина рассказал, что во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора фигурант схватил лопату и избил еюй жену, а на следующий день обнаружил ее мертвой.

Мужчина до смерти избил свою жену лопатой в одном из районов Киева, - Нацполиция 02

Правоохранители установили, что 50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

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Мужчина до смерти избил свою жену лопатой в одном из районов Киева, - Нацполиция 03

Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Мужчина до смерти избил свою жену лопатой в одном из районов Киева, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/v3144029
 
 
 Топ комментарии
 
она с ним вместе распивала спиртные напитки.
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настоящий мужчина, тупая баба не понимала слов... ну малость переборщил, не нужно было доводить
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Она его любила, как ты - гидранта.
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жена не видела за кого замуж выходила?
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у алкаша была жена,
он её любил,
она выпила вне очереди,
он её убил

пс. обкурись они травкой - все были бы живы.
водка гораздо более тяжёлая наркота
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забухать или обкуриться,а ты третий вариант не рассматриваешь,например заняться спортом?
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исхожу (стараюсь) из принципа - всё хорошо в меру.
утром сегодня - зарядка, пробежка.
вечером поплаваю, планировал и с утра, но время поджало.
но бокал-полтора вина или грамм 50-70 коньяка после позволю.

но тут речь идёт о конкретном случае,
иди вечером по забегаловкам и возле них, подходи к кампашкам и наставляй их на "путь истинный"
о результатах сообщишь
када сможешь по клаве стучать
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Та тут не в тяжести наркоты вопрос.
В Афганистане вон - с травой всё ОК, а с водкой вообще беда, и херячат они друг друга аж бегом.
А в Исландии - к примеру, с травой большое проблемы, а с водкой всё ОК - и никто никого не мочит.
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ЛюбоФФФ, Шо тут пАдЄтаєшшшш... Родствєнниє душі...
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Плюшевая игрушка смотрит на всё малость офигевшая.
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настоящий мужчина, тупая баба не понимала слов... ну малость переборщил, не нужно было доводить
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...была, когда-то давно, такая песенка с припевом:
Я никому не расскажу, в чём виновата
Моя любимая совковая лопата...
Виктор Никулин автор -- знаменитый украинский дрессировщик -- мой братан двоюродный!
...нам песня строить и жить помогает... *)
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тю блин...от загадка...избил лопатой и она чёйто умерла...наверно сердце больное...
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бомжацький притон.
синячили в цій хаті.
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