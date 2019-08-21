 Мужчина до смерти избил свою жену лопатой в одном из районов Киева, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции города Киева.
В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его жена умерла.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на полу квартиры мертвую 52-летнюю женщину. На теле умершей эксперты обнаружили многочисленные гематомы и синяки.
Мужчина рассказал, что во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора фигурант схватил лопату и избил еюй жену, а на следующий день обнаружил ее мертвой.
Правоохранители установили, что 50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.
Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
он её любил,
она выпила вне очереди,
он её убил
пс. обкурись они травкой - все были бы живы.
водка гораздо более тяжёлая наркота
утром сегодня - зарядка, пробежка.
вечером поплаваю, планировал и с утра, но время поджало.
но бокал-полтора вина или грамм 50-70 коньяка после позволю.
но тут речь идёт о конкретном случае,
иди вечером по забегаловкам и возле них, подходи к кампашкам и наставляй их на "путь истинный"
о результатах сообщишь
када сможешь по клаве стучать
В Афганистане вон - с травой всё ОК, а с водкой вообще беда, и херячат они друг друга аж бегом.
А в Исландии - к примеру, с травой большое проблемы, а с водкой всё ОК - и никто никого не мочит.
Я никому не расскажу, в чём виновата
Моя любимая совковая лопата...
Виктор Никулин автор -- знаменитый украинский дрессировщик -- мой братан двоюродный!
...нам песня строить и жить помогает... *)
синячили в цій хаті.