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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11086) премьер (1457) Арахамия (20)

 Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия. ВИДЕО

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео 112

"29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое", - сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.

На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: "Кто-то останется… Я точно знаю, что один человек (останется. - Ред.) - 100%".

При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что "у всех есть шансы", но "один человек точно будет".

Отметим, 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентамина кресло премьера. Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, без политического прошлого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидатов на должность премьера значительно больше, чем обсуждается в медиапространстве, - советник Зеленского Устенко

Источник: https://censor.net.ua/v3143983
 
 
 Топ комментарии
 
Не будем говорить кто... хотя это был Слонёнок) Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9202
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1570
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"проведите, проведите меня к нему,я хочу видеть этого человека!" (С)
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Не будем говорить кто... хотя это был Слонёнок) Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9202
Имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1570
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Аваков вечен--как вечен в єтом мире сыск
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Вечен тот у кого есть своя армия.
У Авакова - есть.
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Он её вообще не знает. Согласно закону, он не имеет права быть министром.
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Якщо так, то буде кумедно! Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7301 Навіть не уявляю що про Авакова писатимуть зебіли. Чи про Рюкзакова.
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неа - он пролетает ...
По сложившейся традиции, в Украине премьер министром должен быть еврей по национальности...
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звідки ви знаєте...навіть на північному полюсі можна найти єврея...кого? --Айзберг!
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Я не про премьера. А про единственного министра из нынешнего правительства, кто будет работать в новом
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"проведите, проведите меня к нему,я хочу видеть этого человека!" (С)
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А почему и нет?! Гопников он играл убедительно!Поэтому панты делать и кого то распекать,у него получиться!)))
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щось то прізвище нагадує--Алхімію.
.як би що не нахімічили
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при любом раскладє ета будєт капєц Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2866 зетаварісчі
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Толстого пристроили депутатом...значит лысый..
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ця арахамія це новий єгорка собалєв - всюди своє рило суне і такий же лошпєд
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Куда все зебилы делись? Как вам Портнов премьер ? Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5961
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Действительно,какой из Портнова премьер.Портнов будет генпрокурором.А премьером пригласят Миколу Яновича.
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Эту гниду нужно сразу на эшафот без суда и следствия.
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Андрей Рева получил образование в военно-политическом училище противовоздушной обороны имени Андропова в городе Ленинграде бывшего СССР. Училище засчитывалось и в качестве армейской службы. Два года работал замполитом. В 1989 году получил квалификацию офицера с высшим политическим образованием, а также специальность преподавателя обществоведения и истории. Андрей Рева имеет еще одно высшее образование - у него есть юридический диплом МАУП, полученный в 2004 году.
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боятся раньше времени получить волну народного гнева.
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А вообще, по-хорошему, премьером должен быть безработный медиа-менеджер.
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Да, и чтобы не умел говорить на украинском языке.
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Это самое главное условие при назначении на должность.
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А может коболев или витренко, тогда народ взорвется...
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Эта влада уже столько раз нарушила Конституцию и другие законы, что назначение премьером человека, не владеющего державной мовой, будет само собой разумеющимся.

Правда, в таком виде страну следует считать находящейся под иностранной оккупацией.
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Пох кто будет премьером,важно кто будет реально рулить экономикой,премьер - это просто нарезальщик понтов,должен быть тольковый министр экономики,Лановой например.
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Лановой порядочный уважаемый человек.С какого дуба ему с этими гопниками связываться.А кроме того,Лановой - этнический украинец,кто его такого в правительство возьмёт.
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По итогам конкурса? Феерический зездец...премьера из мешка достают. Где еще такое бьіть может? Ствлю на льісого.
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Хвилин з 15 тому наткнувся на 112-му на інтерв*ю з новоспеченою слугою Іриною Верещук, здається. Було питання на цю є тему - А як ви збираєтесь голосувати за голову уряду, якщо не знаєте за кого. І її відповідь (приблизно):

- Я цілком довіряю президенту Зеленському, бо завдяки йому я стала депутатом(!), буду голосувати так, як він скаже і вся відповідальність буде на ньому(!!!).
Все! Завіса. Це депутат, представник народу, який вибрав її, щоб вона вирішувала проблеми суспільства, а тупа курка, слуга народу, навіть і не думає брати на себе будь-яку відповідальність і все збирається робити по команді. Мало того, вона про це відкрито заявляє.

Зебіли! Ви кого там понавибирали?!
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