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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11086) Гройсман (4849)

 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался по основным показателям развития страны, достигнутых за время работы Кабинета министров под его председательством.

"На следующей неделе на первом заседании Верховной Рады девятого созыва наше правительство слагает полномочия, и для нас очень важно, чтобы все то, что было сделано в государстве, имело свое логическое продолжение", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Гройсмана, международные резервы Украины за время каденции действующего правительства выросли в 1,6 раза - до 21,84 млрд долларов, что является наибольшим показателем за последние годы.

Премьер указал, что инфляция в Украине за этот период снизилась с 12,4% до 9,8%.

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Он отметил, что Украина уже 1363 дня живет без прямых поставок газа со стороны России, используя преимущественно европейские источники поставки ресурса и постепенно увеличивая собственную добычу. Также он напомнил, что начата работа Фонда энергоэффективности, который является дополнительным инструментом реализации политики энергосбережения.

Гройсман констатировал, что за последние годы (2016-2019 годы) в Украине обновлено и построено более 7 тыс. км дорог, а в проект государственного бюджета на 2020 год будет заложено не менее 75 млрд грн, из которых не менее 10 млрд грн будет направлено на проекты развития местных дорог территориального значения.

Кроме того, премьер отметил, что политика дерегуляции и перевод административных услуг, которые предоставляет государство, в онлайн режиме позволили довести количество электронных услуг до 128, а к концу года есть план получить 200 е-услуг.

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По данным Гройсмана, за период с апреля 2016 и до августа текущего года минимальная зарплата в Украине увеличилась в 3 раза - с 1378 грн до 4137 грн, а средняя зарплата за этот период выросла с 4686 грн до 10783 грн.

Среди прочего, премьер напомнил, что при содействии правительства за три года в Украине открылись 320 новых садов и дошкольных учреждений, отремонтировано, обновлено и построено с нуля всего более 5,6 тыс. школ.

Глава правительства также подчеркнул, что за время работы действующего правительства в Украине созданы 85,5 тыс. мест в детских садах, что существенно сокращает дефицит, который в 2016 году составил 100 тыс. мест.

Кроме того, по данным премьера, уже 70% украинцев выбрали своих врачей, а по программе "Доступные лекарства" возмещено 40 млн рецептов.

Среди других достижений Гройсман отметил, что количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ, до конца текущего года достигнет 148 фильмов.

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Премьер также отметил, что все министерства передадут новому правительству "переходные книги" о ходе всех проводимых реформ.

Правительство Гройсмана сформировано в апреле 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3143980
 
 
 Топ комментарии
 
Это никому не интересно, Владимир Борисович.
Население решило что оно снова хочет ездить по колдобинам, ходить в травмопункт со своей зелёнкой, и лечиться мумиём.
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7 000 000 метров дорог - так звучит увесистее... А можно узнать где именно расположились эти 7 000 000 метров? 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 2378
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зетаварісчі малороси а какіє ваши доказательства достіжєнія 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 4902 за ето врємья ?
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Совет форумчанПравила форума
 
По простому нагосподарював на пожиттєвє. А кримінальні справи потім знайдуться.
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Грося. таки на пожиттєве забезпечення для себе. нагосподарював
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Головне, що ви підняли тарифи за комуналку. Саме тому ви програли.
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Ali ,де то так, я надеюсь что со временем ты перестанешь к пред идущим относиться с уважением окончательно ,так как много чего всплывёт того о чём не ведали , а на новую власть пока смотрим изучаем и анализируем ,всё ясно станет где то осенью, но я не спешу делать выводы как некоторые на форуме ибо быть выскочкой непристойно, тем более голосование пропустил принципиально, так как достойных на мой взгляд не было
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Я поважаю конкретні кроки попередньої влади, а не саму владу. І не бачу жодного нормального кроку нової влади. З часом ти зрозумієш, що до влади прийшли крадії і дилетанти (майбутні цапи-відбувайли). Аналізуй після того, як восени нова влада ще підніме ціни на комуналку, а на холодну воду вже піднімають.
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Вот поэтому я не спешу с выводами о новой пока ,что бы потом меня на форуме не упрекали за "хамелионство"
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Грося, так сколько печерских квартир на тещу записал в итоге?
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зетаварісчі малороси а какіє ваши доказательства достіжєнія 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 4902 за ето врємья ?
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По фонтану пробежка была. Население в восторге !
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Только в 2019 взяли в долг почти 4 миллиарда долларов почти под 20% годовых, почти в 10 раз дороже любого другого кредита на Западе. Очень удачливая каденция, оно взяло, платить другим.
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уже через неделю - " вышел купить арбуз в "фуршете" " )
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а ведь семь тысяч километров-это трасса длиной больше чем пол раиськи...
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Для китайских и турецких фирм по прокладке дорог эта цифра как я погляжу мелочь и решаемая в кротчайшие сроки
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дело не в китайских или турецких фирмах...дело в выделенном финансировании.а там нанимай хоть японцев.
вот и посмотрим в сентябре,что за бюджет примут выпускники трускавца после неумеренного потребленияч нафтуси 7 тис. км доріг, зниження інфляції, зростання мінімальної зарплати та "Доступні ліки", - Гройсман відзвітував про роботу Кабміну під його керівництвом - Цензор.НЕТ 6836
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А шляхи в Миколаївській і Одеських областях нові?
Тоді що ти там хвалишься 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 7740
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Это никому не интересно, Владимир Борисович.
Население решило что оно снова хочет ездить по колдобинам, ходить в травмопункт со своей зелёнкой, и лечиться мумиём.
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позади семь тысяч километров,
впереди семь лет синевы (с)
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Сім тис. доріг це на початку звіту, а коли прем'єр закінчив звітувати, стало значно менше. Він забув сказати про якість...
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7 000 000 метров дорог - так звучит увесистее... А можно узнать где именно расположились эти 7 000 000 метров? 7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством - Цензор.НЕТ 2378
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Средняя зарплата выросла больше чем в два раза, а 70% пенсионеров так и получают 1.5тыс. грн как и тремя годами ранее.
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Це не так. Зараз тим, хто нормально працював призначають пенсії 4.5 - 7 тис. грн. А от моя мати 3 роки тому отримувала 1,5 тис. грн., а зараз 3000 грн.
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Гнида,где информация про рабочие места,сколько при тебе их создано,где отчет о привлечении западных инвестиций,сколько при тебе вложено в экономику страны,где информация про промпроизводство,что происходит с этим показателем,где слова про дерегуляцию безнесдеятельности и снижении варварских налогов,какое нах кино,какие *** дороги - их мы каждый день видим?
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Да, уголовного дела, по его персональному поводу- не будет, это- к попу не ходи. Вовремя туварисч Грося перековался и начал обличать патрона. Во, блин, подлость!
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