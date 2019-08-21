 В Днепре водитель автомобиля JAGUAR травмировал полицейского, уезжая с места нарушения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около полвторого ночи на улице Слобожанской. Во время разговора с полицейским водитель начал движения и потянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь.

Сотрудник полиции получил многочисленные ушибы, а водитель уехал с места присшествия. По городу был введен план "перехват" и злоумышленника вскоре задержали. Сейчас ему угрожает до трех лет лишения свободы.

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