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 Происшествия, Общество
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 В Днепре водитель автомобиля JAGUAR травмировал полицейского, уезжая с места нарушения. ВИДЕО

В Днепре водитель автомобиля "JAGUAR S-TYPE" травмировал патрульного, пытаясь уехать с места нарушения ПДД.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около полвторого ночи на улице Слобожанской. Во время разговора с полицейским водитель начал движения и потянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь.

Сотрудник полиции получил многочисленные ушибы, а водитель уехал с места присшествия. По городу был введен план "перехват" и злоумышленника вскоре задержали. Сейчас ему угрожает до трех лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Инспектор, вы шо, странный? Я не обязан вам предъявлять удостоверение. Свободен!", - патрульные в Николаеве задержали водителя, пытавшегося уехать с места нарушения. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3143966
 
 
 Топ комментарии
 
Не розумію, чому люди такі дурні ?
Зупинись, поговори з поліціянтом і їдь собі.
Ні, воно наробило клопоту всім.
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Ну что тут можно сказать? Дебил на Ягуаре!
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Безнаказанность порождает беззаконие
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Не розумію, чому люди такі дурні ?
Зупинись, поговори з поліціянтом і їдь собі.
Ні, воно наробило клопоту всім.
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Суспільство має постійно фільтруватися від різних покидьків. Такі дібіли *ля, були і будуть завжди їх треба відокремлювати від нормальних людей і ізолювати у тюрмах, або на всрасії (що в принципі одне і те саме). У Дніпрі водій автомобіля JAGUAR травмував поліцейського, тікаючи з місця порушення - Цензор.НЕТ 9469
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Цьому Ягуару років 15-20, їх з 1998 року робили. Дайте угадаю, бляха?)))
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ну даже если полицейский в 3 часа ночи.. да как то
стремно.... на такой случай поставь пару видео- регистраторов в разные стороны,
включи запись видео и звук и предупреди об этом полицейского позвони домой жене
мужу или родным и скажи что я на такой то месте меня останавливает полицейский ..звони
сам в 102 говори что тебя останавливает какой то стремный полицейский на дроге
в 3 часа ночи.. контратакуй.. полицейские по большей части и изначально рассчитывают
что ты будешь перед ними пресмыкаться канючить ныть просить о снисхождении даже
при отсутствии с твоей стороны какой либо вины и оснований на 100% просто у нас
общество гнилое все внутри готовы оправдываться перед формой...я когда ездил за
рулем еду как то на проселочной дороге стоят бригада ментов штук 7 вижу
что курсанты вуза а с ними пару натуральных сотрудников ГАИ
останавливают… я с женой и детьми в село домой еду осталось 2 км.. остановился
они так нагло распахивают двери.. а было как помню 8 марта.. и ко мне так- мол
ваши документы.. а я им навстречу большую китайскую сумку с Толчка 7 км.. под
Одессой это было раскрывают сумку пустую и им в рыла привет говорю шантрапа…
что бабки мне принесли??!!! они так оторопевши
.. какие бабки… я говорю как какие-а зачем вы меня
и для чего остановили?? чтобы мне бабок заплатить они вовсе дебилами
стали да ты шо… а я им не ты… а вы я
адвокат а вы чьих холопы будете что на проселках промышляете.. слышу
двери хлоп и тикать в разные стороны… я им в окно кричу им вдогонку если через 2 минуты отсюда не
свалите всех нафиг закатаю на красную зону.... бежали до трассы бегом как
лани...потом я такой трюк несколько раз использовал но сумка раскрытая что
бабло мне решили дать а иначе зачем мой ЛУАЗ останавливаете -действовало…
всегда верняк 100% от такого разговора менты просто немели и теряли нить
мысли.. что мне и надо было один та задумался, что я ему- ну я поехал, а он а
что? ах да езжайте... один раз еду по городу останавливают меня лично
выдергивает из крайнего левого ряда, а если ты на палку среагируешь и проедешь
с левого ряда… а тебя пропустят все.. но мент тебе скажет с вас штраф! за что ?
на создание аварийной ситуации при перестроении из ряда в ряд и остановки.. так
вы же сами меня палкой выманили да!! а сколько раз я палкой вам махнул… вот кто
не учил ПДД там же было написано, что регулировщик- сотрудник милиции- ГАИ
отменяет действие знаков светофора и разметки если взмахнет палкой 2 раза… а
они всегда махали 1 раз.. а я знал этот финт проехал метров 400
и по правилам перестроившись встал у края бордюра и сижу …жду… мент также
ждет мол я счась на согнутых ногах с улыбкой и грошима в кармене к нему бежать
буду агна счась тебе надо топай сам ножками… я высовываюсь и кричу и кто меня хотел видеть мент слышав- махнул мне рукой… типа езжай с Богом… чего мне
и надо было.. поймите народ если вы уверены в себе не выпивши не нарушали
ничего и так далее ведите себя с достоинством таких полицейские не любят, но уважают и стараются сними по
хорошем быстро расстаться..
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мене колись під кіровоградом цілий майор в 10 вечора зупинив, поруч стояла волга вся в розкразці, сумнівів навіть не було, що то пістава. так от він зупинив і каже, хлопці у мене зібралась купа горілки, можу і вас пригостить, 0дайте якоїсь закусі.....ми очумели, їхали фурою везли меблі, ні доків, ні що по чом. дайте жрать і пофІГУ.
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Сейчас ему угрожает до трех лет лишения свободы. Источник: https://censor.net.ua/v3143966


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Складно так їде. Таке враження шо миліціанер так часто катається, можливо навіть на роботу так їздить.
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Ну что тут можно сказать? Дебил на Ягуаре!
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требе було за вухи ягуяриста триматись
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Какие хорошие законы. Человек при исполнении , возможно станет инвалидом,нарушитель уехал,получит 3 года и то не факт ,что отсидит.Все законы ,что напринимала предыдущая профффесиональная власть,необходимо пересмартивать.В США,хоть и нет смертной казни,но там могут посадить и на 50 лет.с конфискацией имущества коррупционеров,а у нас гуляй поле в уголовном кодексе для воров ,а для остального населения-закон.
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Для начала в инете посмотрите ролики,что творят эти полицаи! А именно беспредел. Просто так он бы по газам не дал,я думаю.
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Порівняно зі старими міліцаями Яника нинішні просто ангели! Принаймні нинішні не забирають права за автомобільні пікети, а при Янику забирали навіть в тих, хто не брав участь у мітингах під Межигір'ям, а просто продав активістам свою тачку по довіреності...
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В США за такое он сел бы лет на 10. Покушение на жизнь полицейского!
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полицаям морды бить надо за лапанье чужих машин, а не просто "травмировать"
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