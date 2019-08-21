 В Днепре водитель автомобиля JAGUAR травмировал полицейского, уезжая с места нарушения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около полвторого ночи на улице Слобожанской. Во время разговора с полицейским водитель начал движения и потянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь.
Сотрудник полиции получил многочисленные ушибы, а водитель уехал с места присшествия. По городу был введен план "перехват" и злоумышленника вскоре задержали. Сейчас ему угрожает до трех лет лишения свободы.
Зупинись, поговори з поліціянтом і їдь собі.
Ні, воно наробило клопоту всім.
стремно.... на такой случай поставь пару видео- регистраторов в разные стороны,
включи запись видео и звук и предупреди об этом полицейского позвони домой жене
мужу или родным и скажи что я на такой то месте меня останавливает полицейский ..звони
сам в 102 говори что тебя останавливает какой то стремный полицейский на дроге
в 3 часа ночи.. контратакуй.. полицейские по большей части и изначально рассчитывают
что ты будешь перед ними пресмыкаться канючить ныть просить о снисхождении даже
при отсутствии с твоей стороны какой либо вины и оснований на 100% просто у нас
общество гнилое все внутри готовы оправдываться перед формой...я когда ездил за
рулем еду как то на проселочной дороге стоят бригада ментов штук 7 вижу
что курсанты вуза а с ними пару натуральных сотрудников ГАИ
останавливают… я с женой и детьми в село домой еду осталось 2 км.. остановился
они так нагло распахивают двери.. а было как помню 8 марта.. и ко мне так- мол
ваши документы.. а я им навстречу большую китайскую сумку с Толчка 7 км.. под
Одессой это было раскрывают сумку пустую и им в рыла привет говорю шантрапа…
что бабки мне принесли??!!! они так оторопевши
.. какие бабки… я говорю как какие-а зачем вы меня
и для чего остановили?? чтобы мне бабок заплатить они вовсе дебилами
стали да ты шо… а я им не ты… а вы я
адвокат а вы чьих холопы будете что на проселках промышляете.. слышу
двери хлоп и тикать в разные стороны… я им в окно кричу им вдогонку если через 2 минуты отсюда не
свалите всех нафиг закатаю на красную зону.... бежали до трассы бегом как
лани...потом я такой трюк несколько раз использовал но сумка раскрытая что
бабло мне решили дать а иначе зачем мой ЛУАЗ останавливаете -действовало…
всегда верняк 100% от такого разговора менты просто немели и теряли нить
мысли.. что мне и надо было один та задумался, что я ему- ну я поехал, а он а
что? ах да езжайте... один раз еду по городу останавливают меня лично
выдергивает из крайнего левого ряда, а если ты на палку среагируешь и проедешь
с левого ряда… а тебя пропустят все.. но мент тебе скажет с вас штраф! за что ?
на создание аварийной ситуации при перестроении из ряда в ряд и остановки.. так
вы же сами меня палкой выманили да!! а сколько раз я палкой вам махнул… вот кто
не учил ПДД там же было написано, что регулировщик- сотрудник милиции- ГАИ
отменяет действие знаков светофора и разметки если взмахнет палкой 2 раза… а
они всегда махали 1 раз.. а я знал этот финт проехал метров 400
и по правилам перестроившись встал у края бордюра и сижу …жду… мент также
ждет мол я счась на согнутых ногах с улыбкой и грошима в кармене к нему бежать
буду агна счась тебе надо топай сам ножками… я высовываюсь и кричу и кто меня хотел видеть мент слышав- махнул мне рукой… типа езжай с Богом… чего мне
и надо было.. поймите народ если вы уверены в себе не выпивши не нарушали
ничего и так далее ведите себя с достоинством таких полицейские не любят, но уважают и стараются сними по
хорошем быстро расстаться..
Респект бро.