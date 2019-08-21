 "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Алашкевич рассказывает о привезенных к визиту Путина "передовиках", задача которых "царя ублажать" сначала в Тулуне, а потом Магнитогорске. Критически она отзывается и о местных жителях, называя их "алкашней" и "бичевней".
"Когда была встреча с Путиным, у меня давно не было такого сгущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, как приехали эти передовики, два самолета по сто человек в каждом. Понимаете, ведь они у нас были, на следующий день в Магнитогорске. То есть и туда поехали царя ублажать. Понимаете? Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках в черном, белые носочки. Эта шляпа у нее! Одеты черте как, два класса образования - я такого в жизни не видела!", - говорит чиновница неизвестному собеседнику.
🤑
кстати Вовочка уже который месяц как президент . он ( и его молодая команда ) ничего не воруют . так что пора возвращаться . надеюсь валiзку ты уже сложил ?
Каторий мєсяц Зеленський не має влади, бо все заплутано липкою шоколадною павутиною. Дійшло до того, що мародерське МЗС відсилає дипломатичні ноти, не інформуючи президента! Це саботаж!
Тому Україна продовжуватиме втрачати, поки крок за кроком Зеленський не розгребе завали лайна, що залишились після януковсько-порошенківського злодійського режиму.
мозги съехали, не верю, что ты участник Майдана, хотя там всякая гопота была. Были идейные, а были и будущие бурштынокопатели, удравшие в Польшу.
сидя в Польше оно видело как заносят... и свечку держало рядом...
тупой брехунец
а может и ты бегал в АП себе схемку выпросить как бурштин контрабандой переправлять?
а пока зебил ездит в кортежах из 26 машин, отменяет парады, ползает перед Путиным, а за 3 месяца уже погибли в Даунбасе 20 воинов и 50 раненых. хорошо Зеля разгребает.
вьі теперь плодьі пожинаете, голосуя за совок вместе с русней в своей собственной стране.
действительно - умных 20-30% - не больше.
Звісно, ні. Адже 73% - то все ж-таки менше, аніж у **********.
Хоча 73% задоволених "гетьманом на велосипеді" - то є немало...
ШОКОЛАДНЕ ЛАЙНО ЗНАЄ ВСЕ ЦЕ, АЛЕ ВВАЖАЄ ВСІХ ДУРНЯМИ. А ДАРМА.
Об этом написал на своей странице блогер Михаил Шнайдер.
Переизберись Петя на 2й срок, рашку все равно вернули бы в ПАСЕ и Макрон с Трампом заявляли бы то же самое, просто Европке давно уже твердо выбрала путь замирения с паРашей. Ради бабла и хороших отношений с паРашей страны западной Европки готовы даже, чтобы им на голову срали.
В общем я к тому, что может хватит уже остервенело голову посыпать, в духе "зачем Европке такая коррупционная страна как наша?", "зачем Европке страна где президентом выбрали клоуна?", "зачем Европке страна в которой президент якобы мечтает замириться с врагом?".
Если бы мы были им нужны в принципе, то им не важны были, ни коррупция, ни президент, ни что угодно, Украину приняли бы в ЕС в любом состоянии, прецедентов хватает.
Печальная правда в том, что всем этим лицемерным Германиям с Франциями, паРаша, с ее нефтью, газом и ядерным оружием, намного важнее какой-то там Украины. Все эти декларируемые ими демократические ценности и принципы всего лишь пшик, ради отстаивания которых они и пальцем не пошевелят, зато уважают силу и наглость, которую ***** им с радостью демонстрирует, надувая щечки.
ЦРУ высрало шо не ожидали захвата Крыма. Сам подумай - после такого половина ответственных сотрудников должна была сесть, а вторая быть вышвырнута на мороз.
Как тут не подумать о всяких масонах то?
недавно на 112 верещал, что оказывается во всем виноват Порошенко, а не Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович. и весь зал дружно хлопал. продолжается игра "ату его! ату!" - волчья стая.
Сейчас они от нас просто отмахиваются какими-то кредитами, которые конечно помогают нашей экономике, но для них по сути не стоят ничего, зато в плане геополитики они бы нас с радостью паРаше сдали, быстро забыли о всех ее вопиющих нарушениях международного права и вздохнули с облегчением.
Я считаю с Европкой конечно надо поддерживать отношения, торговать и тд., но основную ставку нужно делать на США. Заручившись их серьезной поддержкой действительно реально экономически серьезно подняться, набраться сил и твердо отстаивать свои национальные интересы, спокойно положив болт на визги и призывы всяких Германий с Франциями с требованиями чуть ли не раком перед рашкой становиться ради мира и их собственных интересов.
Безусловно нам очень важно, чтобы подобные европейские Макроны нас ценили. Если бы мы сдались паРаше, отказались от Крыма, избавив их от лишней головной боли и позволив Европке снять санкции и спокойно делать деньги с кремлем, наверняка они бы нас еще больше ценили...
Її знищать фізично.
Культурта патамушта высокая.
Но мне очень понравилось.
Какие у мышебратьев ширнармассы, такая у них и чиновничья илитка.
Реальное отношение к быдлу который она типа "спасает".
кортежи по 26 авто
другое дело Запорожье!
Это она только передовую группу увидала и ее так перекосило.
А после этого разговора ее еще и с новичком познакомят.
Просто чтоб не болтала много.
Надеюсь Америка успокоит эту чуму!!! Больше не знаю , что сказать!
она скорее успокоит нас, чем их.