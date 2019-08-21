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 Общество, За рубежом
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Все про:наводнение (362) потоп (286) Путин (24991) Россия (73652) Сибирь (40) чиновник (1354)

 "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун. ВИДЕО

В сети появилась аудиозапись телефонного разговора начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области России Ирины Алашкевич. Она рассказала о своем впечатлении от визита Президента РФ Владимира Путина в затопленные районы области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Алашкевич рассказывает о привезенных к визиту Путина "передовиках", задача которых "царя ублажать" сначала в Тулуне, а потом Магнитогорске. Критически она отзывается и о местных жителях, называя их "алкашней" и "бичевней".

"Когда была встреча с Путиным, у меня давно не было такого сгущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, как приехали эти передовики, два самолета по сто человек в каждом. Понимаете, ведь они у нас были, на следующий день в Магнитогорске. То есть и туда поехали царя ублажать. Понимаете? Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках в черном, белые носочки. Эта шляпа у нее! Одеты черте как, два класса образования - я такого в жизни не видела!", - говорит чиновница неизвестному собеседнику.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Иркутской области РФ наводнением затопило город Тулун. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3143951
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по результатам президентских и парламентских выборов 2019 года, у нас ситуация не лучше.
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Но у нас-то всего 8% верноподданного быдла, а не 86, как в Хуйлостане. Значит, шанс у страны есть.
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Кремлеботы тут Порошенка "мочат" вместо того, чтоб своими проблемами заниматься.
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Судя по результатам президентских и парламентских выборов 2019 года, у нас ситуация не лучше.
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Но у нас-то всего 8% верноподданного быдла, а не 86, как в **********. Значит, шанс у страны есть.
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не . он не тувинец . он патриот Украины . правда свой патриотизм предпочитает проявлять из Польши . в Украине ему видите ли не комфортно "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 54
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Трудно представить себе, чтобы ограбленные ворьём люди чувствовали себя комфортно.
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когда тебя Янык обворовывал ты сидел ровно а тут вдруг возмутился . с чего бы это ?

кстати Вовочка уже который месяц как президент . он ( и его молодая команда ) ничего не воруют . так что пора возвращаться . надеюсь валiзку ты уже сложил ? "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 5856
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С чего ты, говнюк, решил, что я "сидел ровно"? И в Помаранчевій революції участвовал, и в Революції Гідності. І проти Мародера голосував. Але ти вибрав Мародера, який за відступне ЗАЛИШИВ ВСІ СХЕМИ ЯНУКОВОЧА. Абсолютно всі. І до них додав свої, по розкраданню бюджету, який іде на армію! Насірови, свинарчуки - про всіх них аж кричав Саакашвілі, - хто з них сидить!? Ніхто. Бо розкажуть, як Пеці заносили!
Каторий мєсяц Зеленський не має влади, бо все заплутано липкою шоколадною павутиною. Дійшло до того, що мародерське МЗС відсилає дипломатичні ноти, не інформуючи президента! Це саботаж!
Тому Україна продовжуватиме втрачати, поки крок за кроком Зеленський не розгребе завали лайна, що залишились після януковсько-порошенківського злодійського режиму.
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Він сам розгребе, чи припряже друзів, а ті своїх кумів та коханок і твьордой поступью впірьод в світле майбутнє? "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 4971
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Угу...у кацапов обама виноват. У зепарья- порошенко😂
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МАродер -это торговец краденым и наркоторговец. О Путине ты такое не говоришь, а он еще + убийца.
мозги съехали, не верю, что ты участник Майдана, хотя там всякая гопота была. Были идейные, а были и будущие бурштынокопатели, удравшие в Польшу.
сидя в Польше оно видело как заносят... и свечку держало рядом...
тупой брехунец
а может и ты бегал в АП себе схемку выпросить как бурштин контрабандой переправлять?
а пока зебил ездит в кортежах из 26 машин, отменяет парады, ползает перед Путиным, а за 3 месяца уже погибли в Даунбасе 20 воинов и 50 раненых. хорошо Зеля разгребает.
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Ви пишете що приймали участь в Революції Гідності а тепер сильно за ЗЕ.І вас не збентежили ні "********** палачкі" ні " страна-парнаактріса"?
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Я маю улюблену роботу, зарплату, що складає понад півсотні тисяч гривень на місяць, повагу, спокій і медичне обслуговування світового рівня. Нічого цього я не мав на Батьківщині. Тому продовжуватиму працювати.
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такие деньги и в Украине можно заработать сейчас, а из твоих полсотни тысяч надо и за медицину "мирового уровня" заплатить, и налоги, и транспорт, и жилье, и что у тебя остается?
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Не рассказывай сказки. Это зарплата "чистыми", налоги уплачены работодателем, как обычно. За медобслуживание платит страховая компания, в которой меня застраховала фирма, за её счёт. Больничный оплачиваемый фирмой. Отпуск оплачиваемый фирмой. Занятия спортом оплачиваются фирмой. Транспорт я купил свой, жильё снимаю - и зарплаты мне хватает на все мои потребности, и на старость отложить. Обычный контракт, как у всех, кто выучил языки и может изучить инструкции на этих языках и сдать на них же экзамены, кто соображает, кого фирма ценит, и кто приехал работать не на летние месяцы, а может работать и подольше.
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Українець живе в Україні, а хохол там де більше платять © народна мудрість
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Розкажи це мільйонам "хохлів" Канади, США, Уругваю, Аргентини, Чілі, Чехії та інших країн.
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Молодцьі поляки...терпели шоковьіе реформьі 15-лет и не голосовали за бандосов типа каломойского с его шестерками. А
вьі теперь плодьі пожинаете, голосуя за совок вместе с русней в своей собственной стране.
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вот именно, 15 лет реформы шли , а у нас уже в 2015 году начали вопить со всех сторон, и сейчас : нет реформ! маленькая Балтия 20 лет делала реформы (после совка), а у нас все хотят всё и сразу, очень незрелые, примитивные и тупые у нас люди.
действительно - умных 20-30% - не больше.
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Ум здесь не причем...совки не имеют критического мьішления и понимания причинн-следственньіх связей между голосованием за проектьі пиар асов-популистов и отсутствием достойной жизни. Еще и информационная война проигранна.
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А старт не у всех одинаковый был конец 80-х начало 90-х ? Или нужно 20 лет ждать , что бы реформы начать ?
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Это так прекрасно - любить Родину на расстоянии. И, что самое ПРИКОЛЬНОЕ - без какких-либо обязательств
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Ага, тут он будет на диване лежать, а оттуда пересылает деньги - что Украине выгодней то? Или может ходит на пикеты парашных шпиономатов под посольство Рашки.
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Я не тувинец, тов. начальник вафельного цеха, а данные - из ЦВК України.
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Брехня тувинская...ссьілочку могете?
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Все? Аргументьі и фактьі на обьічном уровне зека.
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опять от работы отлыниваешь ? "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 639 ой смотри . оштрафует хозяин "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 639
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Я в Польше, у меня несколько выходных, и штрафов здесь нет, запрещено Трудовым Кодексом.
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"Но у нас-то ...верноподданного быдла... не 86, как в **********."
Звісно, ні. Адже 73% - то все ж-таки менше, аніж у **********.
Хоча 73% задоволених "гетьманом на велосипеді" - то є немало...
"Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 49
"Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 8953
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Це відвідування Президентом Зеленським і Прем'єром Ізраїля Нетаньяху меморіалу в Бабиному Яру. Вони їдуть в різних автомобілях. Їдуть представники єврейської общини, чи як там її - на своїх автівках, їдуть працівники посольства Ізраїлю, на своїх автомобілях, їде охорона на своїх автомобілях, їдуть технічні антитерористичні служби - зі своїм обладнанням, їде медична служба, їде спецзв'язок.
ШОКОЛАДНЕ ЛАЙНО ЗНАЄ ВСЕ ЦЕ, АЛЕ ВВАЖАЄ ВСІХ ДУРНЯМИ. А ДАРМА.
"Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 7170
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Хуже...у нас бьіли разньіе СМИ и свободньіе вьіборьі. И не бьіло 20-ти лет власти гебульников. История УНР и ЗУНР столетней давности.
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да дали шнобелям власти теперь кое кто просматриват аривные кино и фото материала Рейха и заказал новы фасон мундиров ничего скоро Вольк Указ выдаст вместо Здрасьте кричать Хайль Волька!!! а сколько епнутых дырок будут орать мы хотим от тебя ребеночка... задрот и фанатизм страшная вещь люди зомбированы люди ничего кроме мантр и своего вожделенного объекта желания и не видят и не хотят видеть если кто то мешает их "!мастурбациям" и фантазиям с вожделением они ГОТОВЫ УБИТЬ тех кто мешает им или слово кривое взгляд на их кумира кидает посмотрите комменты от зедебилов психиатрия уже опоздала положение может спасти водометы .. страна покатилась в Бездну.... а эти зедебилльные шнобели кричат Ура это победа наша.. не замечая что это БЕДА Катастрофа...летит в них на скорости Интерсити 300 км-час... "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 397
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на очередной агитации устроил странный политический шабаш в стиле холеричного проповедника.

Об этом написал на своей странице блогер Михаил Шнайдер.

"Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 3816
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Не захлинись власним лайном.Або ковтай або спльовуй бо багато виробляєш і вживаєш. "Приїхали передовики ці. Два літаки. Царю догоджати. Розумієте? У мене ніколи не було такого згущення мерзоти й гидоти", - іркутська чиновниця про візит Путіна в Тулун - Цензор.НЕТ 475
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Угу вспоминается как Свиноматка перед президентскими выборами по 40 автобусов массовки за собой возил, а уже перед выборами в Раду вся его поддержка куда-то испарилась.
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Какой там сцарь.Называй вещи своими именами: маньяк кремлевский весь измазанный в крови человеческой
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Ну и что с того? В России вообще каждый день люди умирают, а у нас только рождаются.
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ошибаешься, хуже чем при сказочном Педро быть не может
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россию вернули в ПАСЕ , россию возвращают в G7 , с россии уже снимают санкции , хуже быть не может? "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун - Цензор.НЕТ 9771
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Это все клоун негодяй сотворил или все же левацко-суицидальные страны западной Европы со стокгольмским синдромом в крайней стадии?
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безусловно . это европейцы . но согласись поддерживать имеет смысл только тех кто желает бороться . а если наш глава государства мечтает замириться с врагом то зачем Европе напрягаться ?
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Суть в том, что Европа отчаянно не хотела напрягаться изначально. Если бы не твердая позиция США и сбитый кацапами малазийский боинг, всё бы одними озабоченностями в 2014 и ограничилось.
Переизберись Петя на 2й срок, рашку все равно вернули бы в ПАСЕ и Макрон с Трампом заявляли бы то же самое, просто Европке давно уже твердо выбрала путь замирения с паРашей. Ради бабла и хороших отношений с паРашей страны западной Европки готовы даже, чтобы им на голову срали.

В общем я к тому, что может хватит уже остервенело голову посыпать, в духе "зачем Европке такая коррупционная страна как наша?", "зачем Европке страна где президентом выбрали клоуна?", "зачем Европке страна в которой президент якобы мечтает замириться с врагом?".
Если бы мы были им нужны в принципе, то им не важны были, ни коррупция, ни президент, ни что угодно, Украину приняли бы в ЕС в любом состоянии, прецедентов хватает.
Печальная правда в том, что всем этим лицемерным Германиям с Франциями, паРаша, с ее нефтью, газом и ядерным оружием, намного важнее какой-то там Украины. Все эти декларируемые ими демократические ценности и принципы всего лишь пшик, ради отстаивания которых они и пальцем не пошевелят, зато уважают силу и наглость, которую ***** им с радостью демонстрирует, надувая щечки.
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со многим соглашусь но все таки остаюсь при своем мнении
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Ваше право. Но лично для меня очевидно, что если главы Германии, Франции, про всякие Италии я вообще молчу, откровенно льстят агрессивной, авторитарной, презирающей демократию и нарушающей международные договора и обязательства паРаше, называя ее "великой державой", расшаркиваются перед ******, а вопиющую агрессию рашки против Украины мягко и уклончиво называют не иначе как "конфликтом в Украине", то причина этого циничного треша вовсе не в нас.
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Это срежиссировано.
ЦРУ высрало шо не ожидали захвата Крыма. Сам подумай - после такого половина ответственных сотрудников должна была сесть, а вторая быть вышвырнута на мороз.
Как тут не подумать о всяких масонах то?
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"лицемерным Германиям с Франциями, паРаша, с ее нефтью, газом и ядерным оружием, намного важнее какой-то там Украины" - вот-вот, зачем было отдавать ядерное оружие - это полностью на шее Кравчука. он наверно уже жалеет, что в Беловежской пуще развалили Союз.

недавно на 112 верещал, что оказывается во всем виноват Порошенко, а не Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович. и весь зал дружно хлопал. продолжается игра "ату его! ату!" - волчья стая.
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Питання треба ставити не "зачем Европке такая коррупционная страна как наша?",а "чи потрібна такій корупційній країні "Європка"? І тоді все міняється.Це не ми їм потрібні чи ні,це вони нам однозначно потрібні.
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А много нам от них пользы, с такой линией замирения и прощения агрессора? Такими темпами через несколько лет они даже санкции снимут и паРаше в очередной раз все сойдет с рук. "Пользу" вечно озабоченной Европы можно наглядно наблюдать на примерах оккупированных рашкой Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, которые как были так и остаются оккупированными и никто о них почти уже и не вспоминает.
Сейчас они от нас просто отмахиваются какими-то кредитами, которые конечно помогают нашей экономике, но для них по сути не стоят ничего, зато в плане геополитики они бы нас с радостью паРаше сдали, быстро забыли о всех ее вопиющих нарушениях международного права и вздохнули с облегчением.

Я считаю с Европкой конечно надо поддерживать отношения, торговать и тд., но основную ставку нужно делать на США. Заручившись их серьезной поддержкой действительно реально экономически серьезно подняться, набраться сил и твердо отстаивать свои национальные интересы, спокойно положив болт на визги и призывы всяких Германий с Франциями с требованиями чуть ли не раком перед рашкой становиться ради мира и их собственных интересов.
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Повний провал на дипломатичному рівні зеко-манди та особисте "невнятнеблєяніє" так званого ПреЗЕдента зробили свою справу! У світі цінять тверді, впевнені позиції керманичив держави!
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Ну вот Макрон "твердо и уверенно" сказал, что рашка "великая держава", а ее агрессия и нападение на Украину это просто "конфликт в Украине".
Безусловно нам очень важно, чтобы подобные европейские Макроны нас ценили. Если бы мы сдались паРаше, отказались от Крыма, избавив их от лишней головной боли и позволив Европке снять санкции и спокойно делать деньги с кремлем, наверняка они бы нас еще больше ценили...
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давай конкретно про себя пиши: чем тебе было при порохе плохо и чем за эти 2-3 месяца именно тебе при нынешнем стало лучше?
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зебило-кацапам,естественно, стало "лучше" - им теперь не по 11.80, а 11.81 руб платят.. под польским впн
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Кацап, статья про *********, т.е. про вас. Уже напился?
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Кремлеботы тут Порошенка "мочат" вместо того, чтоб своими проблемами заниматься.
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Наша уже ситуация...стьідно бьіть россиянином и зекраинцем.
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рабсиянцем быть не стыдно-ибо без вариантов. "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун - Цензор.НЕТ 658
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Ордынское наследие неискоренимо ! Потемкинские деревни и раболепство !
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Її не просто звільнять..
Її знищать фізично.
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бичевня......они до сих пор употребляют слово БИЧ !
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А то.
Культурта патамушта высокая.
Но мне очень понравилось.
Какие у мышебратьев ширнармассы, такая у них и чиновничья илитка.
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"сейчас я посмотрела, во всех ПВРах (пункты временного размещения) наши памятки лежат стопками. И все это не читает алкашня."

Реальное отношение к быдлу который она типа "спасает".
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скоро і шут коломойського буде за собою масовку возити, для демонстрації всезебільной любві
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число случайновстреченных 12ти рыбаков, на сегодня разрослось до двух самолётов ) та дева-рыбачка нехило так икру отметала за эти пару лет. но все уху ели на встрече так же, как и исходная свита апостолов.
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полное неуважение толпы к царю--никто в шапке не пришел.
другое дело Запорожье!
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Ничего, сейчас быстро извинится и бунт подавлен.
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То ли еще будет.
Это она только передовую группу увидала и ее так перекосило.
А после этого разговора ее еще и с новичком познакомят.
Просто чтоб не болтала много.
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ПТН -ПНХ!!!
Надеюсь Америка успокоит эту чуму!!! Больше не знаю , что сказать!
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тьотку розстріляють, чи як там зараз з такими роблять?
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Жаль ету женщину-ее ФСБ посадити и всю не родню
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А до потопа всё это было норм....-задумчиво:так может почаще вас лядей топить надо?(бох)
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Теперь спокойно может свалить как беженка(если успеет)))
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Там 86% бидла, у нас 73% оболванених...
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