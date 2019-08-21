 "Приехали передовики эти. Два самолета. Царя ублажать. Понимаете? У меня никогда не было такого сгущения мерзости и гадости", - иркутская чиновница о визите Путина в Тулун. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Алашкевич рассказывает о привезенных к визиту Путина "передовиках", задача которых "царя ублажать" сначала в Тулуне, а потом Магнитогорске. Критически она отзывается и о местных жителях, называя их "алкашней" и "бичевней".

"Когда была встреча с Путиным, у меня давно не было такого сгущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, как приехали эти передовики, два самолета по сто человек в каждом. Понимаете, ведь они у нас были, на следующий день в Магнитогорске. То есть и туда поехали царя ублажать. Понимаете? Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках в черном, белые носочки. Эта шляпа у нее! Одеты черте как, два класса образования - я такого в жизни не видела!", - говорит чиновница неизвестному собеседнику.

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