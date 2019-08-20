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 Политика Украины, За рубежом
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 "Он должен отозвать псов войны", - сенатор Джонсон призвал Путина остановить агрессию против Украины. ВИДЕО

Есть один человек, который может завершить конфликт в Украине уже завтра - это Владимир Путин.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил сенатор республиканец, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Рон Джонсон, передает Цензор.НЕТ.

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"Один человек может практически за день остановить этот конфликт и это - Владимир Путин. Поэтому я бы призвал Владимира Путина прекратить агрессию против Украины, вернуть моряков, захваченных во время инцидента в Керченском проливе, и смириться с тем фактом, что нужно уважать территориальную целостность Украины. Россия с этим согласилась, а теперь нарушает договоренность", - заявил Джонсон.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать псов войны", - подчеркнул сенатор.

По его словам, путь, выбранный Путиным для России - историческая трагедия.

"Я считаю исторической трагедией то, что Владимир Путин выбрал этот путь для России, вместо интеграции, дружбы, сотрудничества с западными демократиями, он действительно выбрал путь конфликта и агрессии и это нехорошо для народа России и, конечно, для мира в регионе и мире. Поэтому я бы призвал Владимира Путина пересмотреть выбранный путь и выбрать лучший путь для России, русского и мира в мире. Конечно, мы ввели много санкций против России. Меня, когда речь идет о санкциях, всегда беспокоит то, что их может использовать Владимир Путин для консолидации поддержки страны для собственного правительства. Поэтому мы должны разумно подходить к санкциям, чтобы от них действительно страдали олигархи, чтобы они вредили народной поддержке Владимира Путина и его во многом коррумпированного режима, и, надеюсь, вели народ России, который также очень храбрый, ведь они выходят на протесты в поддержку таких людей, как Борис Немцов и других борцов за свободу в России и поддерживают их усилия по развитию демократии, распространению свободы в России", - отметил сенатор.

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Сенатор Рон Джонсон - сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе. Он посещал Украину и хорошо знаком с украинскими реалиями.

Источник: https://censor.net.ua/v3143916
 
 
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Вова только петухов своих отозвать может "Он должен отозвать псов войны", - сенатор Джонсон призвал Путина остановить агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 5091
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Х.йло не понимает слов он понимает силу
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Сенатор наче з неба звалився. Не для того хуйло припхалось в Україну щоб потім виходити.
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Вова только петухов своих отозвать может "Он должен отозвать псов войны", - сенатор Джонсон призвал Путина остановить агрессию против Украины - Цензор.НЕТ 5091
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Так оно не человек !У вас есть разведка и вы знаете все ! Это -чмо безжалостное ТЕРРОРРИСТ № 1 и как бен Ладен подлежит уничтожению!!!
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Бенладен террорист,а Вова петух на каблуках,замужем за гомиком Хирургом "Він має відкликати псів війни", - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України - Цензор.НЕТ 1466
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***** кому-то должен? ну, так Трамп ему сам и объяснит все, когда обратно в G7 принимать будет. или я неправильно понял президента США?
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Вову в школе чмырили и обсыкали,теперь его не унять,комплексы
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впечатление такое, что с Трампом делали тоже самое, но уже после школы...
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Еще один вызвал обеспокоенность, не словом, а делом надо помогать.
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Сенатор наче з неба звалився. Не для того ***** припхалось в Україну щоб потім виходити.
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а сдохнуть во имя мира он его не призвал?
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Хоба-на. Оказывается, Роттердам+ - лучший из тарифов, и барыга не такой уж и барыга. Так, глядишь, и Свинарчуки окажутся не свинарчуки, а Герои Украины. Инсайд от Бутусова, инфа сотка)

Вчера в Офисе президента прошло резонансное совещание по состоянию дел в энергетике, снижению цен и тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. Как сообщают источники Цензор.Нет, на совещание пригласили СБУ, НАБУ, САП.
Президент Владимир Зеленский задал вопрос - когда будут снижены тарифы на электроэнергию для предприятий? Эту позицию поддержала Федерация работодателей.
Представитель "Укрэнерго" заявил, что тарифы можно снизить. «Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження - можливо, близько 10%. А денну ціну - знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%», - сказав представник Президента в Уряді Андрый Герус" - об это написал глава Дмитрий Олийнык: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1064012020459316&id=100005515845604
Кабмин и представители НКРЕ с позицией "Укрэнерго" не согласились, особенно в эмоциях был министр энергетики Насалик. И тут выяснилось, что вопрос с тарифами не так важен по сравнению с вопросом - по какой цене покупать уголь?
Выяснилось, что Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тонн угля в день, а фактический расход - 73 тысячи тонн в день. Расход не восполняется.
Если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября. Ситуация критическая и требует быстрых решений.
Поэтому надо принять решение - как покупать уголь для тепловой генерации?
Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии, по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело, и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов.
"Роттердам+", отметил дтэковец Тимченко, сейчас обеспечивает самые низкие цены - 1700 гривен за тонну. Ну что ж, вполне вероятно - донбасский уголь, который продается через Россию за несколько сот километров в объезд фронта, будет, конечно, дешевле любой другой схемы поставки любого другого угля. Вот и схема от ДТЭК на русском языке.
Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам+", если новый Кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по тому же самому "Роттердам+"?
Ситуация по углю такая же принципиальная, как и по газу - если мы добиваемся независимости от России по поставкам, значит, надо быть готовым платить больше. Конечно, определенное отличие есть - поменять схему поставок угля можно достаточно быстро, это все-таки не труба.
Но решение не принято.
Судя по всему, снижать тарифы для промышленности и заменять "Роттердам+" на что-то иное будет уже новый Кабмин. Проблемы энергетики остаются нерешенными, и это один из первых вызовов перед новым правительством.

"Він має відкликати псів війни", - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України - Цензор.НЕТ 9043
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Надо создать мировую коалицию и вье...ть по ватастану!и раз....ть их в хлам!
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Полковник из РФ выстрелил себе в голову, когда хотел «почесать» её пистолетом - в результате он выжил "Він має відкликати псів війни", - сенатор Джонсон закликав Путіна зупинити агресію проти України - Цензор.НЕТ 8210
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