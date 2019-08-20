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 Враг трижды нарушил режим тишины на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку от Талаковки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и Красногоровки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС - вблизи Пивденного (из ручных противотанковых гранатометов).

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь", - уточняют в пресс-центре.

Напомним, 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/v3143896
 
 
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может та сторона не знает, что режим тишины...почему оп не донес эту новость?...при минстеце такого не було
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может та сторона не знает, что режим тишины...почему оп не донес эту новость?...при минстеце такого не було
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Видно, точно что брешут ? Какое может быть ранение если у нас строгое перемирие продажных ЗЕбилов с нашими лютыми кровавыми врагами кремлёвскими оккупантами и убийцами нелюдями террористами - коллаборационистами с оккупированной кремлём бандитской резервации " лугандонии" И оно непростое а даже хлебное перемирие на преступных минских сговорах.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Нищить рогатих кацапів без болю та жалю!!!
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Чув я як стріляли біля та у Красногорівку з відео одного хлопця...
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Договор заканчивается при нарушении условий одной из сторон.
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или же с первого выстрела - что и есть нарушение договора о перемирии
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