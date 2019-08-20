 Враг трижды нарушил режим тишины на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстреляны позиции Объединенных сил неподалеку от Талаковки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и Красногоровки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС - вблизи Пивденного (из ручных противотанковых гранатометов).

"С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. Сейчас он доставлен в военный мобильный госпиталь", - уточняют в пресс-центре.

Напомним, 19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего один военнослужащий получил ранения.

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