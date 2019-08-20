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Все про:Метрополитен (613) нападение (1757) Нацполиция (9939) Харьков (4404)

 Мужчина ударил полицейского ножом в грудь в харьковском метро, - Нацполиция. ВИДЕО

В харьковском метрополитене мужчина ударил полицейского ножом в грудную клетку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Во время прекращения конфликта работник полиции получил ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

19 августа, около 19:30 в вестибюле станции метрополитена "Имени А.С. Масельского". Две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним пристает неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и 52-летний правонарушитель, который неожиданно достал нож и ударил им стража порядка в область грудной клетки. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/v3143816
 
 
 Топ комментарии
 
таких людей нужно отправлять в Россию без права возврата в Украину
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При Порошенко такого не було!! А тепер зебіли крадуть людей!!
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Урод . Надо его найти , посадить и не кормить .
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А потрібно було пристрелити як собаку.
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" настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания..."
Может статью нужно прочитать, а потом комментировать?
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В Китаї для рецидивістів смертний вирок.
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таких людей нужно отправлять в Россию без права возврата в Украину
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Це ще за царів практикувалось , тому там і менталітет кацапський такий з дефектом .
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Поведінка типового порохососа.
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Полчаса назад курил на балконе. На моих глазах палюция сбила пешехода на переходе. Переходил на зеленый. Минут десять шото возились возле него, потом засунули в машину и кудато увезли
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При Порошенко такого не було!! А тепер зебіли крадуть людей!!
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При пэце машины кортежа пэтюнчика людей давили
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такой неадекватный только порохобот Чоловік ударив поліцейського ножем у груди в харківському метро, ​​- Нацполіція - Цензор.НЕТ 9267
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якщо я вірно зрозумів. мент козирнув дівчатам, а справого боку його потім вдарив цей тиип.
в такому випадку менту ( як я іх ненавиджу) треба було просто вистрілити відморозку між очей.
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главное, что женщины пришли копу на помощь...без них он бы и не удержал бугая пьяного..
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Сержант - молоток, но на размашистый удар нужно было реагировать.
Бабенки красиво потоптались мудаку по конечностям, а могли бы и по другому месту)
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После покушения на жизнь полицейского его можно и надо было застрелить.
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Бред ..... Тре було конкретно валити зі штатноі зброі цього кондона а не влаштовувати змагання з вільноі боротьби ***** ...Поліція таки безнадійна в Украіні
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