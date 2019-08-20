 Мужчина ударил полицейского ножом в грудь в харьковском метро, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Во время прекращения конфликта работник полиции получил ранения и был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

19 августа, около 19:30 в вестибюле станции метрополитена "Имени А.С. Масельского". Две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним пристает неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и 52-летний правонарушитель, который неожиданно достал нож и ударил им стража порядка в область грудной клетки. Несмотря на получение ранения, сержант полиции задержал нападавшего.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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