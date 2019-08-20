 "У меня маленький ребенок, у меня жена, выпустите меня под заставу... Я уважаю военных", - Сороченко, избивший ветерана АТО, во время избрания ему меры пресечения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, по его словам, он готов извиниться перед ветераном, которого избил, и перед военными.
"Если оскорбил кого-то из военных или участников АТО, я приношу свои извинения. Я не хотел оскорбить... Понимаете, у меня маленький ребенок, у меня жена, я годувальник семьи - выпустите меня под заставу. Вы понимаете, это - не тяжелая статья", - заявил Сороченко.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.
После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.
Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.
Вы заметили, какая гнетущая тишина в трудовых коллективах? Ни слова о политике. Люди практически перестали общаться. Одним стыдно, другим обидно.
И всем противно.
Все, тепер він обіженка. Залишилося подарувати ложку з діркою та вибити зуби домінушкою, щоб нова тьолочка солодко смоктала.
а тут теперь петухом закукарекал и за детей спрятался...
***** мочой ******* )))
В такому випадку до буцигарні його треба було везти під цей позитивний саундтрек
Але коменти... не дуже дитячі...
Артем Мельник 1 рік тому
Я бы под это зеков на зарядку выводил.
Алики Бомбоне 1 рік тому
ЭТО Ж ГИМН АУЕ !!!
Людочка 2010 4 місяці тому
гимн Новороссии
🤗
Не відпускайте цього покидька !!
Молодец против овец
А против молодца-сам как овца.
Скоро у тебя будет муж. И не один.