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 Происшествия, Общество
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Все про:ветераны (544) суд (22465) Сороченко Артур (4)

 "У меня маленький ребенок, у меня жена, выпустите меня под заставу... Я уважаю военных", - Сороченко, избивший ветерана АТО, во время избрания ему меры пресечения. ВИДЕО

Артур Сороченко, который избил ветерана войны на Донбассе, просил во время суда отпустить его под залог, ссылаясь на личные обстоятельства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, по его словам, он готов извиниться перед ветераном, которого избил, и перед военными.

"Если оскорбил кого-то из военных или участников АТО, я приношу свои извинения. Я не хотел оскорбить... Понимаете, у меня маленький ребенок, у меня жена, я годувальник семьи - выпустите меня под заставу. Вы понимаете, это -  не тяжелая статья", - заявил Сороченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Россия с нами не воюет... Фильтруй разговор. Или тебе зубы выбить? Ты петух, а не атошник. Ты для меня - пыль под ногтями", - в Бердичеве избили ветерана АТО. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.

После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.

Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд арестовал с залогом в 40 тыс. грн бандита Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3143802
 
   
 Топ комментарии
 
Юрій Каракай‏ @karakay67 3 ч.3 часа назад

Вы заметили, какая гнетущая тишина в трудовых коллективах? Ни слова о политике. Люди практически перестали общаться. Одним стыдно, другим обидно.
И всем противно.
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У него будет ложка с дыркой.
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Он не курва,а рашист-ублюдок трусливый,под стать его кумиру - убийце путлеру
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У этого квадрата язык и руки опережают мозги хрен знает на сколько! Хайп словил теперь скулит !!!! Петух крашеный.
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Опущенный раскукарекался, боится на хату заходить.
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Падлюка брехлива про-парашенська. сепарська мерзота.
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От куда инфа что он про порошенка? Может про бойко, или про зеленского, или про юлькин.
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Да хз, оно туда и туда подходит 😀 вот решил уточнить.
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И тебе кацарылый амерекос,порох в штаны наложил?
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Если скажет как говорила Мендель что он избил фашиста который убивал мирных жителей Донбасса то зебильский суд отпустит и выплатит комменсацию
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Юрій Каракай‏ @karakay67 3 ч.3 часа назад

Вы заметили, какая гнетущая тишина в трудовых коллективах? Ни слова о политике. Люди практически перестали общаться. Одним стыдно, другим обидно.
И всем противно.
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Понимает отмороженый что в камере его ждёт очень теплый прием)) и почетное место где-то поближе к толчку))
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у него 40тыс грн залог назначен. ему пофиг,он уже вышел можно считать.
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А может лучше ему там остаться, не ровен час так сказать.
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"****, це - сеча, п#дар законтачений!" - после суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Все, тепер він обіженка. Залишилося подарувати ложку з діркою та вибити зуби домінушкою, щоб нова тьолочка солодко смоктала.
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а так йому хотілось виглядати за авторитета,.... більш на опущеного схожий. слизький і мутний тип.
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а на воле орлом летал... всех отодрать и унизить обещал..
а тут теперь петухом закукарекал и за детей спрятался...
***** мочой ******* )))
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Якщо сховався за дітей - то...
В такому випадку до буцигарні його треба було везти під цей позитивний саундтрек "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2309
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І відеоряд мімімішний, особливо кицюня :3
Але коменти... не дуже дитячі... "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2731

Артем Мельник 1 рік тому

Я бы под это зеков на зарядку выводил.

Алики Бомбоне 1 рік тому

ЭТО Ж ГИМН АУЕ !!!

Людочка 2010 4 місяці тому

гимн Новороссии
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о как петушок закукарекал, вспомнил за свою курицу и свой выводок.... в клетчатое одеяло Насирова пусть завернется для пущей убедительности!))
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О, як заскавчав, пес мордорський ! Це лише початок бо відсутність покарання породжує нові злочини
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на сабянина похож или на шейнина, и что то от оленевода шайгу немного есть))
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У нього жена і маленькій рєбьонак, для нашого правосуддя це може бути вагомим аргументом.
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Обсос, теперь просит выйти под залог, повезло что не отп@здили
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За такую " лёгкую" статью в военное , фактически , время нужно вешать .
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Йго таки треба відпустити до першої гілляки.
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так повинні виглядати всі антіукраїнські потвори: обосцяні та жалюгідні
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Золоті слова! Кожна падлюка, що відкриє пельку на українську мову, державу, або підніме руку на захисника України, має знати: як не суд, то люди змусять за це відповісти. Як не в'язниця, то битою по морді і каяття перед камерою на всю країну. А що робити?
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Выщывает брезгливость. И не более. Как кучка ЗЕленого дерьма.
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гнида прокацаплена.
Не відпускайте цього покидька !!
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И есть же такие бабы, которые становятся женами такого быдла! Еще и детей рожают. Мразота плодится и размножается, а лучшие люди за них умирают.
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Здравия всем! Я в шоке! А какой крутой был на телефоне!"а как стонал, как стонал..."(с). И это криминальный авторитет Житомира????????????
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А ты тварь думал о детях,когда человека избивал?
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Скот заслуживает не только тюрьму, но и должен стать инвалидом и это будет справедливо
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Еще раз просмотрела полное видео-как он заходил в кафе хамил атошнику-какая у нас война с россией? Да мне плевать на АТОшников-они для меня пыль под ногтями..."Петухом называл,А теперь оказываеться он "уважает" военных.
Молодец против овец
А против молодца-сам как овца.
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Таки ведь в ролике он сам говорил . что полтора года уже не живёт с женой и ребёнком . а тут вдруг вспомнил и да на суд пришла его группа поддержки с ролика ?
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абсолютная беспринципность,не пацан..
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Типичная дешевая сявка:хвост прижали-оно и запищало.Мразь(
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а мопс говорил что он ну квадрат бросил жену с малым и с какой то другой телкой живет, не пойму кому верить.
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"У меня маленький ребенок, у меня жена....."

Скоро у тебя будет муж. И не один.
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"Какая отвратительная рожа!" ( не моё - из к/ф "Джентльмены удачи").
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я почему то подумал что его на хате зарежут
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Отпустить не отпустить а вот ОПУСТИТЬ пожалуй НУЖНО !!!
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сделать его дырявым и все,сявки не протупите укр.баланду трескаете......
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