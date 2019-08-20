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Все про:добровольцы (624) Ухман Михаил (34)

 "Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно умерший 71-летний доброволец Владислав Бунецкий на записанном ранее на передовой ВИДЕО

Один из старейших украинских воинов-добровольцев Бунецкий Владислав (Седой), который недавно умер в возрасте 71 года, на записанном ранее на передовых позициях в районе Марьинки видео рассказал о своем жизненном пути.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет военный журналист, экс-боец ВСУ Михаил Ухман.

"9 августа в возрасте 71 года умер один из старейших воинов-добровольцев - Бунецкий Владислав (Седой). Он был родом из Львовской области, город Стрый. В возрасте 69 лет он находился на фронте. Воевал в составе добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Находился на одной из самых сложных позиций в городе Марьинке. Хотя были проблемы со здоровьем. Не жаловался, а упорно боролся. Ведь перед этим успел побывать в плену у российских террористов. С тех пор, сохранилось единственное видео, где доброволец рассказывает о своей войне за свободу Украины", - рассказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3143775
 
 
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Зебили , награда зеленского пройдёт мимо героя ?
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Мужня людина та справжній воїн
Але щоб перемогти у віні, спочатку треба знищити фсбшно-рошенівську агентуру
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Не можу без сліз дивитися. Але обіцяю, пізніше, колі переможемо, і вже не буде так боліти, дослухаю тебе батько до кінця.... Слава Укріїні!
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Достойный Человек, Мужчина, Боец и Патриот!
Вечная память и земля пухом...
Герою слава!!!
"Я буду битися до кінця, поки Україна не буде вільна": недавно померлий 71-річний доброволець Владислав Бунецький на записаному раніше на передовій ВІДЕО - Цензор.НЕТ 2631
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Оце слова справжнього патріота, справжнього українця, та справжнього ПРЕЗИДЕНТА...

Царство Небесне і вічна слава герою...
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