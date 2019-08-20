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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепропетровщина (1402) наркотики (1571) Нацполиция (9939) уничтожение (288)

 Полицейские Днепропетровщины обнаружили 20 участков наркотической конопли в поле с подсолнухом. ВИДЕО беспилотника

Полицейские Днепропетровщины с помощью беспилотника обнаружили 20 участков с наркотической коноплей, посеянной в поле с подсолнухами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, участки с коноплей размером 5 метров на 5 метров были обнаружены в Пятихатском районе области.

Правоохранители уничтожили 1694 куста наркотического растения. 

На данный момент уже установлены фермеры, которые пользовались этими земельными участками.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Полтавщине выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3143763
 
   
 Топ комментарии
 
якщо легалізований алкоголь, то канабіс мусить бути легалізованим
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"На данный момент уже установлены фермеры, которые пользовались этими земельными участками.Источник: https://censor.net.ua/v3143763"

Знайшли "крайніх"!
Фермери що зобов'язані обстежувати всі свої поля?!
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Кто-то сдал за 10% от наживы по новому закону. Надо местных глав РГА пошерстить, поднять бабла.
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"На данный момент уже установлены фермеры, которые пользовались этими земельными участками.Источник: https://censor.net.ua/v3143763"

Знайшли "крайніх"!
Фермери що зобов'язані обстежувати всі свої поля?!
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Фермерів знову ********. То вони були самозайняті й заробляли собі на життя, а тепер годуватимемо державним коштом.
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Подсолнух сам себя пропалывал?? Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником - Цензор.НЕТ 2080
Работники бы доложили. Да и сам увидел бы.
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Нині соняшники не полять вручну.
Зверніть увагу - посіяно впоперек рядків. Тракторист який здійснював обробку, навряд чи звернув би на ці посіви увагу.
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та ну вас...вы ж видите это инопланетные знаки...круги прямоугольники на поле...
а вам абы только коноплю чужую пересчитать)))) может то амброзия? ))))
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А чего только сейчас обнаружили? Наверное когда пришло время "собирать урожай" хозяин этих насаждений не захотел делиться? Вот недавно был сюжет, что на Полтавщине целые поля были засажены коноплей. А весной, в начале лета, что никто не замечал этого? А когда приходит пора собирать бабло не поделились по этому и начал работать типа закон. А заплатили бы то никто и "не заметил" бы...
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Так вот что оказывается в пустыне Наска...

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в прошлом месяце заезжал за свежим медом к своему приятеля на пасеку в Чернобаевском районе Черкасской обл.. там наблюдал следующую картинку: стоят многокилометровые кукурузные и подсолнечниковые поля.. по краю полей по над проселочной дорогой растет конопля.. полоса этой конопли тянется где-то от 3х до 5 км (приблизительно)..
хорошо, что место безлюдное и дороги разбитые, а так бы ...
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а так бы, толпы "инопланетян" летали бы над полями..
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якщо легалізований алкоголь, то канабіс мусить бути легалізованим
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Более того можно нехило поднять бюджет с легалайза на ограниченное количество и курение в отведенных местах. Плюс приток туристов не меннее чем Голандию)
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це вони удають боротьбу з посівами конопель, бо наверху спитають "де боротьба?"
я у тому анекдоті:
під час митного догляду судна капітан виклав перед митником валізу кокаїну, валізу валюти та 10 ящиків зброї
той (офігеваючи):
- це що, все ваше???
- ні, це - ваше, моє - у трюмі
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ніколи в житті не бачив, щоб трава підбурювала когось на агресію чи злочини
а алкоголь - за нєфіг дєлать
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Просматривая видео с беспилотника жадно сглатывали слюну в предвкушении результатов "решения вопросов".
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Днепропетровщина заботится про своего прецендента!!
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В Сумах выращивают безнаркотическую коноплю .Это хорошо.Нужно побольше семян раздавать.
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А водку безалкогольную случайно они не делают?
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Фига себе .... они посчитали каждый куст !!!! Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником - Цензор.НЕТ 6199
во делать нечего людям.....
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Ну не убийц или сепаратистов же ловить... Куст хотя бы отстреливаться не будет. Поліцейські Дніпропетровщини виявили 20 ділянок наркотичних конопель у полі із соняшником - Цензор.НЕТ 807
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Статья, ответсвенность чётко привязана к количеству кустов. Они же не будут на камеру сушить и взвешивать товар )))
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