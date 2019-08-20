 Полицейские Днепропетровщины обнаружили 20 участков наркотической конопли в поле с подсолнухом. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, участки с коноплей размером 5 метров на 5 метров были обнаружены в Пятихатском районе области.
Правоохранители уничтожили 1694 куста наркотического растения.
На данный момент уже установлены фермеры, которые пользовались этими земельными участками.
Знайшли "крайніх"!
Фермери що зобов'язані обстежувати всі свої поля?!
Работники бы доложили. Да и сам увидел бы.
Зверніть увагу - посіяно впоперек рядків. Тракторист який здійснював обробку, навряд чи звернув би на ці посіви увагу.
кругипрямоугольники на поле...
а вам абы только коноплю чужую пересчитать)))) может то амброзия? ))))
хорошо, что место безлюдное и дороги разбитые, а так бы ...
.
я у тому анекдоті:
під час митного догляду судна капітан виклав перед митником валізу кокаїну, валізу валюти та 10 ящиків зброї
той (офігеваючи):
- це що, все ваше???
- ні, це - ваше, моє - у трюмі
а алкоголь - за нєфіг дєлать
во делать нечего людям.....