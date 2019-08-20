 Полицейские Днепропетровщины обнаружили 20 участков наркотической конопли в поле с подсолнухом. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, участки с коноплей размером 5 метров на 5 метров были обнаружены в Пятихатском районе области.

Правоохранители уничтожили 1694 куста наркотического растения.

На данный момент уже установлены фермеры, которые пользовались этими земельными участками.

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