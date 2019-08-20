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 Политика Украины
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 В 2014 году бригадные учения ВСУ не проводились, а в 2018 их было 29, - Полторак. ВИДЕО

С учетом боевого опыта и стандартов НАТО радикально изменена система подготовки украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны и ВСУ.

"С учетом боевого опыта и стандартов Альянса радикально меняется система подготовки войск. Происходит обновление форм и содержания боевой подготовки. Программы обучения разрабатываются на основе опыта боевых действий", - заявил министр обороны.

По словам главы оборонного ведомтсва, в разы возросло количество учений. Например, в 2014 году бригадные учения вообще не проводились, а в 2018 году было проведено 29.

"Командно-штабных учений в 2014 году было проведено - 5, а в 2018 году - 16. Тактических учений в 2014 году мы провели 192, а в 2018 году - 711", - подытожил Полторак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый этап реформы ВСУ находится на стадии завершения, надо переходить на следующий: нам надо четко понимать приоритеты, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/v3143739
 
   
 Топ комментарии
 
Та, ні, все було не так кажуть зелені шмарклі. То в 2014 році овоч нам залишив супер-армію, а потім прийшов "барига" і все розікрав так, що аже по 29 бригадних навчань вимушені були військові проводити з пошуку розкраденого Порошенком)
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А ще було чотири повістки одному чорту.
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В 2014 не було кому і чим проводити навчання.
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В 2014 не було кому і чим проводити навчання.
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А ще було чотири повістки одному чорту.
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Та, ні, все було не так кажуть зелені шмарклі. То в 2014 році овоч нам залишив супер-армію, а потім прийшов "барига" і все розікрав так, що аже по 29 бригадних навчань вимушені були військові проводити з пошуку розкраденого Порошенком)
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Пане Полторак а ви скажіть правду що в Україні ці бригада укомплектовані на 60-70% людьми та 50% віськовою технікою за штатом. Я к можк буди бригада чисельністю 2500 чоловік. Це фактично полк
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Интересно, сколько было генералов в 14 и в 18, и кто из них оказался паркетным шаркуном, а кто реально боевым генералом
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нет я не спорю то что он хороший министр это да. Фактически Завхоз. Я не разу не видел что б он на телевидении был когда то пьяным
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Действительно, "барыжная власть" таки окончательно разворовала армию за последние 5 лет ©зебобы
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с бородой хоть не похож на безвольного няшного колобка неопределенного характера У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак - Цензор.НЕТ 349
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ну тут нужно разделять Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ. Это два разных органа - один отвечает за тыловое обеспечение (Минобороны) а второй - за боевую часть. А вот к боевой части у меня много вопросов
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У 2014 році бригадні навчання ЗСУ не проводилися, а в 2018-му їх було 29, - Полторак - Цензор.НЕТ 9676

Alex Noyt

20 Августа 09:41 0

0
Combined Resolve XII - український розвідник взяв у полон 4 БМП та 30 солдатів НАТО

Тривають міжнародні навчання Combined Resolve XII у Німеччині. У цьому році Україна представлені ротою 93 механізованої бригади Холодний Яр під командуванням Олександра Борща.
По сценарію навчань наша рота знаходиться у складі сил BLUFOR що протистоїть умовному противнику OPPFOR. Упродовж дня 19 серпня противник безперервно атакував нашу роту переважаючими силами. Холодноярці вдались до маневреної оборони та змогли втримати свої позиції. Наші воїни комбінували зміну позицій для оборони з контратаками, тому силам OPPFOR не вдалося досягнути своєї мети. Мало цього, у ході однієї з наших контратак розвідник 93 бригади вийшов у тил наступаючого підрозділу OPPFOR, та полонив тридцять солдат та чотири БМП умовного противника, повідомляє АрмияІнформ.
Нагадаю, під час навчань Saber Junction 2018 українці взяли у полон італійських спецпризначенців та американських десантників. Про це можна почитати тут Saber Junction 2018 - ВСУ захватили в плен десантуру США и итальянский спецназ
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А зачем их проводить ? "Надо просто перестать стрелять" (С) Ну и, конечно, срыть все фортификационные сооружения под Луганской, которые парни строили под пулями подштанцев. Наркотраффик пять лет стоял; большие люди потеряли большие деньги; разве ж так можно ?
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А до 2014 ви армію розкрадали, розпродували і знищували! Скільки звернень від вас особисто було подано до суду верховної ради, президента, щодо розкрадань та навмисного знищення армії починаючи з року незалежності України? Все подається так немов історія незалежності почалась з 2014 року. А суспільство вимагає покарання всих причетних до планомірного знищення власної армії, починаючи від президентів, міністрів і закінчуючи комбрігами, комдівами!
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