 В 2014 году бригадные учения ВСУ не проводились, а в 2018 их было 29, - Полторак. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны и ВСУ.
"С учетом боевого опыта и стандартов Альянса радикально меняется система подготовки войск. Происходит обновление форм и содержания боевой подготовки. Программы обучения разрабатываются на основе опыта боевых действий", - заявил министр обороны.
По словам главы оборонного ведомтсва, в разы возросло количество учений. Например, в 2014 году бригадные учения вообще не проводились, а в 2018 году было проведено 29.
"Командно-штабных учений в 2014 году было проведено - 5, а в 2018 году - 16. Тактических учений в 2014 году мы провели 192, а в 2018 году - 711", - подытожил Полторак.
Alex Noyt
20 Августа 09:41 0
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Combined Resolve XII - український розвідник взяв у полон 4 БМП та 30 солдатів НАТО
Тривають міжнародні навчання Combined Resolve XII у Німеччині. У цьому році Україна представлені ротою 93 механізованої бригади Холодний Яр під командуванням Олександра Борща.
По сценарію навчань наша рота знаходиться у складі сил BLUFOR що протистоїть умовному противнику OPPFOR. Упродовж дня 19 серпня противник безперервно атакував нашу роту переважаючими силами. Холодноярці вдались до маневреної оборони та змогли втримати свої позиції. Наші воїни комбінували зміну позицій для оборони з контратаками, тому силам OPPFOR не вдалося досягнути своєї мети. Мало цього, у ході однієї з наших контратак розвідник 93 бригади вийшов у тил наступаючого підрозділу OPPFOR, та полонив тридцять солдат та чотири БМП умовного противника, повідомляє АрмияІнформ.
Нагадаю, під час навчань Saber Junction 2018 українці взяли у полон італійських спецпризначенців та американських десантників. Про це можна почитати тут Saber Junction 2018 - ВСУ захватили в плен десантуру США и итальянский спецназ