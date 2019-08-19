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 Политика Украины
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Все про:визит (2292) Израиль (970) Нетаньяху (83)

 "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", - Нетаньяху об "инциденте с хлебом" в Киеве. ВИДЕО

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с хлебом во время встречи четы Нетаньяху в киевском аэропорту.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер Израиля выложил соответсвующее видео в Фейсбуке.

Премьер-министр Израиля назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля

Нетаньяху процитировал комментарий главы Офиса президента Украины по поводу инцидента: "Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда".

Глава Израиля заявил, что его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины.

Также читайте: "Украинцев отвлекают от значимости события", - эксперт Романова об освещении в СМИ визита Нетаньяху

"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу?! Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3143704
 
 
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Людина таким чином показала свою зневагу до країни і до керівництва в першу чергу. Принизити нас , то вже , мабуть , стане мейнстрімом, бо таки заслужили зневаги, шо там казати.
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Куди ще принижувати? Ніхто крім самих українців так не принижував Україну - в 2010 році проголосували за тричі судимого неуча, а в 2019 - за коміка-іудея під час війни.
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Євреї в Ізраїлі кажуть, що у них є три найбільші проблеми - спека, араби і євреї. Причому остання - найбільша.

Це дуже справедливо для України. У всьому винні лише ми самі, українці. Якщо 73% ЗЕбілів голосує за "мір любой ценой", то чому Європа і решта світу має за нас переживати.
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Привлечь внимание? Да прахоботы свою дупу с утра уже крест накрест разорвали в невпынных спробах посияты зраду.
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Так, вона кинула шматочок хліба. Прикро, але ми того заслуговуємо. Занадто низько нахилились. А Зєля виправиться, піднесе їй мацу.
Так ЗЕбіле?
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Кинула хліб? Чи крихти хліба висипала? Коли свинарчуки втулювали МО кацапські запчастини в шість раз дорожче від закупочноі ціни, ти теж тут дупу рвав? чи нахвалював ПеПу?
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Та ви подивіться на пику цієї "Хайки". Їй лише на базарі оселедцями торгувати!
Зє!боти спершу волали що цього не було.
Потім знайшли "кремлівський слід",
Потім звязали "порохоботів" з кремлем.
І все лиш для того, щоб Узєлєнскава тепер визнли, що все це ПРАВДА!!!
Бо сам Нетаньяху це підтвердив, а так, Зє!боти з команди ЗєЛюді (ботоферим Зєєєєлі) і досі постили б різну взаємовиключну дурню!
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Вони поводяться з українцями настільки нагло , наскільки ми то дозволяємо.
Якщо ти поводишся, як лох і тєрпіла, то як тебе не розвести, кинути і це десь навіть справедливо, бо чого панькатися з такими?
Вони дбають лиш про свої інтереси, а ми?

А в нас дбають про їх інтереси ((
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Биби, кому ты лапшу вешаешь?

Если кипу снять с головы у Стены плача и под ноги бросить?
Это тоже мелкий конфуз ?
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Надо было плюнут в преЗЕдента, вот бы внимания привлекли. Или наср@ть у трапа самолета - было бы совсем по приколу.
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Краще б плюнули, тоді б зебіли волали, що то божа роса!
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Питання у повітря, але будуть цікаві думки.
Нам всім вкладають у голову, що єврейська громада звідусіль підтримує євреїв.
Умань здає єврея на екстрадицію, жінка Нетаньяху зневажає країну, яку очолює єврей.
Що це - розрив шаблона чи Зеленський не входить у єврейську поруку?
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Як би плюнула на хліб, то було б ще більше уваги, а кантора главзебіла верещала б що ви не так зрозуміли.
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Не кантора, а "КАНТОРИ", тобто пєвчі у синагозі! "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", - Нетаньяху об "инциденте с хлебом" в Киеве - Цензор.НЕТ 269
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Я тут полазив по ізраїльських сайтах, так от, я виявися правим!
Сара таки да свого часу на базарі оселедцями торгувала!
Культура так і пре! "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", - Нетаньяху об "инциденте с хлебом" в Киеве - Цензор.НЕТ 3767
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якесь жидовське створіння кидає український хліб... нахєра воно їхало? Головний Єврей міг сам приїхати до зелених колєг та привезти думку ***** з собою... без жінки...
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