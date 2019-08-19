 "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание", - Нетаньяху об "инциденте с хлебом" в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, премьер Израиля выложил соответсвующее видео в Фейсбуке.
Премьер-министр Израиля назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".
Нетаньяху процитировал комментарий главы Офиса президента Украины по поводу инцидента: "Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда".
Глава Израиля заявил, что его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины.
"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу?! Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - сказал он.
Це дуже справедливо для України. У всьому винні лише ми самі, українці. Якщо 73% ЗЕбілів голосує за "мір любой ценой", то чому Європа і решта світу має за нас переживати.
Так ЗЕбіле?
Зє!боти спершу волали що цього не було.
Потім знайшли "кремлівський слід",
Потім звязали "порохоботів" з кремлем.
І все лиш для того, щоб Узєлєнскава тепер визнли, що все це ПРАВДА!!!
Бо сам Нетаньяху це підтвердив, а так, Зє!боти з команди ЗєЛюді (ботоферим Зєєєєлі) і досі постили б різну взаємовиключну дурню!
Якщо ти поводишся, як лох і тєрпіла, то як тебе не розвести, кинути і це десь навіть справедливо, бо чого панькатися з такими?
Вони дбають лиш про свої інтереси, а ми?
А в нас дбають про їх інтереси ((
Если кипу снять с головы у Стены плача и под ноги бросить?
Это тоже мелкий конфуз ?
Нам всім вкладають у голову, що єврейська громада звідусіль підтримує євреїв.
Умань здає єврея на екстрадицію, жінка Нетаньяху зневажає країну, яку очолює єврей.
Що це - розрив шаблона чи Зеленський не входить у єврейську поруку?
Сара таки да свого часу на базарі оселедцями торгувала!
Культура так і пре!