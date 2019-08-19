 Внедорожник влетел в толпу пешеходов в центре Киева, пострадали 4 человека, - "Информатор". ВИДЕО

Авария произошла около 18 часов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".
По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского, а после начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок, и тот выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов.
Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.
Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована, и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.
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На месте работают полицейские, вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.
Дронова первое время никто не видел.
Он потом появился.
Пролетел бы.
Это же очевидно что тесла выпхнула его на тротуар.
Никто не управлял. Их похитили. Водитель убежал. Они с заднего сидения вылезли.
Существует несколько десятков видов автострахования и страхования ответственности, а централизованная база ведётся только по одному.
Спешил, наверное.
А Тесла начала движение на разрешённый зелёный и сразу получила удар слева-спереди.
Внедорожник рикошетом пошёл влево и вылетел на тротуар.
Зачем писать, что Тесла "выбросила" Рейндж, если это он в неё влетел ?