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 "Пробеги за погибшего воина", - по городам страны готовятся забеги в память о погибших на Донбассе героях. ВИДЕО

с 25 до 31 августа в ряде городов Украины состоятся забеги в память о погибших в ходе украинско-российской войны солдатах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают организаторы проекта - "Voiny".

Организованные забеги состоятся в таких городах Сумы (25 августа), Днепр (25 августа), Николаев (31 августа), Житомир (29 августа), Тернополь ((25 августа), Коломыя (25 августа), Черновцы (25 августа) и Луцк (25 августа).

Мы будем очень благодарны если Вы найдете возможность пройти / пробежать / проплыть ... определенное расстояние и запостить фотографию или видео у себя на странице хэштегом #вшануй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов

Источник: https://censor.net.ua/v3143680
 
 
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не забеги нужно устраивать, а всего-то сделать правильный выбор на избирательном участке...
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Порошенко самый первый побежит, он же у нас супер патриот, верно порохоботы.
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*****,не обращай внимания,масксеть сплести они заняты,а сиськами и письками протрусит по городам,то помощники воинам,ну и крутые патриоты конечно
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корупціонерам треба вироки виносити,
а не бігати, як бобики
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помню несколько лет назад клаксонами гудели против войны. неочень помогло правда
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пля - гниды-организаторы на горе бабки заколачивают.
твари...
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На финише этим крепким и выносливым бегунам в качестве наград вручали повестки в военкомат. С незапамятных времён лучшие спортсмены - лучшие воины!
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