 "Пробеги за погибшего воина", - по городам страны готовятся забеги в память о погибших на Донбассе героях. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают организаторы проекта - "Voiny".

Организованные забеги состоятся в таких городах Сумы (25 августа), Днепр (25 августа), Николаев (31 августа), Житомир (29 августа), Тернополь ((25 августа), Коломыя (25 августа), Черновцы (25 августа) и Луцк (25 августа).

Мы будем очень благодарны если Вы найдете возможность пройти / пробежать / проплыть ... определенное расстояние и запостить фотографию или видео у себя на странице хэштегом #вшануй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов