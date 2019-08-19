 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на новой записи есть фрагменты когда Сильвер входит в зону контроля и как ее покидает. Также видны действия сотрудников спецслужбы, которые сопровождали наркобарона. В частности, их реакцию, когда Сильвер уже покинул зону контроля и выбежал к выходу из аэропорта.
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Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя. ВИДЕО
Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба
Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции
"Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос. ФОТО
Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган
+7
Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с Антибиотик)
+2
Сказки для дебилов
+1
кордебалет!
а потом (просчитав скорость еврейского мальчика у пальте) помчался аки сквозняк в сортире
Какая страна, такие и спецслужбы
Очевидно план побега у них был таким :
- мы делаем вид что очень увлеклись содержимым тазиков и работой таможенника, а "клиент"
как бы незаметно ускользает...(у него будет около 2-3 минут)
- мы имитируем уверенную растерянность и суетливую погоню.
Итого : за 2-3 мин. если бы актёрам ничего не помешало, они были голодранцами, а стали - миллионерами ...БЫ.
Так быстро даже шоколадное Педро не зарабатывало .
там выстрели...они б бровью не шевельнули... эта выдержка... годами ставиться...))))
А режиссерская когда? С комментариями и неудавшимися дублями.