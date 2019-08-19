EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Общество
  5990  62
Все про:Борисполь (589) наркобарон (13) побег (288) СБУ (13742)

 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась полная версия побега наркобарона Амоса Дов Сильвера во время процедуры депортации в аэропорту "Борисполь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на новой записи есть фрагменты когда Сильвер входит в зону контроля и как ее покидает. Также видны действия сотрудников спецслужбы, которые сопровождали наркобарона. В частности, их реакцию, когда Сильвер уже покинул зону контроля и выбежал к выходу из аэропорта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган

Источник: https://censor.net.ua/v3143652
 
 
 Топ комментарии
 
Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с Антибиотик)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (с Антибиотик)
 показать весь комментарий
 
 
- Олэни - олени не брыти и не голэни... (с)
 показать весь комментарий
 
Какой приплатили? Нет придела человеческой глупости.
 показать весь комментарий
 
Ситуація зовсім інша. Срібненький накосив бабла на наріках, в т.ч. українських, тарився у нього і 95 квартал. Його заарештували в результаті міжнародної спецоперації. Бабло, ясна справа він не здав. Після цього Ізраїль просить його екстрадиції, бо інакше бабло так і застрягне в Україні, а це не кошерно. Зелебобіків давить жаба, і вони вирішують під закуску подоїти Срібненького. Спецоперацію Баклан доручає підлеглим, ті розводять Аміка, обіцяючи йому можливість втечі й чіпляють йому маячка. Амік бабло скидає на транзит липової фірми-одноденки, яка через низку транзакцій відмиває та переводить у готівку. Додіка вичисляє та ловить інший підрозділ. У зебілів оргазм, при чому колективний. Антракт.
 показать весь комментарий
 
 
Я всё равно не очень понял. Он шо, из аэропорта первым делом побежал переводить деньги?
 показать весь комментарий
 
В цьому випадку треба ставити музичку з Маски-шоу, або з шоу Бені Хіла.
 показать весь комментарий
 
 
Отпустили. Как только получили бабло за побег - снова задержали. Многоходов очка.
 показать весь комментарий
 
 
Не важно. Важно то, что они контактировали и вступили в сговор с представителями наркомафии. Возможно мы чего-то не знаем и это было сделано с какой-то целью, например, выйти на каких-то людей повязанных с беглецом. Ну, а если кидок - мафия такого не прощает. Придётся вернуть деньги с процентами или им пришлют чёрную метку.
 показать весь комментарий
 
ты по 2014 году еще не понял что там большинство идиоты?
 показать весь комментарий
 
 
Ну какой глава СБУ такие и сопровождающие.
 показать весь комментарий
 
 
тікав аж спотикався ! в кінці побєга )))
 показать весь комментарий
 
 
так торопился ж как??...пока шманьё на поскладывал - извилиной не шевельнул..
а потом (просчитав скорость еврейского мальчика у пальте) помчался аки сквозняк в сортире
 показать весь комментарий
 
йа имел ввиду самого амоса, он там підскільзнувся покидая флажки))) может законным образом с уборщицы компенсацию за то шо "чуть не вбився" потребовать. где выставленная табличка, "осторожно скользко. возможность упадути!" а с ахвицерами, по моему, фсё по классике "щас, только штаны подтяну!". в данном случае - ремень в джинсы заправлю ))
 показать весь комментарий
 
 
аа.. ! та тот ... так виртуозно поднырнул под стойку, что полуспящая мадам глазам своим не поверила...
 показать весь комментарий
 
Игра неубедительная. "Не верю", как говорил Станиславский.
 показать весь комментарий
 
 
Убежал? Ну и хрен с ним, давай вещами займемся.))
 показать весь комментарий
 
 
тот побегает и вернут... а вещи... хрен вернут...))))
 показать весь комментарий
 
Ну дуже все награно. Видно, що підстроєно.
 показать весь комментарий
 
 
Эпично!
Какая страна, такие и спецслужбы Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9684 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9684 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9684 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 9767
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно, реально кто-то думает, что наши сбушники такие профи, что нашли его потом за полдня)? Незнаю с какой целью, но они явно решили дать ему это время, и вели его от начала до конца. Возможно хотели выявить ближайшее окружение. Так что никаких громких дел по этим двум ребятам можете не ждать)
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю, не надо выстраивать каких-то тонких комбинаций вокруг обычного разгильдяйства.
 показать весь комментарий
 
 
ждем результаты допроса помошников из сбу(кто уволен или посажен) а то не сильно верится сам сбежал сам автостопом до Умани добрался))))))))
 показать весь комментарий
 
Просто актёры-любители...
Очевидно план побега у них был таким :
- мы делаем вид что очень увлеклись содержимым тазиков и работой таможенника, а "клиент"
как бы незаметно ускользает...(у него будет около 2-3 минут)
- мы имитируем уверенную растерянность и суетливую погоню.
Итого : за 2-3 мин. если бы актёрам ничего не помешало, они были голодранцами, а стали - миллионерами ...БЫ.
Так быстро даже шоколадное Педро не зарабатывало .
Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 6809

 показать весь комментарий
 
 
Ситуація зовсім інша. Срібненький накосив бабла на наріках, в т.ч. українських, тарився у нього і 95 квартал. Його заарештували в результаті міжнародної спецоперації. Бабло, ясна справа він не здав. Після цього Ізраїль просить його екстрадиції, бо інакше бабло так і застрягне в Україні, а це не кошерно. Зелебобіків давить жаба, і вони вирішують під закуску подоїти Срібненького. Спецоперацію Баклан доручає підлеглим, ті розводять Аміка, обіцяючи йому можливість втечі й чіпляють йому маячка. Амік бабло скидає на транзит липової фірми-одноденки, яка через низку транзакцій відмиває та переводить у готівку. Додіка вичисляє та ловить інший підрозділ. У зебілів оргазм, при чому колективний. Антракт.
 показать весь комментарий
 
кто их в сбу(!) набирал?? на видео ВИДНО - опера усиленно стараются "не видеть"!!!!
 показать весь комментарий
 
 
так они ж знаете как старались?
там выстрели...они б бровью не шевельнули... эта выдержка... годами ставиться...))))
 показать весь комментарий
 
 
пропаганда, моссад, Нетаньяха/Часто повторяемые утверждения израильских пропагандистов о превосходстве Моссада преувеличены. Нетаньяхой перед Моссадом была поставлена задача ликвидировать Машалю в Иордании. Агенты Моссад впрыснули яд в ухо Машалю, но были схвачены охраной Машаля. По требованию иорданских властей Израиль предоставил противоядие и освободил из заключения Ахмеда Ясина. В Амман вылетела группа израильских политиков с Нетаньяху, принесшему извинения Иордании.
 показать весь комментарий
 
В ЗМІ цю втечу засвітили для того щоб сам наркобарон повірив. що хвоста немає. Історія один в один з Бабченком.
 показать весь комментарий
 
"Полная версия".
А режиссерская когда? С комментариями и неудавшимися дублями.
 показать весь комментарий
 
 
тю, так они сразу просто физически не могли его преследовать. пока ремни обратно в штані не повставляли. не хватало при погоне ещё не только барона но и штаны обом двом потєрять. втягли паски, провірили, шо штані харашо закрєплені на пузі тєл, мона і про погоню подумать ))
 показать весь комментарий
 
 
опять же шманьё...что его просто так тут кинуть? ищи потом, как отого...беглеца))))
 показать весь комментарий
 
та нічого він не втікав...домовились..ні наручників-ні конвою.навіть ніхто не стежив за ним---одна бабулька хоть помітила--наші бабульки то--все.не дарма Чернавецкій казав--мої любіміє бабушкі Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия - Цензор.НЕТ 200
 показать весь комментарий
 
Бутусову треба добавити відео, як після цього Ізраель закинув в Україну оперативну групу моссад, котра за лічені години впіймала втікача і переправила в Ізр.
 показать весь комментарий
 
Якби Нетаньяху не приїхав --то ніхто б не шукав...а так треба було перед приїздом випенндритись СБУшникам
 показать весь комментарий
 
 
а согласитесь - выпендрежь получился... знаковый! )))
 показать весь комментарий
 
ну..так треба ж було показати---Батя .ми работаєм!
 показать весь комментарий
 
 
Это какой позор. Или спортивная рыбалка )
 показать весь комментарий
 
Там 100 % на виході з аєропорту стояли ще СБУшники в штатському і вели його.
 показать весь комментарий
 
Ну напевно сподівалися. що виведе на спільників. а нічого нового не знайшли і пов'язали знову.
 показать весь комментарий
 
 
ничесе... про такое развитие сюжета я и не подумал ))))
 показать весь комментарий
 
В клетчатой рубашке не было брелочника. А так раслабуха полная - преступник сзади с первых минут видео, а не между конвоирами.
 показать весь комментарий
 
він напевно так їм остогид--що вирішили відпустити Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 5561...хіба мріяли коли він слиняє Втеча ізраїльського наркобарона Сільвера в аеропорту "Борисполя". Повна версія - Цензор.НЕТ 5561
 показать весь комментарий
 
найцікавіше, - як він без грошей і телефона вибрався з Борисполя?
 показать весь комментарий
 
Баканову орден Зе забов'язаний дати. Або позачергове звання!
 показать весь комментарий
 
Ой, похоже на постановку! Особенно , когда служивый на последних секундах змейку обегает
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх