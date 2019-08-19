 Побег израильского наркобарона Сильвера в аэропорту "Борисполя". Полная версия. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на новой записи есть фрагменты когда Сильвер входит в зону контроля и как ее покидает. Также видны действия сотрудников спецслужбы, которые сопровождали наркобарона. В частности, их реакцию, когда Сильвер уже покинул зону контроля и выбежал к выходу из аэропорта.

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