 Сотрудники контразведки СБУ задержали в Запорожской области террориста "ДНР". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, задержанный отбывал срок за тяжкое преступления в одной из захваченных оккупантами исправительных колоний. В 2014 году его освободили российские оккупанты предложив воевать против Украины. Осужденный сразу же присоединился к террористам Гиркина. В составе НВФ он принимал участие в захвате админпомещений, поставках оружия и боеприпасов из России на Донбасс выполнял приказы по корректировке артогня и атак на подразделения ВСУ.

Позже террорист воевал в составе НВФ "Боевые коты". В 2017 году оккупационные власти обвиненили его в разбое.

В Запорожскую область наемник "ДНР" прибыл в конце июля 2019 года. Продивал у родственников, которые переехали в регион после начала боевых действий на Донбассе.

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