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 Политика Украины, Общество
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 Сотрудники контразведки СБУ задержали в Запорожской области террориста "ДНР". ВИДЕО

Сотрудники контразведки СБУ задержали боевика "ДНР", который проживал у родственников в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, задержанный отбывал срок за тяжкое преступления в одной из захваченных оккупантами исправительных колоний. В 2014 году его освободили российские оккупанты предложив воевать против Украины. Осужденный сразу же присоединился к террористам Гиркина. В составе НВФ он принимал участие в захвате админпомещений, поставках оружия и боеприпасов из России на Донбасс выполнял приказы по корректировке артогня и атак на подразделения ВСУ.

Позже террорист воевал в составе НВФ "Боевые коты". В 2017 году оккупационные власти обвиненили его в разбое.

В Запорожскую область наемник "ДНР" прибыл в конце июля 2019 года. Продивал у родственников, которые переехали в регион после начала боевых действий на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экс-наемник из "народной милиции ЛНР" приехал получать паспорт и был задержан на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3143616
 
   
 Топ комментарии
 
Был "боевым котом"- станет" боевым петухом"
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Сколько этой погани по Украине расползлось
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так морду закрасили..как ты узнаешь вернулся он или нет!Я Лисичанских сепаров знаю всех..но не могу 24 час в сутки всматриваться в прохожих ..
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а сколько еще этой швали по помойкам отлавливать ( обдроченцы, мля
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к стенке прямо у этого сарайчика мразину, и все дела...........
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Сколько этой погани по Украине расползлось
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даколє ! Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР" - Цензор.НЕТ 8768 жертву кієвскай хунти ущємлять будут
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Реформированный барыгой суд его наградит.
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Круто, молодцы! А когда СБУ займется предателями которые в 2014 году передали эрэфии три области и потом торговали с ней наживаясь на крови солдат и слезах их матерей?
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У кого ти запитуєшь? Воно ж відморозов з параші...
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Кацап, если ты имеешь ввиду Крым то его никто не отдавал, а еще не две области, а несколько районов этих областей. Это так для кацапов не владеющих обстановкой. А если показывают карту боевых действий по кацапскому ТВ то то что показывают то всего лишь 2 области из 25-ти. Зрозумів кацап?
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Я знаю, что Крым никто не отдавал, его банально продали.
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А ***** по телевизору сам говорит, что это была вАЄнная Апирация... Ты шо, своего ***** не уважаешь? Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Запорізькій області терориста "ДНР" - Цензор.НЕТ 689
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А сам как думаешь? Или у тебя скворечник на плечах только для жратвы?
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Я думаю Шо ***** есть просто подлое, брехливое ***** и мразь подзаборная. Крым это Украина, а путЄн *****. На дАнбасЄ нЄ гражданский конфликт, а война с козлостаном кацапсячим. Рано или поздно это все равно закончится. Крым вернется домой, потому как сам Бог привязал его к материку и экономически и географически он без Украины существовать не сможет, а украинцы веками не простят кацапам за то, что поддержали ***** в его агрессии и афере против Украины.
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а почему задерживают без снаряги и пулемета..пару гранат в сарай потом допинать ногами и дубинками..а да и ленту выпустить с пулемета туда..ах да это город..тогда низзя))))
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Суд реформований Мародером його відпустить.
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