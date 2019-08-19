 "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - после суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, произошло это в тот момент когда Сороченко выводили из зала суда в Хмельницком после избрания ему меры пресечения.
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Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! - тю я думал это аксиома)))
Статус у него теперь ПОЖИЗНЕННО будет "опущенный", "обиженный" и так далее.
Причем он ОБЯЗАН это говорить при входе в камеру. Т.к. ему нельзя жать руку.
Если не скажет и законтачит рукопожатием кого = могут и убить за это.
Теперь это ему на всю жизнь.
А судя по тому, что он уже был судим = наверняка знает, что с ним только что произошло и на зону ну никак не захочет попадать.
Даже в местах временного содержания теперь у него стремительно поменяется статус.
Не ожидал, небось, что так просто и изящно будет наказан ПОЖИЗНЕННО.
И продажные судьи не помогут теперь.
Т.к. ему нельзя жать руку.
Если не скажет и законтачит рукопожатием кого из "нормальных" = могут и убить за это.
О том, что ОБЯЗАН предупреждать о своем статусе он, как уголовник, прекрасно знает.
Вероятно он думал "спрыгнуть" с помощью продажных судей, но ВНЕЗАПНО кара оказалась очень суровой.
Вуаля - без зубів артур (точніше, вже Аріна) солодко смоктатиме, вік волі не бачити, падла буду.
А то, что тот парень, которого избило это животное - не проявил себя как мастер рукопашного боя, так что же?! А он и не обязан таким быть. Он и без того сделал больше чем многие из нас - он добровольцем пошел защищать Страну от свино-кацапского биомусора! Разве наши деды-прадеды, которые ценою крови и жизней остановили гитлеровцев были все Рэмбо и Майками Тайсонами?! Нет. Простые рабочие парни. Интеллигенция и крестьяне. И такими же вернулись. Разве мы можем их упрекать в том что они не суппер-мены?! Они крче чем супермен - они свою жизнь ставили на карту. И не за себя а за всех нас, за страну.
Как писал один хороший поэт;
На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая. и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую... И однажды - прекрасным утром - постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую - по размерам - шинель. ...А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост!
Закантачили значит его?
Вот он савок.