 "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - после суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, произошло это в тот момент когда Сороченко выводили из зала суда в Хмельницком после избрания ему меры пресечения.

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