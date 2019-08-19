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 Политика Украины, Общество
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Все про:ветераны (543) суд (22459) Сороченко Артур (3)

 "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - после суда в Хмельницком активисты облили мочой Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Активисты облили мочой Артура Сороченко, который избил ветерана войны на Донбассе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, произошло это в тот момент когда Сороченко выводили из зала суда в Хмельницком после избрания ему меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд арестовал с залогом в 40 тыс. грн бандита Сороченко, избившего ветерана АТО. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3143590
 
   
 Топ комментарии
 
виглядає той контрацептив вже не так впевненно, як раніше))
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К Новому году будет уже реально видно, что он за "кто": у него фактически с сентября все абсолютно карты в руках будут и на папэрэдникиф кивать уже нех будет к НГ.
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Законтачили))Тепер він півень))
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К Новому году будет уже реально видно, что он за "кто": у него фактически с сентября все абсолютно карты в руках будут и на папэрэдникиф кивать уже нех будет к НГ.
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Согласен полностью. Иначе гнать его как и порошенко.
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Я тоже думал что Майдан подавлю одной левой .
"Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - після суду в Хмельницькому активісти облили сечею Сороченка, який побив ветерана АТО - Цензор.НЕТ 9924 .. .
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Не знаю и знать не хочу. Проштрафится - достанется ему как и порошенко.
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(((понятно - ты бездельник и тебе при любой власти будет плохо)))))
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А тобі тільки при свинарнику було добре чи й при наперсточниках, стахановець червоношкірий? "Сука, це - сеча, п#дар законтачений!" - після суду в Хмельницькому активісти облили сечею Сороченка, який побив ветерана АТО - Цензор.НЕТ 5360
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живешь по понятиям? фильмов насмотрелся? по статистике сегодня около 70% молодежи уже нетрадиционная, пробует все прелести еще до совершеннолетия. "По итогам 2018 Украина вошла в ТОП 20 потребителей сайта "Pornhub". Статистика-78% молодые люди до 25 лет. Предпочтения- 60%"порно аниме", 40% "порно со взрослыми".
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так ты тоже, так сказать, слегка нетрадиционный?
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виглядає той контрацептив вже не так впевненно, як раніше))
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))))) теперь и на пывну піну не тіко буде дуть, перед тим йак випить, а ще й тщятельно принюхуваться в пляшку!
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Ви хоч знаєте,звідки пішло це «опусканіє»сечою?прочитайте жидівську байку під назвою-Иеша повешенный.
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Дай Бог здоровья братьям которые опустили это чмо
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Мда, интересно, а что значит в криминальном мире, когда чувака обливают мочой... и как теперь к нему будут относиться? помнится, этот сороченко, падаль, позиционировал себя, как выходец из криминалитета.....
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То и значит, о чём ты подумал.
Статус у него теперь ПОЖИЗНЕННО будет "опущенный", "обиженный" и так далее.
Причем он ОБЯЗАН это говорить при входе в камеру. Т.к. ему нельзя жать руку.
Если не скажет и законтачит рукопожатием кого = могут и убить за это.
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Так и облить должен кто живёт по понятиям, а не какие-то непонятные активисты.
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Да, уж это наказание никакой суд не отменит.
Теперь это ему на всю жизнь.
А судя по тому, что он уже был судим = наверняка знает, что с ним только что произошло и на зону ну никак не захочет попадать.
Даже в местах временного содержания теперь у него стремительно поменяется статус.
Не ожидал, небось, что так просто и изящно будет наказан ПОЖИЗНЕННО.
И продажные судьи не помогут теперь.
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Они это будут трактовать как беспредел, так, что на его "статусе" это не отразится
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эту мразь кацапскую нужно в говне топить!и на расею высылать!
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Все хорошо, если бы активисты не издавали звуки ухающих бабуинов, свидетельствующие об офуенной патриотичности.
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Теперь он ВСЕГДА ОБЯЗАН говорить при входе в камеру, что он "обиженный".
Т.к. ему нельзя жать руку.
Если не скажет и законтачит рукопожатием кого из "нормальных" = могут и убить за это.

О том, что ОБЯЗАН предупреждать о своем статусе он, как уголовник, прекрасно знает.
Вероятно он думал "спрыгнуть" с помощью продажных судей, но ВНЕЗАПНО кара оказалась очень суровой.
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Опыт есть или книжки про зону любишь?
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Я никогда от тюрьмы и сумы не зарекаюсь, поэтому изучаю предмет по документальной литературе, что бы общее представление составить.
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PS. Это касается не только, скажем, тюрем, но и Марса, кулинарии, географии, способов варки мыла и так далее
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А тепер наступний етап - стоячи на колінах, за командою взяти якийсь твердий предмет і затиснути між губами та передніми зубами. Після чого ударом ноги (руками западло) вибиваються усі передні зуби.
Вуаля - без зубів артур (точніше, вже Аріна) солодко смоктатиме, вік волі не бачити, падла буду.
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Слава богу есть еще парни, готовые защищать честь АТО-шников не только словами на форумах но и делами! Сколько побратимов уже полегло за Украину?! А это чьи то были друзья, сыновья и братья!! Выжившие не забудут этого никогда!! Сепарская падаль будет еще долго за каждый свой высер отхаркивать кровью.

А то, что тот парень, которого избило это животное - не проявил себя как мастер рукопашного боя, так что же?! А он и не обязан таким быть. Он и без того сделал больше чем многие из нас - он добровольцем пошел защищать Страну от свино-кацапского биомусора! Разве наши деды-прадеды, которые ценою крови и жизней остановили гитлеровцев были все Рэмбо и Майками Тайсонами?! Нет. Простые рабочие парни. Интеллигенция и крестьяне. И такими же вернулись. Разве мы можем их упрекать в том что они не суппер-мены?! Они крче чем супермен - они свою жизнь ставили на карту. И не за себя а за всех нас, за страну.
Как писал один хороший поэт;
На Земле безжалостно маленькой жил да был человек маленький. У него была служба маленькая. и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую... И однажды - прекрасным утром - постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война... Автомат ему выдали маленький. Сапоги ему выдали маленькие. Каску выдали маленькую и маленькую - по размерам - шинель. ...А когда он упал - некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост!
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У псевдоюриста восторг от панятий.
Закантачили значит его?
Вот он савок.
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И где же мы живем? В какой стране? В суде обливают мочой, гнут маты, а полицаи молча за этим наблюдают. Не скоро еще в цивилизацию, не скоро.
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Якшо посадять , то він буде під@ром на зоні ! Це 100 % ! Красава активіст попустив до пітаха !
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Підор підора жаліє ? Цього покидька ще і в параші помиють, не те, що мочою облиють. Пора би вам, суки мокшанські, зрозуміти, де живете, кого ображаєте, і що покарання вам не уникнути. То ще дрібниці -моча, ви скоро в таких випадках кров"ю обливатись будете.
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