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 Политика Украины
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Все про:визит (2289) Израиль (962) Нетаньяху (69)

 Нетаньяху прилетел с официальным визитом в Украину. ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Видео прибытия опубликовано на YouTube-канале בוט news, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

Нетаньяху торжественно встретили украинцы в традиционной одежде. Как пишет Kann News, премьер Израиля "был растроган таким приветствием".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буду говорить с Зеленским о зоне свободной торговли и пенсионном соглашении между Украиной и Израилем, - Нетаньяху

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но она его не стала пробовать.

Премьер Израиля собирается говорить с президентом Украины об экономических отношениях и пенсионном соглашении.

Официальная церемония встречи Нетаньяху состоится 19 августа в 10:30 в Мариинском дворце.

Затем в 12:45 анонсирована церемония подписания украино-израильских документов (каких именно, не уточняется).

На 13:00 назначены заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ, которые будут сделаны там же - в Мариинском дворце.

В 15:20 запланировано участие президента Украины и премьер-министра Израиля в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Источник: https://censor.net.ua/v3143521
 
   
 Топ комментарии
 
гейоргиевскую ленту с лацкана пиджака хоть снял...или вместе с ней приехал？
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А зебобикам？ зебобики ожидают много "божьей росы" в свои глаза на этой неделе？
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Украина благодарит Израиль за рас**яреный "Панцирь С1" в Сирии.
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даже дебилковатого мера Пидалика подпустили в первых рядах порохоботы шо скажите?
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А зачем снимать? Скоро это будет норма , скоро они будут везде и будут штрафовать за украинские ленточки Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну - Цензор.НЕТ 2076
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Все у них шиворот- навыворот. Не Таня Яху...А Яха Таню ! ))
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явно. квасне не кошерне, їм мацу подавай! Ото тра' старих людей слухати - собакам хліба не давай!!!
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гейоргиевскую ленту с лацкана пиджака хоть снял...или вместе с ней приехал？
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Приехал рассказывать о "зверствах бандеровцев" и о том что "слава Украине" фашистский лозунг , зебилы что вы натворили?
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то може скоро сам фуфло до нас заявиться ?
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Вполне возможно , сначала начнут с его друзей с киргизстанов и арминий всяких , потом с навальных которые говорят что крым это Россия , потом с Мальцевых которые говорят что вся Украина - это Россия , а потом пригласят Хутина в Украину Нетаньяху прилетів з офіційним візитом в Україну - Цензор.НЕТ 5467
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Израильский источник.
Нетаньяху узнал о планах Зеленского по поводу "Реинтеграции Донбасса" от людей Миндича и просто не поверил.. Он запретил всему "еврейскому лобби" не то что что то решать, а даже обсуждать это и бросился искать подтверждение. Информацию подтвердило еще несколько источников. Тогда он позвонил Зеленскому и приказал срочно готовить визит. Его слова сказанные близкому ему человеку "Этот дурак всех там утопит...."
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Благодаря тупизму Зеленского в Украине появляется массовый антисемитизм . чего раньше не было . вот . что волнует евреев и едут идиота учить более тонкому обращению с гоями
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Он уже давно есть среди петиков. Понятно, почему. Еврей завалил Петю!
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Та да, таки мощно сказано "Израильский источник. " Уж не сивочолого ли "рехворматора" этот самый источник?
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Ну если евреев репатриантов с Украины в Израиле считают второсортными по сравнению с неграми репатриантами то как они относятся к простым украинцам ?
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фСБУ(о)!!! не загубіть нєтян'ягу!!! а якшо втіче - шукайте в гУмані!!!
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Одни умеют скрывать своё отношение к шабесгоям понимая ихнюю полезность . а другие более тупые не скрывают свою брезгливость. всё равно проглотят молча
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Когда супруги Нетанияху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на пол.
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Господар приїхали, володіння оглядати, васалам вказівки дати...
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Могла бы подержать для приличия и выбросить незаметно. Как будто демонстративно это сделала.
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Это же не маца...это гойский хлеб...какое приличие？
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яка тупа nu3є!4А протокол веде??? Нашо тим жugaм каравай подавали??? Гамна їм на лопаті!!! Нашо отой цирк??? Жugibka жбурнула той хліб як лайно собаче
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Можете набрать полный рот дерьма и в неё плюнуть.
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Перед этим она устроила скандал в самолёте, что её не поприветствовал экипаж. Просто вздорная бабёнка.
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А С КЛИЧКО ХУЖЕ ЧЕМ С КОЗАЧКАМИ ПОЗДОРОВАЛСЯ !)
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Я так думаю, если Зеленский договорится выплачивать в Украине пенсии евреям, а это около 1500 $ то пусть со своего кармана и платит!!! У нас свои украинские пенсионеры за чертой бедности!
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