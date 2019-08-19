 Нетаньяху прилетел с официальным визитом в Украину. ВИДЕО

Видео прибытия опубликовано на YouTube-канале בוט news, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Нетаньяху торжественно встретили украинцы в традиционной одежде. Как пишет Kann News, премьер Израиля "был растроган таким приветствием".

צפו: נתניהו נחת בשדה התעופה באוקראינה והתקבל בחגיגיות. גברים ונשים בלבוש מסורתי נתנו לרה"מ לבצוע חלה כנהוג במקום@ZeevKam pic.twitter.com/wYEdRjDz3K — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2019

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Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, но она его не стала пробовать.

Премьер Израиля собирается говорить с президентом Украины об экономических отношениях и пенсионном соглашении.

Официальная церемония встречи Нетаньяху состоится 19 августа в 10:30 в Мариинском дворце.

Затем в 12:45 анонсирована церемония подписания украино-израильских документов (каких именно, не уточняется).

На 13:00 назначены заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ, которые будут сделаны там же - в Мариинском дворце.

В 15:20 запланировано участие президента Украины и премьер-министра Израиля в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра, которые состоятся на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".