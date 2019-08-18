 Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian. ВИДЕО

Новые доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе зафиксировала базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские вооруженные силы.
Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.
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В конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.
о готовящемся вторжении..
выменем качая
Языком шершавым
слезы утирая
Мальчика распяли
Снегирей убили
Повезло лишь бабке -
Удовлетворили.
Как оказалось, тело мальчика очень долго не могли снять с доски объявлений. Местные жители неоднократно пытались его похоронить, однако, бандеровцы сразу начинали стрелять, когда кто-то пытался к нему приблизиться. После того, как в Славянск вошли войска ополченцев и прогнали бандеровцев, командир с позывным «Лопата» решил почитать объявления, узнать, где в Славянске принимают бутылки и макулатуру. Подойдя к доске объявлений, он неожиданно под слоем пыли обнаружил мумию ребенка. Узнав героическую историю мальчика, ополченцы решили повесить его мумию вместо флага на танк.
Мумия распятого мальчика долго ездила на танке, распугивая бандеровцев и красноречиво рассказывая мирным жителям о кровавых и бесчеловечных преступлениях фашисткой хунты. Сейчас мумия будет передана в музей Боевой Славы ополченцев, возле нее солдаты будут давать присягу на верность Новороссии.
Больше всех обрадовались мумии деды. Они заулыбались, взялись за руки, стали петь песню «День Победы» и их седые бороды живописно развевались на фоне коричневого тельца.
А до вторгнення бойовики сиділи по домам і не воювали?
И сообщить правду украинцам о Иловайском котле
Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.
Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....
напиши що коломойський був головнокомандувачем а петрусь з муженками-назаровими його хлопчиками на побігеньках
А от у Донецьк та Луганськ альфу варто було б відправити, тільки от нюанс- половина місцевих сбу-шників стали колаборантами. Та й що зараз говорити про це, події вже відбулись, люди вже загинули, і у нас вже іде війна з рф.
А щодо ефективних- 93 і 95 бригади показали свою виняткову ефективність. 95 зараз взагалі як паличка-виручалочка- щойно десь загострення- вони вже там. Я не применшую внеску інших бригад та добробатів, проте коли говоримо про ефективність- то на думку спадають саме ці хлопці.
Gal, що ми тут з тобою забули?
Есть Генштаб, там вояки сидеть должны.