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 Лондонские исследователи обнародовали новые доказательства участия РФ в войне на Донбассе, - The Guardian. ВИДЕО

Британцы собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Их собираются обнародовать 19 августа и будут использовать при подаче иска в Европейский суд по правам человека.

Новые доказательства участия российских военных в конфликте на Донбассе зафиксировала базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка "Т-72Б3". На момент боев эту модель использовали только российские вооруженные силы.

Группа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский в ближайшее время может подписать указ о признании 29 августа Днем памяти павших защитников Украины, - Бутусов

В конце августа 2014 украинские военные попали в окружение под Иловайск Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.

Источник: https://censor.net.ua/v3143485
 
 
 Топ комментарии
 
Типовий кацапський висер.
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Вони ДОКАЗАЛИ. Різницю відчуваєш?
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Сюжет Первого канала оказался правдой. Труп распятого в Славянске мальчика увезли с собой ополченцы при покидании города. Доказательства преступлений бандеровцев теперь обнародованы.

Как оказалось, тело мальчика очень долго не могли снять с доски объявлений. Местные жители неоднократно пытались его похоронить, однако, бандеровцы сразу начинали стрелять, когда кто-то пытался к нему приблизиться. После того, как в Славянск вошли войска ополченцев и прогнали бандеровцев, командир с позывным «Лопата» решил почитать объявления, узнать, где в Славянске принимают бутылки и макулатуру. Подойдя к доске объявлений, он неожиданно под слоем пыли обнаружил мумию ребенка. Узнав героическую историю мальчика, ополченцы решили повесить его мумию вместо флага на танк.
Мумия распятого мальчика долго ездила на танке, распугивая бандеровцев и красноречиво рассказывая мирным жителям о кровавых и бесчеловечных преступлениях фашисткой хунты. Сейчас мумия будет передана в музей Боевой Славы ополченцев, возле нее солдаты будут давать присягу на верность Новороссии.

Больше всех обрадовались мумии деды. Они заулыбались, взялись за руки, стали петь песню «День Победы» и их седые бороды живописно развевались на фоне коричневого тельца.
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были данные разведки о готовящемся вторжении кацапни..но они были проигнорированные..
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"Какие данные???"
о готовящемся вторжении..
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ты забыл написать о танцующих неграх на бтрах и распятых трусикав
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та то Иллинойс с двумя Л...знаток географии
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Интересно, сколько войск маршировали тогда по Крещатику на параде для Гелетея с ПеПо?
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Зате в зєлєбєні паради прикрили . Немає чого українцям поважати свою армію - так вирішили слуги не нашого народу і дупоголові зазєлі . .
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Каменньій Брод в Луганске знаю , а в Кемридже - єто вряд-ли...
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Це давня місцева випендрозна назва Камброду - Кембрідж . На сьогодні пишу вже не з Камброду .
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Плакала корова,
выменем качая
Языком шершавым
слезы утирая
Мальчика распяли
Снегирей убили
Повезло лишь бабке -
Удовлетворили.
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Сюжет Первого канала оказался правдой. Труп распятого в Славянске мальчика увезли с собой ополченцы при покидании города. Доказательства преступлений бандеровцев теперь обнародованы.

Как оказалось, тело мальчика очень долго не могли снять с доски объявлений. Местные жители неоднократно пытались его похоронить, однако, бандеровцы сразу начинали стрелять, когда кто-то пытался к нему приблизиться. После того, как в Славянск вошли войска ополченцев и прогнали бандеровцев, командир с позывным «Лопата» решил почитать объявления, узнать, где в Славянске принимают бутылки и макулатуру. Подойдя к доске объявлений, он неожиданно под слоем пыли обнаружил мумию ребенка. Узнав героическую историю мальчика, ополченцы решили повесить его мумию вместо флага на танк.
Мумия распятого мальчика долго ездила на танке, распугивая бандеровцев и красноречиво рассказывая мирным жителям о кровавых и бесчеловечных преступлениях фашисткой хунты. Сейчас мумия будет передана в музей Боевой Славы ополченцев, возле нее солдаты будут давать присягу на верность Новороссии.

Больше всех обрадовались мумии деды. Они заулыбались, взялись за руки, стали петь песню «День Победы» и их седые бороды живописно развевались на фоне коричневого тельца.
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он возобнил себя гавнoкoмандующим сралиным
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Серёжа , ждали твоё очко , что-бы закрыть дырку на границе . Вот ты чмырь опущенный.
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О твоей дырявой мокшанской жопе можно говорить вечно. Ты - живая пробка от бутылки.
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треба було просто відвести війська з відкритої місцевості вглиб а шляхи замінувати
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порошенко під час Іловайської трагедії (21.08.2014) оформляв компанії для перекачки бабла в Панамський оффшор, а дурням розказували про силу українського війска утримуючи його в Київі на параді. https://www.occrp.org/assets/panamapapers/poroshenko_proof14.png
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єтіть...а ми 5 років не знали--а вони візьми і показали
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Вони ДОКАЗАЛИ. Різницю відчуваєш?
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" вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков"
А до вторгнення бойовики сиділи по домам і не воювали?
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А наши зебобики как воды в рот набрали...сидят с языками в жопе..и молчат как рыба об лед...😀
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Ваш гебнявый петруся не смог защитить границу...
И сообщить правду украинцам о Иловайском котле
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хрюссский подонок,а ПАП стал президентом 25 мая 14го года тогда армии еще не было практически
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Тек путєн не дозволив бєні тему гойдати , от і мовчать зєлєбєні , як гівна в рот набрали .
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они (регулярные войска паРашки) массировано вторглись в Украину еще 12-14 июля 2014-го года! Допросите с пристастием шоколадного олигарха и его хенерала (гелетея), они были в курсе вторжения войск иностранного государства в Украину, поднимите архивы с донесениями и сводками!
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Так тебе зебобику об этом шоколалный олигарх...и не только он пять лет говорили...а ты не верил...
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08.05.2019 Виновниками Илловайской трагедии были Корбан и Коломойский - журналист. В Брюсселе подтвердили: один из виновников Иловайской трагедии - Геннадий Корбан

Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.

Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....
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собака Корбана винна, що головнокомандючий Порошенко був дуже сильно зайнятий Панамскими оффшорами щоб займатися захистом країни.
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знову цей дебільний говновброс
напиши що коломойський був головнокомандувачем а петрусь з муженками-назаровими його хлопчиками на побігеньках
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вкидуючи подібне вони навіть не розуміють, нахрена взагалі головнокомандуючий якщо маловідомий Корбан може керувати військами, а головнокомандуючий ніяк не може заподіяти цьому..
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Зазєлі не бризкайте слиною , там не все так однозначно . А що в Гєни рильце в пуху то точно .Він після цього збавив активність .
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а шавка коломойського не в курсі, що добробати це не війська і головнокомандуючому не підпорядковувалися
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А не войска рфии , а Каломофский виноват . Если бы не втрожение 1 сентября дети Донбасса пошли бы в школу .
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Кількість неГюндяєвців в мокші нестримно зростає, та ще й розмножується. Не далекий час, коли будуть штрикати, штрикати, а х-лу влаштують долю Каддафі
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Ага, от токо разрешение от властей выпросят на проведение массовой акции. Как могут черви шото штрикать?
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чекатиму на офіційний розголос цих доказів щоби в пику де-кому їх кинути. А то: "***** я нє люблю, но російськіх войск там нєбило". (с)
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Зассал тогда кровавый пастор послать преславутую альфач в крым.
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І що б альфа зробила? В Криму стояли регулярні частини рф, а перед окупацією з рф було перекинуто безліч техніки та військових. До того ж, кривавого пастора попередили, що у випадку прольоту літака він буде збитий.
А от у Донецьк та Луганськ альфу варто було б відправити, тільки от нюанс- половина місцевих сбу-шників стали колаборантами. Та й що зараз говорити про це, події вже відбулись, люди вже загинули, і у нас вже іде війна з рф.
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я согласен. Нужно стоить армию в Украине по другому принципу - нужна часть или соединение 100% комплектованное как по штату так и по вооружению. А такого при попереднике небыло. У меня вопрос неужели нельзя было за время этой агрессии Украины сделать 2 боеспособной дивизии численностью по 24 тыщ человек.
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я за то чтоб в украине создали то ли мотострелковую дивизию толи по нашему механизированную дивизию....но сделали єти соединения оперативного реагирования....дайте им всё танки бмп где надо бтр....но сделайте по уму ......вот я бы если росси напала создал бы 3 дивизии по нормальному дал бы все им ..........но они бы были как надо.............но как создавать бригады не укомплектованные не в кадровом смысле не военной техникой
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Дивізії віджили своє. Зараз популярні зведені БТГ.
А щодо ефективних- 93 і 95 бригади показали свою виняткову ефективність. 95 зараз взагалі як паличка-виручалочка- щойно десь загострення- вони вже там. Я не применшую внеску інших бригад та добробатів, проте коли говоримо про ефективність- то на думку спадають саме ці хлопці.
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НЕТ не отжили я отвечу тебе почему вот.....когда создаешь дивизию механизированную в составе дивизии присутствуют 3 механизированных полка и 1 танковый полк.....для меня механизированный полк есть таже самая БТГ с численностью 1000 человек минимум при составе полка 2300 - 2500 (ну опять же если делать соединение по штату военного времени) это больше БТГ батальонного состава........а вот например дайте им системы разведки и радиоэлектронной разведки.....это было бы круче ......а вот принцип бригады не понимаю взять мехбригаду - 3 мехбат и 1 танковый бат(мех.полк короче) и плюс к нему артиллерийский полк) где же мобильность и маневренностьу этих бригад?
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то есть при дивизии можно сделать 3 полковых боевых группы численностью больше чем БТГ. БТГ это что мехбат плюс танковая рота и плюс к нему роты дополнительные
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Если по чесному то что раша напала есть плохо и паскудно....но раз произошло то нужно использовать весь опыт военной стратегии и искусства .... нужно делать все по учебнику по стандартам...нужно подымать все и вся когда на нашу землю зашел враг
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например мне в 95-й понравился командир бригады который стал командующим дшв ....настоящий герой......не понимаю я бригадную структуру ...дивизии самое то...когда 3 толи мехполка (БТГ аналог) и 1 танковый полк.....по поводу ДШВ Украины они должны быть переученны на спецназ...работать в тылу ........диверсия разведка и так далее вдв это было при совке
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На визволення Донецької ОГА була кинута"Альфа" але отримавши 9 поранених(якщо память не підводить) вони сказали що це вже військова операція,сіли у гелікоптер і полетіли на базу.
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Їх би там поклали, але бтр супроводу (зсу) відкрив вогонь з кулемета (чим порушили наказ). Пізно Альфу туди кинули. В березні потрібно було.
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Все що робиться вчасно-робиться правильно.
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Хотя по примеру у нас должны быть свои Зе человечки для защиты интересов Украины.
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Рашка планувала захват в "братські обійми" України з 2004 року, а то й ще раніше. Не просто ж так, вони всіма силами тримали свій флот в криму. Бо у недофюрера лаптєрейху була параноідальна ідея відродити СРСР.
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Досить соплі жувати!Збирайте вже докази про рейдера Пітер-раса,як повбивав тaм патріотичний Бенін фронт,аби Приват поцупити.Кров тисяч жертв на тих загребущих ратицях чумного мародера!Щоб він здох разом з х'лом путлером кривавим.
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С ума сойти.... уже больше 5 лет война идет они до сих пор доказательства бегают ищут Лондонські дослідники оприлюднили нові докази участі РФ у війні на Донбасі, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8513
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Як тільки касапи і зебіли зайдуть на гілку - одна брехня в коментах.

Gal, що ми тут з тобою забули?
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Новые? Да когда ж вы уже нажрётесь? Нормальные люди поняли это ещё весной 14-го!
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сейчас уже все знают.что кацапия там воюет
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20 августа 14 года как раз десант хла потерялся.
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Замечательно...вот только бы ещё помогли иностранные спецслужбы с доказательствами ПОСОБНИЧЕСТВА офицеров Генштаба и мин. обороны врагу..Это бы сильно упростило задачу ареста и суда над ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ,нанёсшими урон украинской армии и сдаче территорий.
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Я думаю все из за газа,т.к.если бьі его стали добьівать в Славянске и на Донбассе,то назачем маскальский,а им важньі рьінки сбьіта
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А Сирия пострадала из-за намерения провести газопровод из Катара по своей территории. Грузия и Украина планировали с Китаем "шелковый путь". Много разных причин, по которым рашка сует свое рыло на чужие территории.
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З Пороха був такий головнокомандуючий - вояка як з Кравчука патріот України, а от дипломат з Пороха гарний, нажаль вояка ніякий ....
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какая еще вояка? акстись... Меркель вояка, Макрон вояка, Обама был вояка или Буш или Трампуша? какая вояка, 2019 год на двое, а не 1619. Президент и не должен быть вояка.
Есть Генштаб, там вояки сидеть должны.
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РФ оккупировала Крым, а эти черти уже 5 ищут доказательства, совсем там неадекваты блд?
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Все, кроме путина и украинского руководства (старого и нового) знают что рашка вторглась в УКраину
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Треба розібратися з Іловайськом - виявити поведінку і дії вищого керівництва ЗСУ у 2014, бо багато чого було зроблено на користь Кацапії, часто зливали інформацію ворогу і посилали людей на смерть.
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Этими доказательствами россия подотрется и скажет что это фотошоп. У Украины в 2014 в руках были десятки пленных кадровых военнослужащих рф, захваченных с оружием в руках на нашей территории.
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