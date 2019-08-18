 Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

Сегодня свои действия отработали около 100 человек - стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".
Всего ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военнослужащих.
Как сообщил в Facebook заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет, на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.
Колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и дойдет до Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.
Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.
Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.
30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".
гордимся!!!
Може, нам краще без ЗЕленого булдирабиза?
Але татарською звучить потужно
Приятно в День Независимости парад защитников.
А президент с бюджетниками то перебор.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
НІ !
...
Прошу відзначити: без представників нинішньої влади якось краще виходить усе оце.
Просто інформація для роздумів...
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Відповідь буде: "пошлю Пороха нах!"
Спитай у зелябота те саме.
Відповідь буде: "йому видніше, значить нам так треба".
Справа не в персоналіях, справа - в цінностях.
голову открутим
«Это и есть фашизм» - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=J_MbajolKeI
Бандера бы твоего хряка проворовавшегося вальцмана-поросенко - первым бы расстрелял))
Зараз пошукаю ...
1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, идиоты, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, нас всё в порядке, Анварчик на парад собирается..."
Військовим самим не соромно ?
Ти гермафродіт?