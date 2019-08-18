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Все про:День независимости (689) парад (441)

 Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

В столичном парке им. Шевченко состоялась репетиция Марша защитников - шествия, которое в День Независимости проведут ветераны и волонтеры без участия представителей власти.

Сегодня свои действия отработали около 100 человек - стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".

Всего ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военнослужащих.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет, на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.

Колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и дойдет до Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Читайте на Цензор.НЕТ: Формирование делегаций в регионах для выезда в Киев на День Независимости призвано помочь тем, кто хочет "присоединиться к торжествам", - Офис президента

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами государственного шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

Источник: https://censor.net.ua/v3143484
 
   
 Топ комментарии
 
Респект ребятам. Ждем 24 числа с нетерпением
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шоб два раза не ходить зайдіть по дорозі на Банкову)
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герой без пэрэмоги одно недорозумение. уже скоро 5 лет как ипальники грустные Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 7956
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Шо?Без Бидлоєва і коліної Дойки?Неподобство.
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Скажу більше -це нахабство. Це зрада проти 73%.
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А ти вийдеш з прапором України?Я буду на ході у Краматорську))
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Респект ребятам. Ждем 24 числа с нетерпением
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Згадався оцей демотиватор. Фото з кацапщини, але... в цій фразі щось таки є.
Може, нам краще без ЗЕленого булдирабиза?

Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве - Цензор.НЕТ 3309
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Без Булдарабиз з татарської - ми можемо🙋
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Так, в коментах написали, що це один слоган двома мовами.
Але татарською звучить потужно Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 2267
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Лепота.
Приятно в День Независимости парад защитников.
А президент с бюджетниками то перебор.
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Арестович про парад

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 2264
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Так ці колонни Захисників і ЗСУ об'єднаються?
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Так що, оцей Парад до Дня Незалежності України, 2018 останній?



https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Еще не вечер. Есть у меня чуйка, что все это "недоразумение" не надолго.
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Тільки у вологих мріях зелено-***************** гидоти.
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В столичном парке им. Шевченко состоялась репетиция Марша защитников - шествия, которое в День Независимости проведут ветераны и волонтеры без участия представителей власти.
...
Прошу відзначити: без представників нинішньої влади якось краще виходить усе оце.
Просто інформація для роздумів...
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Молодці.Те шо йде від дущі,те найцініше за примусовий прогін колон як при Совку.
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Ти про те як на марш від Зєлі зганяють бюджетників?
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Має бути дуже гарно. І зворушливо.
Хто не знає, футболки до Маршу приготували.
Ось тут можна замовити.
https://www.facebook.com/barmash.studio/

Алгоритм замовлення і отримання футболки до дня Незалежності:
1. Визначаємо розмір. Таблиця у допомогу. Основи футболок маломірять. Друкується тільки унісекс.
2. Переказуємо 220 гривень на одну з цих карт:
Моно 5375414187200000 Приват 4149605466172905
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3. У повідомення на сторінці Barmash Studio скидуємо скрін або фото квитанції про оплату.
4. Пишемо місто, № відділення НП, номер телефону і призвище отримувача.
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Зелений має різні відтінки. На Марш Захисників не зробиш же червоні чи сині ...
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Респект! Втріть носа зеленому поцу.
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А премии дадут военным? Или все деньги пойдут на гонорар бидоеву?
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Захисники України!
Честь і слава України!
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Перший раз відбувається два паради, бо частина українців не сприймає парад президента. Це сьогоднішні реалії😯
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Проплачені любителі шоколадного крадія ніяк не заспокояться.
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Ребята, если на параде увидите большой торт знайте там зелепуп, херячте его ногами.
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Спитай у порохобота: "як поставишся, якщо завтра Порох буде відкрито агітувати за дружбу з росією?".
Відповідь буде: "пошлю Пороха нах!"
Спитай у зелябота те саме.
Відповідь буде: "йому видніше, значить нам так треба".
Справа не в персоналіях, справа - в цінностях.
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зЕленой падали на параде лучше не появляться!
голову открутим
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А в єто врємя, - Гламурное кисо и "зе-парад"

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 5008
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Что за девица с крашенным начёсом и в белых лосинах? С гей-парада парада сбежала?
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неужели без показухи и вальцмана в окружении его галиматеев?
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кацапам как серпом по яйкам - Бандера,Порох,Томос,безвиз и парад нашей Армии)
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ботоксний карлік казав, що другого терміну Пороха рашка не витримає.
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вальцманоид, ты вора вальцмана не равняй с Бандерой..
Бандера бы твоего хряка проворовавшегося вальцмана-поросенко - первым бы расстрелял))
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Цьогоріч тільки гламур від Зельцмана, шарики, стрінгі, страпони на плечах...
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без говнокомандуючого зебуїна та його кодли зедебілів.
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А нічого собі такий мундірчік для параду Гавнокомандующій собі вже забацав. Гламурнєнькій такий і вообщєєє Вовчка в ньому просто пєрсік.. Зєбіли будуть в захваті 😁😁😁😁😁😁
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Молодці хлопці. А гламурне стадо зє-овєц разом з "уклоністом" Вофкою Шмарклею - нафік
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Хтось пам'ятає що сталося на параді з президентом Єгипту Анваром Садатом? Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 4551
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Одразу згадався крамольний анекдот того періоду:

1981 год. За час до убийства Анвара Садата собирает Брежнев Политбюро:
- Вы что, идиоты, не могли мне точно сказать, какая разница по времени между Москвой и Каиром? Я только что позвонил Джихан Садат, выразил ей глубокое соболезнование. А она мне: "Да вы что, упаси Аллах, нас всё в порядке, Анварчик на парад собирается..."
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Це погроза вбивством Президента України?
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Ціль інша. Просто зрозуміло, що Порошенко не боїться допиту і показує дітям нову владу.
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А коли він Мішу почне навчати Українській Мові?Після відсидки?
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Коридор и кабинеты офиса при "барыге":

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 7546
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Коридор и кабинеты офиса при "правильном" пацане

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 2079
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Украшения нового офиса: Киоск с шаурмой, нардепы-пингвины, голая в переходе. Класс!

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 2250
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Боже какое оно дурное, малорос одним словом.
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Стидобище.
Військовим самим не соромно ?
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Ратующие за парад- вам не жалко военных, которых маршировали 1 месяц .
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Який у тебе гламурний нік!
Ти гермафродіт?
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Кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, які стали режисерами "Ходи гідності" до Дня Незалежності України, пообіцяли надати дійству "трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю".

Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 9376
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Я таки не понял, парад будет с Кловнокомандуючим или без?
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