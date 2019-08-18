 Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве. ВИДЕО

Сегодня свои действия отработали около 100 человек - стюардов, которые будут отвечать за движение участников шествия. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "5 канал".

Всего ожидается, что колонну сформируют из 20 "коробок" военнослужащих.

Как сообщил в Facebook заместитель председателя Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет, на репетиции отработали проблемные моменты, визуализировали колонны и разметили интервалы.

Колонна двинется от парка Шевченко в 11:00. Далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и дойдет до Майдана Независимости. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 24 августа в столице пройдут официальный Марш Достоинства, в котором примут участие представители власти и народный Марш Защитников при участии ветеранов АТО и ООС.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".