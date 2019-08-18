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 Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя. ВИДЕО

Видео побега наркобарона Амоса Дов Сильвера, которого позднее задержали и депортировали в Израиль, опубликовано в интернете.

Запись с камер наблюдения в аэропорту "Борисполь" обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Цензор.НЕТ.

На эти кадрах видно, как несколько мужчин, в том числе Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он надевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта досматривает вещи, предположительно, сопровождающих его сотрудников СБУ.

Через какое-то время наркобарон оглядывается по сторонам. И, пока сотрудники СБУ заняты наведением порядка в багаже, вначале отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей. А потом, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.

Также на Цензор.НЕТ: "Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос. ФОТО

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.

Источник: https://censor.net.ua/v3143477
 
 
 Топ комментарии
 
Кругленька сума бабла дозволяє трохи відволіктися....
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Він не втік, він просто пішов - набридло йому чекати на СБУшників, котрі копирсалися в своїх трусах.. Не розумію - навіщо співробітникам СБУ, котрі займаються екстрадицією такий багаж?
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.

и налоги с моей зп идут им на зарплату ?
на фронт их. На передовую.
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Зрозуміло. Винуваті служби Аеропорту.
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Кстаті, а на відеозйомки була дана санкція прокуратури?
Господіну Портнову шото ізвєстно?
Здається Аеропорт попав на дєньгі.
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Снимают с камер наблюдений, так что попал ты сам.
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коло сарказму обовязково потрібен смайлик? Спеціально для тебе?
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Коли вже в СБУ почнуть брати професіоналів, а не ідіотів? Якими дебілами треба бути щоб удвох конвоювати людину, яку можуть приїхати відбивати 30-50 озброєних бандитів? Висновок - генерали СБУ отримали шалений хабар і влаштували цю ганебну втечу! Всі хто причетний до тупої організації екстрадиції маютьбути звільнені з СБУ з позбавленням військового звання та військової пенсії і віддані під трибунал як зрадники і корупціонери!
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Скажи! Не те що ти, толямба грицацуєв, ти б такого не допустив!
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ааа... барахло в контейнере важнее особы, что сопровождают...))))
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И почему эта "особа" была не в наручниках? Один сопровождающий международного бандита, которого куча стран ловила? Это реальный МРАК. СБУшник делает вид, шо потерял подозреваемого, даже не побежал и не дернулся, это тупая заказуха.
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почему они вообще как смертньіе єтот конроль проходили? у них не особо-важная миссия? так, туристьі ***.
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Контроль проходят все, здесь вопрос в безопасности всего самолета в месте с пассажирами, эти правила безопасности никто не отменял, это обоснованные действия. Никто отдельный самолет не будет выделять для одного дятла. Врятли он мифический агент 007 и выпрегнит с смолета, тут вопрос к сопровождающим, неужели только один и так тупа повел себя? Явный договор.
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Ну, чого Ви так? Оно Гримчака сдєлалі на раз-два !
І то шо он отчество, хітро помєнял, єму нє помогло...
Ну, бивают і вот такіє рєдкіє пєрдімоноклі...
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.

и налоги с моей зп идут им на зарплату ?
на фронт их. На передовую.
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та які там Ваші налогі...оні би с голоду поуміралі...
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Кругленька сума бабла дозволяє трохи відволіктися....
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Судя по видео, сотрудник аэропорта - полная женщина наблюдала за побегом Сильвера, но даже ничего не сказала СБУшнику, который кинулся его искать
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А она разве знала что то сбушники и их конвоируемый ? С виду все обычные пассажиры , друг с другом даже не знакомые .. .
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Литинат бакланов приказал не смотреть в сторону сопровождаемого...пацаны и не смотрели...
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Всё-таки он нервничал, даже чуть не упал от суетливости.
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Він не втік, він просто пішов - набридло йому чекати на СБУшників, котрі копирсалися в своїх трусах.. Не розумію - навіщо співробітникам СБУ, котрі займаються екстрадицією такий багаж?
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Парі, шо до такого хітроумного вопроса, нє додумаєтся, ні одна служба внутрєннєй бєзопасності в мірє...
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Пятнадцать человек на сундук мертвеца...
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Відєо ПОБЄГА

Це мабуть обмовка по Фрйеду про подальші пригоди тих 3-х ахфіцеров SBU, «Далі буде»
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так что СБ-ушников при исполнении тоже шманают?....
Енто пипец товарищи - авторитет СБУ у нас в Украине опустили на уровень плинтуса....., ниже унитаза...
На 6-й год войны.....
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Бо НАРІТ™ і журналісти™ так хтіли.
Дуже хтіли.
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Израильской службе пофигу...видимо, собирались лететь "EL AL", а там проверка серьезная всегда... Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя - Цензор.НЕТ 5318
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израиль вообще мог его ждать в аєропорту не проходя паспорт и таможню - прилетели, забрали и улетели. цирк какой-то.
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Так расходи УВЄЛІЧІВАЮТСЯ в ДВА раза.
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Просто вопиющая безалаберность как самих сопровождающих так и работников аэропорта.
Ведь получается, если можно так спокойно выйти, то так же можно и войти мимо всякого контроля!
А может самих работникам СБУ было не мало уплачено, что бы просто пару минут ниче не видеть?
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а при чем тут работники аєропорта? по єтим трем не видно, что они особенньіе.
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Просто жесть, явно не очікували такого. Як так можна щоб навіть ніхто весь час за ним не дивився?
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чи вони так класно на камеру грають, що ніби не помітили.
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Это настолько тупо и по дебильному, что даже и комментировать особо нечего... Что беглец - в Умань на могилу к Цадику, наверное, рванул, что два придурка "сотрудника" - ну если продались, то можно было более профессионально состряпать... Странно вообще, что поймали
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Так я не понял. Если он был под конвоем где конвоиры, мляТЬ?
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так легко ..просто пішов ..ні супроводу..ні конвою...я думав що буде кримінал а то пародія
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Наркобарон ещё и куртку зимнюю одел и выбежал в 30-градусную жару на улицу... Какое то палево или спектакль.
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Я так понял, этих бакланить, вообще пассажир не интересовал. Экстрадиции по украински. Это чтобы весь мир поржал???? Было бы смешно, если бы не так грустно, что два придурка рпустили к плинтуса всю страну...
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СБУшники завтикали, бо летіли до Ізраїлю відпочивати, а не конвоювати. Вони або тупі, або хабарники. Ні те, ні інше не дає їм права більше перебувати на своїх посадах.
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не завтикали. Вони грають роль "завтикальщиків" на камеру, а агент безпеки аеропорта їм допомагає.
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Вони або тупі, або хабарники.

юююююююююююююююююююююююююююю

Твикс Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя - Цензор.НЕТ 774
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Актёрская игра впечатляет , если б не телефонный звонок уже через 10 сек. - поверил бы.
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якась розхлябаність
взагалі за злочинцем не наглядали.
чому не в кайданках і без супроводу ?
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ну теперь уж точно Аваков должен подать в отставку!
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так вроде СБУшники про..бали Сильвера . а Аваков министр МВД
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Ага. Там весь Аеропорт з директором, його папой, мамой і собачькой, скоріш подадуть у відставку...

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найкрутіша в тій"єкстрадиції" жіночка .крутіше за СБУ .добре що хоть помітила..
Якщо такі працюють в СБУ то за країну мжна не переживати---винесуть
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Вова, позвони Баканову по поводу этих чертей!
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вова зараз за пожежею у Одесі, не відволікайте.
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Вопрос №1
По чем сейчас СБУшные предатели?
Ответ прост - по 3 копейки.
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Постановка , прямо скажем , дешевенькая . Страна требует срочных перемен , все прогнило и все продается. Вот где угроза нацбезопастности, - тотальная продажность . Отрицательная селекция ( по Н.Н. Никулину ).Больше шансов не будет .
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а на відео точно "головні учасники цирку"? може просто схожі туристи?
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какая хорошо оплачиваемая невнимательность сопровождающего
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ой цирк...
и главное так активно засуетились...аж никак ))))
пооглядывались... не веря глазам своим )))))
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Оба сотрудника СБУ что на видео, и также сотрудник аэропорта который досматривает вещи - В ТЕМЕ.
Я часто летаю, но ни разу не видел чтобы так долго досматривали личные вещи после рентгена, а тут специально долго ковыряются, заставляют все вынимать... Обычно на рентгене четко видно запрещенный предмет и где он лежит, например нож - сотрудник авиабезопасноссти сразу говорит - у вас есть нож? Нет? А посмотрите на дне сумки справа.
Ну и т.п. Самый долгий осмотр - максимум минута.
А такого цирка чтобы одну за одной вынимать все вещи, минут 5, я не видел лет 20.
Явно постановочное действие на камеру призванное обеспечить "алиби" СБУшника.
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Тим більше ніхто не буде робити досмотр СБУшників які на завданні. Постановка голима, кожен грає свої ролі, актори звичайно хрінові але бабло обіцяно, граємо як можемо
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Зря ты так, оно ведь положено вещи сотрудников СБУ досматривать с особой тщательностью, ведь это верняк что они прут с собой всякую фигню
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це повинно увійти в історію як найбільш TRASH(ова) операція спецслужб.Браво хлопцi !
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В Израиле такая муйня была бы невозможна.
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"Детский сад"... Вчера общался с соседом, СБУшником в отставке... Он сказал по этому поводу: "Если-бы, я, не прослужил на оперативной работе, три десятка лет, я был-бы, удивлён...
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Украинские СБУ-шники настолько суровые, что могут играть с наркобаронами в кошки-мышки: отпустили-поймали. Ещё раз надо было отпустить... лошары.
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були кілька дзвінків ...Натаньяху-Трамп-ЗЕленський -Баканов...

Далі Баканов кокретно пояснив,що кілька підрозділів СБУ буде просто розформовано..
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це відео увійде в анали всіх спецслужб світу..

у розділі "приколи"у Топ-10.. поряд із роликом де мавпа з автоматом...
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Аааааааааа Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя - Цензор.НЕТ 1904 жесть )))
так обрадовались поездке в Израиль, что забыли про преступника )))
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рівно хвилина минула від моменту, як наркоша вийшов до того, коли копи почали оглядатись за ним. Значить, так було домовлено.
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Руководил побегом чекист тот который справа. Первый раз почесал голову - приготовиться, второй раз почесал голову - уходи.
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Значит наше СБУ уже сильно отличатся от КГБ, хорошо это или плохо, не знаю.
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Какой багаж или хотели на халяву прокататься в Израиль
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Ну і експерти зібрались! Що ви розумієте у сумісних операціях Київських і Єрусалимських копів? Так було задумано з початку. Куди побіжить? До кого подзвоне? Хто спільники? Ті супровідники вже дірочки під нагороди ********* на піджаках. А ви кажете! А як попало трохи ще й грошенят, то є приємний бонус.
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