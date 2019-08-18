 Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя. ВИДЕО

Запись с камер наблюдения в аэропорту "Борисполь" обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Цензор.НЕТ.

На эти кадрах видно, как несколько мужчин, в том числе Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он надевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта досматривает вещи, предположительно, сопровождающих его сотрудников СБУ.

Через какое-то время наркобарон оглядывается по сторонам. И, пока сотрудники СБУ заняты наведением порядка в багаже, вначале отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей. А потом, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.

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Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.