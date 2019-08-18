 Опубликовано видео побега наркобарона Сильвера из Борисполя. ВИДЕО

Запись с камер наблюдения в аэропорту "Борисполь" обнародовало Facebook-сообщество "Евромайдан", информирует Цензор.НЕТ.
На эти кадрах видно, как несколько мужчин, в том числе Амос Дов Сильвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. На наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников. Он надевает куртку и какое-то время просто ждет, пока охрана аэропорта досматривает вещи, предположительно, сопровождающих его сотрудников СБУ.
Через какое-то время наркобарон оглядывается по сторонам. И, пока сотрудники СБУ заняты наведением порядка в багаже, вначале отходит в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей. А потом, не останавливаясь, выходит из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.
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Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.
В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.
Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.
Господіну Портнову шото ізвєстно?
Здається Аеропорт попав на дєньгі.
І то шо он отчество, хітро помєнял, єму нє помогло...
Ну, бивают і вот такіє рєдкіє пєрдімоноклі...
и налоги с моей зп идут им на зарплату ?
на фронт их. На передовую.
Це мабуть обмовка по Фрйеду про подальші пригоди тих 3-х ахфіцеров SBU, «Далі буде»
Енто пипец товарищи - авторитет СБУ у нас в Украине опустили на уровень плинтуса....., ниже унитаза...
На 6-й год войны.....
Дуже хтіли.
Ведь получается, если можно так спокойно выйти, то так же можно и войти мимо всякого контроля!
А может самих работникам СБУ было не мало уплачено, что бы просто пару минут ниче не видеть?
юююююююююююююююююююююююююююю
Твикс
взагалі за злочинцем не наглядали.
чому не в кайданках і без супроводу ?
Якщо такі працюють в СБУ то за країну мжна не переживати---винесуть
По чем сейчас СБУшные предатели?
Ответ прост - по 3 копейки.
и главное так активно засуетились...аж никак ))))
пооглядывались... не веря глазам своим )))))
Я часто летаю, но ни разу не видел чтобы так долго досматривали личные вещи после рентгена, а тут специально долго ковыряются, заставляют все вынимать... Обычно на рентгене четко видно запрещенный предмет и где он лежит, например нож - сотрудник авиабезопасноссти сразу говорит - у вас есть нож? Нет? А посмотрите на дне сумки справа.
Ну и т.п. Самый долгий осмотр - максимум минута.
А такого цирка чтобы одну за одной вынимать все вещи, минут 5, я не видел лет 20.
Явно постановочное действие на камеру призванное обеспечить "алиби" СБУшника.
Далі Баканов кокретно пояснив,що кілька підрозділів СБУ буде просто розформовано..
у розділі "приколи"у Топ-10.. поряд із роликом де мавпа з автоматом...
так обрадовались поездке в Израиль, что забыли про преступника )))