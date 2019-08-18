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 Общество
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 "Этот притон существовать не должен", - журналисты еще в 2015 году требовали закрыть сгоревший одесский отель. ВИДЕО

Журналисты программы "Ревизор" еще четыре года назад указывали на недопустимые условия и нарушения в отеле.

Одесский отель "Токио Стар" требовали закрыть еще в 2015 году после выхода в эфир передачи "Ревизор". Журналисты проверили условия проживания в отеле и сделали вывод о неприемлемых условиях для размещения в нем, передает Цензор.НЕТ.

"Этот притон существовать не должен. Считайте это официальным обращением команды "Ревизора", - заявил ведущий телепередачи.

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Ввиду дешевизны ( номер в отеле стоит 350 гривень) комнаты в отеле чаще сдают для интимных встреч, так как номера сдавали почасово и без паспортов. Журналисты обратили внимание на крошечные комнатки в отеле, где нет окон, также обнаружили грязь, плесень и ржавчину в душевой комнате, а под кроватью нашли презерватив.

Также условия проживания в гостинице обсуждали в пост-шоу "Страсти по Ревизору" после проведения еще одной скрытой съемки. При бронировании номера на два часа для свидания с "клиентом" у журналистки не взяли никаких личных данных или паспорт.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3143450
 
 
 Топ комментарии
 
я писал раньше про бордель - но порохоскоты спросили - где вашы даказательства?)))
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Не говорите чего не знаете -вся Одесса знает, что там притон для отбросов
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А кацапы все о своей болючей заднице забыть не могут...
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Видно лакомый кусочек эта Одесская отельная недвига для передела.
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Не говорите чего не знаете -вся Одесса знает, что там притон для отбросов
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Порошенко получал процент со всего незаконного и преступного,нужно все наворованное у Украины вернуть со счетов свина,а его посадить
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Если слелоапть твоей зебильной логике...то сейчас зебобик получает тот же процент со всего незаконного и преступного...так ведь？
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ты с утра пьяное,уже заговариваешься ,русское ДНК тебе мешает работать"Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 602
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как угодно но присобачить Пецю..а как и каким боком не важно...А то что вчера ЗеВолька изрыгнул вказивку прокулолам и мусарне мол хватайте хозяина черта лысого и вечерком его запоковали .....так то новая эпоха ......обрезаных.. а ничего сбе так что погибшие мужики были гражданами России... и так по беспределу.... и что ну был там бордель... ну хотели люди на 1-3 часа перетруха и что тут такого не ну в самом деле во всем мире готели на то и существует почасово на сутки и так далее.... а что люди делают в комнатах никого не должо волновать а то что без оконо.... так только плюс... никакой опасности, что снимут фотографии видео через окна...
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твоя работа отмазывать Петю(который тебе в миску корма подбрасывает)только не для кого не секрет,что Порошенко получал процент со всего преступного и незаконного в Украине,что тянуло за собой очень серьезные последствия,как санаторий Виктрория,который открывал Порошенко с такими нарушениями,что погибли дети,а свин посчитал бабло
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Плесень...грязь...этого конечно быть не должно...а вот дешевый отель такого класса вполне себе может быть...
Посмотрите на капсульные отели в Японии...там вообше как в гроьу..и ничего...они есть и работают....
И конценция от тула взята...и назвпние такое по этому...
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уже и в аеропорту Борисполя есть капсульный отель
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плесень и грязь это твоя среда обитания,тебе бы там понравилось,еще бы шоколадом залить тебя "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 7537
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Ты...зебобик...сиди ******* зелеными соплями...и млей от счастья...
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И не дурнашлюшкам уеазывать поедпринимателям..что им делать...
Есть нормы и стандарты...если они не нарушегы...то журношлбшки пусть гуляют лесом...
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так ты не скромничай вата,предложи с журналистами как в твоем РФ поступать,что бы не мешали бизнесменам Сечиным и Ахметовым
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царство небесное всем невинным душам. долгих лет оставшимся в живых. Боженька сам знает кому , где и когда.....
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эй, порохоботы, как же так ?! Зе не причем?!
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порохоботи то старе
нове - порохогеї
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А кацапы все о своей болючей заднице забыть не могут...
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вибач, лярво, а оті цифри на кінці твого ніку то номер твого стола в "РОШЕНІ", твій номер у відомості на зарплатню або твій рівень профессійного майстерства?
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я писал раньше про бордель - но порохоскоты спросили - где вашы даказательства?)))
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Гав-гав-гав!!! "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 3806
Встигла на всіх полаяти!
Справжня су...! Породиста! "Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 4284
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мабуть у 2015 році були більш важливі справи у міській адміністрації
"Цей притон не має існувати", - журналісти ще в 2015 році вимагали закрити згорілий одеський готель - Цензор.НЕТ 4589

та особисто в Геен
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вишиванку з Марією забабахати, наприклад
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То, что у нас показательные типа реакция после трагедий всего лишь простая показуха. Придут проверяющих, возьмут бабло и все. А то, что сообщают журналисты не более, чем репортаж.
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Скажите.
А когда эти отели принимают в эксплуатацию вопросов к пожарным нормам нет?
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Нє могєт бьіть, патамушта бьіть нє могєт. Ето ж прийдуть новиє ліца.
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Те владельцы отелев которые не заплатят новым лицам за пожарные нормы будут повешены.
Нам что с того?
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Грязь на столе Пыль по углам Возьми мой консервный нож вырежи букву О Возьму твой консервный нож вырежу букву О Соль на губах Кровь на руке Возьми мой консервный нож вырежи букву Л Возьму твой консервный нож вырежу букву Л Выбита дверь Свет не горит Возьми мой консервный нож вырежи букву Я Возьму твой консервный нож вырежу букву Я Кто же здесь жил Кто не живет
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Тільки люксові апартаменти - це дуже добре, але в країні з з/п в 5-10тисяч грн саме на такі готельчики попит.
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