 "Этот притон существовать не должен", - журналисты еще в 2015 году требовали закрыть сгоревший одесский отель. ВИДЕО

Одесский отель "Токио Стар" требовали закрыть еще в 2015 году после выхода в эфир передачи "Ревизор". Журналисты проверили условия проживания в отеле и сделали вывод о неприемлемых условиях для размещения в нем, передает Цензор.НЕТ.

"Этот притон существовать не должен. Считайте это официальным обращением команды "Ревизора", - заявил ведущий телепередачи.

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Ввиду дешевизны ( номер в отеле стоит 350 гривень) комнаты в отеле чаще сдают для интимных встреч, так как номера сдавали почасово и без паспортов. Журналисты обратили внимание на крошечные комнатки в отеле, где нет окон, также обнаружили грязь, плесень и ржавчину в душевой комнате, а под кроватью нашли презерватив.

Также условия проживания в гостинице обсуждали в пост-шоу "Страсти по Ревизору" после проведения еще одной скрытой съемки. При бронировании номера на два часа для свидания с "клиентом" у журналистки не взяли никаких личных данных или паспорт.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.