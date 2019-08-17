EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Киевские новости
  2734  11
Все про:Киев (17816) Нацполиция (9921) убийство (5310)

 В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время словесной перепалки мужчина схватил нож и нанес смертельное ранение женщине. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и выбросил его в Русановский канал в Киеве. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В Днепровское управления полиции Киева поступило сообщение от местных жителей о том, что в канале на улице Энтузиастов обнаружили пакеты с фрагментами человеческого тела. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Одесской полиции задержали иностранца подозреваемого в убийстве пожилой одесситки. ВИДЕО

Как рассказал начальник сектора криминальной полиции Днепровского управления полиции Игорь Болва, на берегу канала правоохранители обнаружили расчлененное тело женщины. Работники полиции установили, что погибшей является местная жительница, 1984 года рождения. За два дня до ужасной находки о ее исчезновении сообщила мать погибшей. Поэтому правоохранители начали поиски злоумышленника.

В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция 01
В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция 02
В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция 03
В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция 04
В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция 05

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал ", - сообщил Игорь Болва.

В Русановском канале в Киеве нашли расчлененное тело женщины. Подозреваемый в убийстве задержан, - полиция 06

В доме подозреваемого следственно-оперативная группа изъяла ножи, топор, ножовку и другие вещественные доказательства. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/v3143382
 
 
 Топ комментарии
 
Отрезать скотине руки , ноги вынести в канал, остальное зашить, залечить и пусть дальше живет так! Уж очень легкая, добрая будет смертная казнь для такого ничтожества!
 показать весь комментарий
 
що з нього візьмеш, якщо воно зебіл? Хіба що - аналізи;. і те - в камері на довічному.
 показать весь комментарий
 
Какой ужас! Может все-таки несчастный случай или даже суицид?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звірина, а не людина.
Вбив та ще і тіло порубав.
Це яким треба бути схибленим?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
що з нього візьмеш, якщо воно зебіл? Хіба що - аналізи;. і те - в камері на довічному.
 показать весь комментарий
 
 
на 15лет,и в камеру к туберкулезным с открытой формой
 показать весь комментарий
 
Отрезать скотине руки , ноги вынести в канал, остальное зашить, залечить и пусть дальше живет так! Уж очень легкая, добрая будет смертная казнь для такого ничтожества!
 показать весь комментарий
 
 
а я думаю - чого це вчора на русановці шаурма зі сладковатим прівкусом?
 показать весь комментарий
 
Какой ужас! Может все-таки несчастный случай или даже суицид?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх