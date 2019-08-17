 Шестеро пострадавших при пожаре в одесском отеле в реанимации, - врачи. ВИДЕО

Шестеро пострадавших во время пожара в одесском отеле "Токио Стар" находятся в реанимации. Об этом сообщил заведующий ожоговым отделением больницы №10 Александр Ставратий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Завідувач опековим відділенням 10 лікарні Одеси Ставратій Олександр про лікування постраждалих. З 10 госпіталізованих 9 досі в лікарнях, 7 з них - саме в опековому центрі pic.twitter.com/l4SsoURBmb — Michael Shtekel (@mishajedi) August 17, 2019

Ставратій Олександр, завідувач опековим відділенням 10 міської клінічної лікарні про постраждалих від пожежі в готелі. Постраждало 10 людей, 8 загинуло. pic.twitter.com/OK0ynNdh31 — Michael Shtekel (@mishajedi) August 17, 2019

В эту больницу доставили семерых из десяти госпитализированных в результате пожара, которые получили наиболее серьезные повреждения.

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По данным врача, двое из пострадавших – одесситы, четверо – жители других населенных пунктов Украины. Еще один пострадавший – гражданин иностранного государства.

"[Поражены] различные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Преобладающая патология – термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рот, язык – все было черного цвета", – сказал Ставратий.

Он уточнил, что среди госпитализированных в его заведении пострадавших – трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".