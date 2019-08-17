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 В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Одесской области опубликовала видео, снятое сегодня в пострадавшем от пожара отеле "Токио Стар" в Одессе. Этот отель был одним из самых дешевых в городе. Помещение для него переделали из бывшего ремонтного ангара трамвайного депо.

Кадры выгоревшего строения опубликованы на канале полиции Одесской области в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Видно, что на одном из этажей пламя уничтожило внутренние перекрытия и мебель. В крыше зияют прорехи. Стены и полы помещений покрыты пеплом и копотью. На месте пожара работают эксперты, устанавливающие причину трагедии.

Отель "Токио Стар" был одним из самых дешевых в Одессе, дополняет "Би-би-си". Он расположен неподалеку от вокзала и рынка "Привоз".

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 01

Самый дешевый номер без окна в нем стоил 390 гривен в сутки. Номер на 3-4 гостей - 990 гривен. Месяц проживания обошелся бы в 2999 гривен - и при этом, как подчеркивали в отеле, не пришлось бы платить за коммунальные услуги.

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 02

Одноместный номер с окном.

На сайте гостиницы отмечено, что в одноместном номере можно жить вдвоем, а завтрак - бесплатный. Также отмечается, что отель - самый большой в Одессе, в нем 273 номера.

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 03
Номер с кухней без окна

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства

В здании, в котором расположен отель, ранее был ремонтный ангар трамвайного депо.

"Реконструированное здание отеля является памятником архитектуры, спроектированным бельгийскими архитекторами для Одессы более ста лет назад", - говорится в описании отеля на туристических сайтах города.

В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе 04

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Также на Цензор.НЕТ: Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Источник: https://censor.net.ua/v3143374
 
 
 Топ комментарии
 
Все из говна и веток, по моему... Государство не работает нифига. Появилась гора трупов - некоторое время создание видимости "бурной деятельности", немного пиара и показухи и опять все как обычно.
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Что там на фото слева? Надпись синим.....
Теперь я уже не удивляюсь наглости Сиярто и прочих "защитников языка" - мы же сами себя не уважаем. Как один японец выучил украинский и все удивлялись что не московский. А он: а че, я бы и во Францию поехал изучать английский?
https://site.ua/larysa.nitsoi/21997-frantsuzka-u-kvebeku---tse-vam-ne-ukrayinska-v-ukrayini-yak-zahischati-svoe/

вон как надо.
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Сидишь в номере без окон, что за окном делается нифига не знаешь,может там горят соседние номера, но приточная система вентиляции дает свежий воздух и все нормально, потом неожиданно тухнет свет, вырубается вентилятор и оказывается в коридоре дикий пожар, который держался на вентиляции с номеров, а окна то нет...
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А кто кричит всё время: не трогайте те малый бизнес. Вот результат.
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Почему этому курятнику, разрешили работать как отелю?
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Скоро будет три месяца, как Пэдро нет...
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Я даже догадуюсь почему название Токио-япошки там вобще в капсулах живут.
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При чём Петя! Ты перепутал. Тут несчастье случилось. Может ты провокатор?
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Поки усю шоблу рошен прм владі не посадять за грати порядку не буде
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Так это надо сажать пару миллионов. Ты их кормить будешь?
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Почему кормить?Они же не немощные.Будут ударно работать и нас ещё подкармливать будут.
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Он воно що!Зебіл мріє про порохобота-годувальника.А самі себе прогодувати не пробували?
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Единственный раз провел ночь в отеле, в номере где отсутствовало окно. В Амстердаме, в аэропорту. Новогодняя ночь 1997/1998. Цена номера была 120 долларов. Неуютно, прямо говоря! Но, ничего. Литр Рэд Лэйбл скрасил глухую коробку. Но я запомнил- неуютно себя чувствовал.
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От. А взяли б ще літр «Білого Коня», то Ваші спогади були б не такими мінорними...

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На весь отель- я был единственный постоялец. Негритянка, на ресепшине, отказала, во взаимности... Пришлось бухать с телевизором. Дурная и неуютная ночь.
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Не. Таки тетка, при этом- непьющая. Мне тогда страшно не повезло! Вылет из Панамы был отложен, потому я опоздал на рейс в Киев и провел Новогоднюю ночь в аэропорту.
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ну ти ж шукав взаімності нє в смислє випіть
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Не!!! именно- выпить! Она была старая, очкастая и страшная.
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чи там красота трєбовала "стока нє вип'ю"?
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Сидишь в номере без окон, что за окном делается нифига не знаешь,может там горят соседние номера, но приточная система вентиляции дает свежий воздух и все нормально, потом неожиданно тухнет свет, вырубается вентилятор и оказывается в коридоре дикий пожар, который держался на вентиляции с номеров, а окна то нет...
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Все из говна и веток, по моему... Государство не работает нифига. Появилась гора трупов - некоторое время создание видимости "бурной деятельности", немного пиара и показухи и опять все как обычно.
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А где крикуны которые кричат не кошмарте малый бизнес. Как беда все покустам.
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Типа ЭТО гостиница?, больше похоже на - ну я даже не знаю, приколньей спать на лавке в парке и ждать полицию которая тебя от туда прогонит - до следующей лавки, или бухать всю ночь в кабаке а потом целый день спать на пляжу под шизлонгом ))))
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Одесситы, у вас там хоть трамваи поварили и покрасили уже? А то в некоторых изнутри рельсы видно.
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Напомните, а за кого голосуют одесситы?
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Что там на фото слева? Надпись синим.....
Теперь я уже не удивляюсь наглости Сиярто и прочих "защитников языка" - мы же сами себя не уважаем. Как один японец выучил украинский и все удивлялись что не московский. А он: а че, я бы и во Францию поехал изучать английский?
https://site.ua/larysa.nitsoi/21997-frantsuzka-u-kvebeku---tse-vam-ne-**********-v-********-yak-zahischati-svoe/

вон как надо.
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з'економили на одній літері. Правильно - одесСгорэлектротранс
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А кто писал "з'економили на одній літері."?
Вот я не экономил(почти ).
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вот до чего довел Одессу триклятый Саакашвили. Ууу, карлсон-хинкальщик-кокаинщик-галстук-съел. Да, соевые?
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