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 По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство, - МВД. ВИДЕО

По факту пожара в гостинице "Токио-Стар" начато уголовное производство, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Об этом говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3143355
 
 
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Какая-то старая халупа, слегка подшаманенная, и её уже именуют отелем))))
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Какое производство, нах, поросенко на нары и за этот инцидент.
Доказательства вины предгидранта - у Портнова в полном объёме!
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УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Стёпьа Хуравлёв - «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
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Знову, й знову, життя ставить відповідь, чи потрібні контролюючі органи. Розбиті дороги - відсутність контролю при будівництві. Масово гинуть люди при пожежах - відсутність контролю при будівництві, та експлуатації об'єктів. Автомобільні аварії - відсутність контролю за дорожним рухом. І безкарність, безкарність, безкарність. Причина одна - корупція. Висновок - відсутність влади.
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Забыл ты добавить:
Гибнут военные на фронте - отсутствие контроля за обстановкой со стороны командования.
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Чем больше контролирующих органов тем меньше денег остается на сам бизнес. Вам только карать... задолбали. То есть кондишен по Вашему коротнуть не мог, от этого никто не застрахован. Беду никогда не ждут оттуда, откуда она приходит... к сожалению.
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Да этой коробке хрен сколько лет... Выгодно было это содержать, если на откаты, чтоб глаза закрывали на весь этот ужас, хватало
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