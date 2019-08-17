 По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство, - МВД. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении, на официальном сайте МВД в субботу утром, передает Цензор.НЕТ.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек.