 Пьяный водитель в Николаеве на скорости снес внедорожник и двух пешеходов, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате столкновения Hyundai отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов - 35-летнюю женщину с 17-летней дочерью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП девушку с переломами конечностей и другими травмами доставили в медицинское учреждение, ее мать врачи осмотрели на месте и от госпитализации она отказалась.

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Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр предварительно по ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель Audi A6 прошел медицинское освидетельствование, по результатам прибора Драгер показал 1,54 промилле алкоголя. По согласованию с прокуратурой решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.













Фото: Преступности.НЕТ