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 Политика Украины
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 Столкновения на 210 округе: в ход пошли дымовые шашки, собираются "титушки". ВИДЕО

Под зданием окружной избирательной комиссии на 210 округе в Прилуках (Черниговская область) столкновения: бросают дымовые гранаты и собираются "титушки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

На один из этажей здания, где находится окружная избирательная комиссия, кинули дымовую шашку, чтобы "выкурить" оппонентов и получить доступ к бюллетеням.

Также местные паблики сообщают, что под ОИК собираются "титушки", чтобы запугивать местных жителей.

Столкновения на 210 округе: в ход пошли дымовые шашки, собираются титушки 01

Напомним, по информации КИУ, в день голосования на ОИК 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол в пределах избирательного округа.

Кандидат в депутаты Верховной Рады Сергей Коровченко на пресс-конференции заявил, что обращается в Государственное бюро расследований для расследования бездеятельности Центральной избирательной комиссии по №210 избирательному округу.

9 августа, коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

ЦИК обязала окружную избирательную комиссию округа №210 составить уточненный протокол об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховною Раду и доставить его в Центризбирком не позднее 12:00 пятницы, 16 августа.

Источник: https://censor.net.ua/v3143202
 
 
 Топ комментарии
 
Очередное "Браво!" уходящей власти, что до сих пор не исчезло понятие "титушки".
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я так понял вы все следующие 5 лет будете на "папередникав" кивать Столкновения на 210 округе: в ход пошли дымовые шашки, собираются "титушки" - Цензор.НЕТ 3591
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Так Зеленое Чмо вообще не в состоянии принять какое-либо адекватное решение по широчайшему кругу важнейших вопросов. Вот и будут валить на "папередников" или отмалчиваться. Свежий пример-наших бойцов вчера четверо погибло, и - молчок.
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Очередное "Браво!" уходящей власти, что до сих пор не исчезло понятие "титушки".
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я так понял вы все следующие 5 лет будете на "папередникав" кивать
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Т.е. происходящее - это ****..сь! Я правильно понял?
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Так Зеленое Чмо вообще не в состоянии принять какое-либо адекватное решение по широчайшему кругу важнейших вопросов. Вот и будут валить на "папередников" или отмалчиваться. Свежий пример-наших бойцов вчера четверо погибло, и - молчок.
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зеленое чмо принимает решений не больше чем хирургическая перчатка на руке у шарлотана. прекратите уже воспринимать его как самостоятельного игрока. он как дыныры, вынь из нее мокшанскую руку и он сдуется за неделю.
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вы можете предложить четкие критерия отличия "активистов" от "титушек"?
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факт проплаченности "на глаз" не установить, к сожалению
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нет, но можно открыть отдельный раздел в миротворце с хронологическими данными и видео доказательствами.
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Я могу. Сегодня- ты титушка, бо нанявшие тебя- хотят немножко власти. Завтра они власть получили, в смысле- поимели... И ты автоматически становишься активистом. А если ты был годным титуханом, то ты становишься активистом в законе! То есть- с правом нигде не работать.
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бостууга.Титушки - прерогатива Авакова. Кстати в паРаше титушки под крышей ФСБ.
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а если б журналист написал не "титушки", а "проплаченная группа поддержки", ты бы сказал уходящей власти "спасибо"?
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Что-то оно, это понятие, не спешит исчезать и при новой власти.
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Так это же протесты против нечестных выборов, какие титушки? Аа... я и забыл, это же Украина. Тут все кто протестует "титушки".
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Раз титушки с 2014 года остались значит они служили потрошиной гниде. Всё просто как апельсин.
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самые распиаренные титушки - нацжены авакова
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