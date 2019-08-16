 Столкновения на 210 округе: в ход пошли дымовые шашки, собираются "титушки". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

На один из этажей здания, где находится окружная избирательная комиссия, кинули дымовую шашку, чтобы "выкурить" оппонентов и получить доступ к бюллетеням.

Также местные паблики сообщают, что под ОИК собираются "титушки", чтобы запугивать местных жителей.

Напомним, по информации КИУ, в день голосования на ОИК 210 имели место факты изъятия представителями полиции личных вещей (планшетов) ряда представителей общественной организации, которая проводила экзит-пол в пределах избирательного округа.

Кандидат в депутаты Верховной Рады Сергей Коровченко на пресс-конференции заявил, что обращается в Государственное бюро расследований для расследования бездеятельности Центральной избирательной комиссии по №210 избирательному округу.

9 августа, коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

ЦИК обязала окружную избирательную комиссию округа №210 составить уточненный протокол об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховною Раду и доставить его в Центризбирком не позднее 12:00 пятницы, 16 августа.