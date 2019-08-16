EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Курьезы, Происшествия, За рубежом
  9072  64
Все про:курьез (3977) Россия (73629) спецназ (515) штурм (329)

 "Открывай дверь! Бегом, бл#дь!" - российский спецназ насмешил соцсети безуспешным штурмом квартиры. ВИДЕО

Российские спецназовцы насмешили соцсети штурмом квартиры через окно. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного штурма опубликовал пользователь Дикая Москва в Твиттере.

На записи видно, как четверо спецназовцев с помощью лестницы пытаются забраться в квартиру. Один из них, взобравшись на нее, пытается ногами выбить окно. Однако упал и чудом не пострадал. Затем по лестнице штурмовать окно с молотком отправился другой спецназовец. Мужчина начал неуверенно, пытаясь удержать равновесие, бить по стеклу.

На шум показались хозяева квартиры и открыли окно. Только после этого штурмующие беспрепятственно по лестнице поднялись в помещение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Элитный спецназ Росгвардии рассмешил соцсети попыткой задержать водителя в Санкт-Петербурге. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/v3143201
 
   
 Топ комментарии
 
Загін повільного реагування.
 показать весь комментарий
 
Шоу Бенни Хилла отдыхает в сторонке! "Открывай дверь! Бегом, бл#дь!" - российский спецназ насмешил соцсети безуспешным штурмом квартиры - Цензор.НЕТ 1316
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спецназ ГРУ Красный Скорпион vs Рембо - 0:1
 показать весь комментарий
 
 

- Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто (с)
 показать весь комментарий
 
 
"МОЛлИЛАСЬ ЛИ ТЫ...НА НОЧЬ..ДЕЗДЕМОНННА?"...
 показать весь комментарий
 
Реклама вікон "Рехау" - і теплі, і міцні.
 показать весь комментарий
 
 
От придурки, козломордые, снова весь цивилизованный мир рассмешили-потешили.
 показать весь комментарий
 
 
это им не женщин и инвалидов бить. тут физуха нужна.
 показать весь комментарий
 
 
В цьому відео прикольних епізодів більше. "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 6893 "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 6297
 показать весь комментарий
 
я просто обосался со смеху, я только кусочек ранее видел, но этот ролик это шедевр ))))!!!
 показать весь комментарий
 
- Чуваки, а постукати в двері не пробували?
- А що, і так можна було???
 показать весь комментарий
 
 
москали со времен Петра первого привыкли через окно
 показать весь комментарий
 
 
да Петр 1 сначала собирался дверь в Европу прорубить
после вспомнил, что они любят через окно
и сделал проще..
 показать весь комментарий
 
перед таким штурмом, нада кукурузу под окнами сажать. тогда если бы тот виртуоз и навернулся, мог бы почти не пострадать. как вчерашний самалёт ))) кстати по самалёту, теперь все аэропорты в рашке кукурузой будут обсаживать. опыт показал, шо есть большой смысл. щас приказ уже разрабатывают. ))
 показать весь комментарий
 
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 11 ч.11 часов назад

"Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 9306

Профилактика против незаконного посещения оккупированных территорий прошла успешно. Ни одна из чаек не пострадала.


"Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 9222

 показать весь комментарий
 
 
Пілотам тре було сісти не в кукурудзу, а в коноплі. І пасажири отриали би незвбутню відпустку.
 показать весь комментарий
 
 
Значит, большинство выполнили "программу-минимум", которую поставили себе, вылетая в Крым - поесть кукурузы... А песка, воды, водки и грязи, и в Подмосковье, хватает... Морскую соль в аптеках продают... Набрал в ванну воды, насыпал соли, полежал. Потом пошёл в магазин, купил водки, поматерился в очереди, сообразил "на троих", на стройплощадке, полежал на песке... "Романтика"!... И на билеты и плавки, тратиться, не нужно...
 показать весь комментарий
 
 
Может надо было просто в дверь позвонить?😀Хозяева открыли бы
 показать весь комментарий
 
 
Це не круто. В кіно, по яких вони вчилися, круті пОцОни так не поступають.
 показать весь комментарий
 
У кацапов так не принято "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 1781 Они всегда приходят туда, куда их не просят, приходят, нагадят, а потом возмущаются Шо их не любят...
 показать весь комментарий
 
От шото подобное и на Лошарике происходило и на ядерном полигоне. Умные и профессиональные не хотят служить дебилам, значит все должности заполняются дебилами. В итоге все горит, тонет, ломается, взрывается.
 показать весь комментарий
 
 
придурки, навіть самі не впевнені чия це квартира.
 показать весь комментарий
 
 
Могли бы просто в дверь постучать, а кто-то под окнами чтоб стоял для ловли "прыгунов".
 показать весь комментарий
 
если бы окно не открыли то штурм не удался бы "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 164
 показать весь комментарий
 
 
ето кацапоилита - вы себе представляете "регулярку"?
 показать весь комментарий
 
 
купили їм нову форму, спецтранспорт, спецзасоби...
а мізки у комплекті не йшли
пічалька
 показать весь комментарий
 
 
Ну от просто интересно...это летучее чудо было трезвым?)))))
 показать весь комментарий
 
Ньютон, *****, виноват. Действие равно противодействию.
 показать весь комментарий
 
вся раша- і сміх,і гріх...



Росстат обнаружил в России бум добычи неизвестных полезных ископаемых

Очередная публикация Росстатом статистики по промышленности, похоже, снова обернется скандалом.Вслед за чудесами в июне, когда промышленность ускорилась втрое, а в итоговой цифре экономисты увидели нарушение базовых законов умножения чисел, июльские данные принесли новые «темные пятна».
Как сообщил Росстат в четверг, по итогам минувшего месяца промышленность прибавила 2,8%. Рост в обрабатывающих отраслях замедлился 3,4% до 2,8%, а в добыче полезных ископаемых - наоборот ускорился, с 2,3% до 3%.
При этом добыча нефти сократилась на 0,7%, добыча угля - рухнула на 3,3%, а добыча газа выросла на мизерные 0,3%.
В сумме на эти три отрасли приходится 80% добывающей промышленности страны. Это означает, что в добыче каких-других полезных ископаемых в июле произошел настоящий бум: чтобы вытянуть общую цифру на 3% роста, объемы в этом неизвестном секторе должны были подскочить больше чем на 15%. «Если верить Росстату, то российская экономика переключилась с добычи углеводородов на какие-то новые виды сырья, - констатирует директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. - Где у нас такой бум, непонятно».
 показать весь комментарий
 
 
Вікно пиз...нуло омонівця, за що йому тепер загрожує до 12 років розстрілу без права переписки.
 показать весь комментарий
 
 
В квартире просто могли закрыть окно!)))
И все...
Пришлось бы для штурма вызывать Артаму и 3 вертолета)))))))
 показать весь комментарий
 
 
Росиянце! Не тупите))) видите спец наз?
ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА!))))
 показать весь комментарий
 
 
А чого в двері не могли зайти ?
Повипендрюватись вирішили ?
 показать весь комментарий
 
Не дивно, якщо квартирою помилилися....
 показать весь комментарий
 
О, вікно жорстокосерде... Не дало проспівати серенаду влюбленому юнаку і стало на перешкоді двом ******** серцям...
 показать весь комментарий
 
 
Вот еще видно напомнило:
Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще не понимаю эти понты с выламыванием дверей, окон, когда внутри жизни людей в помещении ничего не угрожает.
Рос.спецы привыкли выстрелами ПТУР открывать,а тут наверно не разрешили .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоКурьезы
 
 
 
 
 
 вверх