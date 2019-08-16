 "Открывай дверь! Бегом, бл#дь!" - российский спецназ насмешил соцсети безуспешным штурмом квартиры. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись курьезного штурма опубликовал пользователь Дикая Москва в Твиттере.
На записи видно, как четверо спецназовцев с помощью лестницы пытаются забраться в квартиру. Один из них, взобравшись на нее, пытается ногами выбить окно. Однако упал и чудом не пострадал. Затем по лестнице штурмовать окно с молотком отправился другой спецназовец. Мужчина начал неуверенно, пытаясь удержать равновесие, бить по стеклу.
На шум показались хозяева квартиры и открыли окно. Только после этого штурмующие беспрепятственно по лестнице поднялись в помещение.
- Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто (с)
- А що, і так можна було???
после вспомнил, что они любят через окно
и сделал проще..
Профилактика против незаконного посещения оккупированных территорий прошла успешно. Ни одна из чаек не пострадала.
а мізки у комплекті не йшли
пічалька
Росстат обнаружил в России бум добычи неизвестных полезных ископаемых
Очередная публикация Росстатом статистики по промышленности, похоже, снова обернется скандалом.Вслед за чудесами в июне, когда промышленность ускорилась втрое, а в итоговой цифре экономисты увидели нарушение базовых законов умножения чисел, июльские данные принесли новые «темные пятна».
Как сообщил Росстат в четверг, по итогам минувшего месяца промышленность прибавила 2,8%. Рост в обрабатывающих отраслях замедлился 3,4% до 2,8%, а в добыче полезных ископаемых - наоборот ускорился, с 2,3% до 3%.
При этом добыча нефти сократилась на 0,7%, добыча угля - рухнула на 3,3%, а добыча газа выросла на мизерные 0,3%.
В сумме на эти три отрасли приходится 80% добывающей промышленности страны. Это означает, что в добыче каких-других полезных ископаемых в июле произошел настоящий бум: чтобы вытянуть общую цифру на 3% роста, объемы в этом неизвестном секторе должны были подскочить больше чем на 15%. «Если верить Росстату, то российская экономика переключилась с добычи углеводородов на какие-то новые виды сырья, - констатирует директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. - Где у нас такой бум, непонятно».
И все...
Пришлось бы для штурма вызывать Артаму и 3 вертолета)))))))
ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА!))))
Повипендрюватись вирішили ?
Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться.
😁
Рос.спецы привыкли выстрелами ПТУР открывать,а тут наверно не разрешили .