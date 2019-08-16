 На внеочередной сессии облсовета в Одессе депутаты устроили драку. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Участниками драки стали группы депутатов - представителей фракций "Оппозиционного блока" и "БПП" Солидарность "- по обвинению в сговоре при формировании нового руководства облсовета.

Урбанский, который избран нардепом от 143-го Измаильского избирательного округа, вызвал в зал заседаний полицию. После этого вместе с руководителями фракций вышел в кабинет №301 для политических консультаций.

Перед открытым противостоянием представителей двух политсил на сессии успел выступить заместитель председателя облгосадминистрации - член облсовета Виталий Свичинский.

"Мне обидно и противно, что некоторые члены фракций "БПП "Солидарность" выразили готовность накануне сессии объединиться в областном совете с "Оппозиционным блоком - За жизнь". Хотя уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Позор тем, кто это делает! Я знаю, что при подготовке сессии были собраны соответствующие подписи за отставку нынешних заместителей председателя облсовета (представитель ВО "Батькивщина" Олег Радковский и представитель фракции "Наш край" Юрий Димчогло - ред.). Есть много депутатов в этом зале, которые не согласны с кулуарными договоренностями. А на улице стоят сотни людей, которые точно не поддерживают таких рокировок власти. Мы слышали также заявления со стороны функционеров ОПЗЖ, что они ни в коем случае не вступят в любые союзы с проукраинскими силами. Хотя сегодня видим, что это тоже вынесено за скобки ", - отметил Свичинский.

Он напомнил с трибуны сессии членам фракции "БПП" Солидарность ", что многие из них пришли в облсовет как представители проукраинских сил. И подчеркнул, что как один из участников одесского евромайдана сделает все вместе со своими соратниками, чтобы не допустить реванша пророссийских сил в Одесской облсовете.

Однако продолжить работу сессии, за повестку дня которой проголосовали 54 из 84 членов облсовета, не удалось.

Урбанский объявил перерыв для политических консультаций, для участия в которых пригласил в кабинет №301 своих заместителей и председателей фракций.

Нужно отметить, что якобы в ходе ночных договоренностей перед внеочередной сессией облсовета, на которой Урбанский слагает свои полномочия председателя, решено обеспечить голосование членами фракций "БПП" Солидарность "и ОПЗЖ за то, чтобы привести к руководству облсовета Юрия Басюка (председатель) и депутатов от ОПЗЖ Виталия Саутенкова и от "Возрождения" Игоря Недозимованного.

После перерыва один из заместителей председателя облсовета сделал заявление о блокировании работы сессии в случае нарушения регламента облсовета.

Попытка Урбанского отправить в отставку Радковского и Димчогло путем голосования за досрочное прекращение полномочий не увенчалась успехом - не хватило голосов депутатов.

Сессия областного совета продолжается.