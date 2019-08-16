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 Политика Украины
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Все про:депутат (2703) драка (1739) облсовет (376) Одесская область (1819)

 На внеочередной сессии облсовета в Одессе депутаты устроили драку. ВИДЕО

Внеочередная 24 сессия Одесского облсовета седьмого созыва, на которой последний раз председательствует Анатолий Урбанский, началась дракой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Участниками драки стали группы депутатов - представителей фракций "Оппозиционного блока" и "БПП" Солидарность "- по обвинению в сговоре при формировании нового руководства облсовета.

Урбанский, который избран нардепом от 143-го Измаильского избирательного округа, вызвал в зал заседаний полицию. После этого вместе с руководителями фракций вышел в кабинет №301 для политических консультаций.

Перед открытым противостоянием представителей двух политсил на сессии успел выступить заместитель председателя облгосадминистрации - член облсовета Виталий Свичинский.

"Мне обидно и противно, что некоторые члены фракций "БПП "Солидарность" выразили готовность накануне сессии объединиться в областном совете с "Оппозиционным блоком - За жизнь". Хотя уверяли, что ни в коем случае этого не будет. Позор тем, кто это делает! Я знаю, что при подготовке сессии были собраны соответствующие подписи за отставку нынешних заместителей председателя облсовета (представитель ВО "Батькивщина" Олег Радковский и представитель фракции "Наш край" Юрий Димчогло - ред.). Есть много депутатов в этом зале, которые не согласны с кулуарными договоренностями. А на улице стоят сотни людей, которые точно не поддерживают таких рокировок власти. Мы слышали также заявления со стороны функционеров ОПЗЖ, что они ни в коем случае не вступят в любые союзы с проукраинскими силами. Хотя сегодня видим, что это тоже вынесено за скобки ", - отметил Свичинский.

Он напомнил с трибуны сессии членам фракции "БПП" Солидарность ", что многие из них пришли в облсовет как представители проукраинских сил. И подчеркнул, что как один из участников одесского евромайдана сделает все вместе со своими соратниками, чтобы не допустить реванша пророссийских сил в Одесской облсовете.

Однако продолжить работу сессии, за повестку дня которой проголосовали 54 из 84 членов облсовета, не удалось.

Урбанский объявил перерыв для политических консультаций, для участия в которых пригласил в кабинет №301 своих заместителей и председателей фракций.

Нужно отметить, что якобы в ходе ночных договоренностей перед внеочередной сессией облсовета, на которой Урбанский слагает свои полномочия председателя, решено обеспечить голосование членами фракций "БПП" Солидарность "и ОПЗЖ за то, чтобы привести к руководству облсовета Юрия Басюка (председатель) и депутатов от ОПЗЖ Виталия Саутенкова и от "Возрождения" Игоря Недозимованного.

После перерыва один из заместителей председателя облсовета сделал заявление о блокировании работы сессии в случае нарушения регламента облсовета.

Попытка Урбанского отправить в отставку Радковского и Димчогло путем голосования за досрочное прекращение полномочий не увенчалась успехом - не хватило голосов депутатов.

Сессия областного совета продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/v3143193
 
 
 Топ комментарии
 
бпп сняли вышиванки и стали обычными рыгами.
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БПП - это блок Порошенко? Они решили объединится с агентами Кремля ради власти? Позорище!
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Врет и не краснеет..
Кличко повторно пообещал открыть пешеходный мост: Через 10 дней

25.07.2019

Это уже второе обещание Кличко. Мост после ремонта должны были открыть еще 25 июня, но "треснувший" балкон до сих пор закрыт для посещения

https://news.liga.net/kiev/news/klichko-povtorno-poobeschal-otkryt-peshehodnyy-most-cherez-10-dney
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Вы хотите чтобы побыстрее открыли недоделанный мост и он рухнул?
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нет. я хочу что бы люди держали слово. И если боксер говорит "через 10 дней", а через 20 дней об этом даже не вспоминает - я его не уважаю.
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72% зелені зняли вишиванки і стали звичайною ригальнею.. То чого ти думаєш шо якісь поци на місцевому рівні будть чекати погоди?
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Петики, вышиванки никто и не одевал. Только вы их носите на показуху.
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А про що тоді зелебобік вгорі пише, якщо їх ніхто не надівав? Що знімали тоді? нічого? так отож. Ти зелений ани теж на показуху одягаєш?
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Земельку делят одесскую, имущество Одессы и её бабло, спешат, пока команда Зе обещает всех наказать.
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Разгонять надо местные советы незамедлительно .Все на выборы!
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Вже довибирались до кловунів та різних фотографів.
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таким депутатам нужно бить морды с утра до вечера на всех сессиях.
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БПП - это блок Порошенко? Они решили объединится с агентами Кремля ради власти? Позорище!
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В раді об"єднається вся зелена ригамразь на чолі з Вовою Членограєм.
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Чому сесія ведеться не українською?
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Та справа навіть не в тому якою мовою, а в тому яких падлів вибирають...
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Всех за шиворот и как жаб в автозаки позакидывать, мляТЬ
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Солидарность и Рыги это одни и те же мрази только про разные мовы и веры рассказывают лохторату,пока деньги тырят в бюджете,т е в карманах своих лохторотов !
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