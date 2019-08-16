 "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский террорист заявил в интервью, отвечая на вопрос правда ли, что убитые приходят по ночам.
"Не правда. Вообще ничего не происходит. Ничего не мучает. Просто я знаю, что это есть. Я знаю, что они просто умерли и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. Их много. Ни одно подразделение их донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный галимый беспредел", - признался Прилепин.
така твоя голіма доля, голімий москаль
Нигде его "батальон" не воевал.
Он был создан для картинки под рашаТВ, чтобы показать лохам в россии, как романтична жизнь обдроченца на Донбассе.
А вот чем они по правде занимались, так грабили и мародёрствовали - вот это был, действительно, полный беспредел.
В любом случае, от ВСУ не было никаких донесений, что они ведут "ожесточённые" бои с батальоном Прилепина...
невероятно то что за прошедшие годы они так и не поумнели . до сих пор считают что лучше уж рускоговорящие отморозки чем " солдаты НАТО "
Вони приходять по ночам... Доводять людину до заїкання... Він сам собі намагається довести і пояснює, що те що він бачить по ночам не справжнє... Що совість його не гризе...
Він не доживе і до 50... Його знищить його ж нервова система...
І все задля миру з рашкою, так зелененькі ?