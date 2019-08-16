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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:война (3564) Россия (73629) убийство (5309) Донбасс (19166) Прилепин (30)

 "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе. ВИДЕО

Российский писатель и террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что подразделение "армии ДНР" которым он командовал, причасно к большому количеству смертей на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский террорист заявил в интервью, отвечая на вопрос правда ли, что убитые приходят по ночам.

"Не правда. Вообще ничего не происходит. Ничего не мучает. Просто я знаю, что это есть. Я знаю, что они просто умерли и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. Их много. Ни одно подразделение их донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный галимый беспредел", - признался Прилепин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса

Источник: https://censor.net.ua/v3143182
 
 
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Вже й не попадеться. Хіба що Зєлька ордена дасть.
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- Нужник! Вот кто вы, - ответил Швейк, Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи: «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.(с)
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Слабых бьют, так всегда было, есть и будет. Если Украина не находит в себе силы защищаться, значит будут приходить такие вот уроды и пинать...
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находит и защищается, именно поэтому уродам удалось отжать только Крым и два куска ордловских. И это когда сил было совсем мало у нас.
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Не желайте смерти этому ********, ему предстоит еще резать глотки, тем кто его вырастил, много глоток. "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе - Цензор.НЕТ 1177
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В ніч на 15серпня вбили трьох наших вояків? Нашим у відповідь заборонено Зєлькою стріляти? Настав зоряний час для сєпарів. І довго так буде тривати?
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А може раніше цей кошмар закінчиться. Кажуть у Ростові відкрилася вакансія ведучого Ростовського Кварталу?
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Шо б ти не мукав паскуда кацапська але здихати будешь довго і в страшних болях бо вже сотні разів ти проклятий , а закон карми це не понти для приезжих...
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якщо ти сам голімий, країна твоя голіма, люди твої голімі, то що не голімого ти можеш робити взагалі?
така твоя голіма доля, голімий москаль
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Думаю, что это все понты и не более...При настоящем расследовании выяснится, что сидел он в глубоком тылу и грабил гражданских, поэтому он эту чушь для лохов паРашкинских и несет....уверен, что ничего на него нет серьезного, хотя за яйки его подвесить не мешало бы... "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе - Цензор.НЕТ 3496
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Лживый пёс.
Нигде его "батальон" не воевал.
Он был создан для картинки под рашаТВ, чтобы показать лохам в россии, как романтична жизнь обдроченца на Донбассе.
А вот чем они по правде занимались, так грабили и мародёрствовали - вот это был, действительно, полный беспредел.
В любом случае, от ВСУ не было никаких донесений, что они ведут "ожесточённые" бои с батальоном Прилепина...
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да ладно "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе - Цензор.НЕТ 4073 наваросы ждали защитников . ангелов в сияющих одеждах . а прищли отмороженные бандиты

невероятно то что за прошедшие годы они так и не поумнели . до сих пор считают что лучше уж рускоговорящие отморозки чем " солдаты НАТО "
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Вата дивіться... І мотайте на вус...
Вони приходять по ночам... Доводять людину до заїкання... Він сам собі намагається довести і пояснює, що те що він бачить по ночам не справжнє... Що совість його не гризе...
Він не доживе і до 50... Його знищить його ж нервова система...
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доживе. і ще в ВР зайде - як депутат від дамбасу.
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Але наше перехідне правосуддя їх виправдає.
І все задля миру з рашкою, так зелененькі ?
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Обласканный властью представитель современной культурки на рассии-убийца,насильник и беспредельщик.
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У него уже кыша поехала, это же очевидно
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Вбити паскуду ! Він не має жити до 45 - ти !
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Наркоман, причем явный... Интересно, есть такие, кто выдержал хотя бы больше минуты этого "интервью"?
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