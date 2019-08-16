 "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - российский писатель и террорист "ДНР" Прилепин похвастался убийствами на Донбассе. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российский террорист заявил в интервью, отвечая на вопрос правда ли, что убитые приходят по ночам.

"Не правда. Вообще ничего не происходит. Ничего не мучает. Просто я знаю, что это есть. Я знаю, что они просто умерли и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. Их много. Ни одно подразделение их донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный галимый беспредел", - признался Прилепин.

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