 ФСБ РФ незаконно задерживает украинских граждан, а затем угрозами добивается ложных показаний о браконьерском вылове рыбы в Азовском море, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В частности в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не были обнаружены никакие средства для лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края. В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова", - говорится в сообщении.

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"В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будут "найдены" оружие, взрывчатка, наркотики и тому подобное. Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфискованы в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество", - добавили в СБУ.

"Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнения и тому подобное", - отметили в ведомстве.