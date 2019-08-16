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Все про:Азовское море (1271) контрразведка (133) СБУ (13731) ФСБ (1366)

 ФСБ РФ незаконно задерживает украинских граждан, а затем угрозами добивается ложных показаний о браконьерском вылове рыбы в Азовском море, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря.

Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В частности в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не были обнаружены никакие средства для лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края. В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова", - говорится в сообщении.

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"В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будут "найдены" оружие, взрывчатка, наркотики и тому подобное. Находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 и ч. 1 ст. 258-1 Уголовного кодекса РФ о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфискованы в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество", - добавили в СБУ.

"Служба безопасности Украины отмечает, что такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря, развитию и обновлению биоресурсов, способствует его загрязнения и тому подобное", - отметили в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/v3143181
 
 
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Это потому что СБУ не расследует деятельность Медведчука и всяких там Рабиновичей,Шуфричей и Бойков.

Рыбаки это отношение России к Украине в целом.
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пропоную дзеркальні дії: ловимо рашиків, що зараз "понаїхали" до України, та потім міняємо їх на наших громадян
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в СБУ еще осталась контрразведка? ))) а я думал уже сидят без работы, ловят мошенников и карманников, скоро подрабатывать будут на разгрузке.
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Ця іпана кацапня все більше та більше виступає по безпределу...
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Украинские рыбаки не занимаются браконьерством. Рыбинспекция тому свидетель.
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В 2013 году российский катер с особой жестокостью наехал на лодку с 5 украинскими рыбаками ,четверо сразу утонули .а одного рыбака забрали.чтобы дал ложные показания....все помнят довоенную жестокость Московии
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Ну да конечно можно верить браконьерам с Азовского моря))) За 28 лет незялежнасти они умудрились выловить фсе шо рухается на УКРАЛинской части Азовского моря...Ну а теперь их схватили злые ФСБешники и заставили в этом признаться))) Як так патриотов спаймали, они же для свыдомых рыбу ловят)))
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Наших рыбаков должны охранять пограничники наши,а не сопли жевать.
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