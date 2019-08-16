 "Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY, передает Цензор.НЕТ.
На выходе из мариупольского следственного изолятора на корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, с проклятиями напали жители микрорайона "Восточный", который 24 января 2015 года пострадал от обстрела наемниками РФ, и активисты, которые окружили и облили его томатным соком и зеленкой. В руках некоторые активисты держали плакаты "Кирсанов вбивця" и "Східний пам’ятає".
Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться. Другие активисты кричали: "На кладбище езжай на могилы убитых детей" и "Расскажи, как ты будешь жить в городе?" На это мужчина отвечал "Мне не стыдно, не стыдно", пишет 5 канал. Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него. Поэтому он с женой отправился домой пешком.
Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 108 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, по их данным, он - корректировщик артиллерии наемников РФ. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.
21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.
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Последствия обстрела Мариуполя в январе 2015 года.
Ее мать погибла при этом обстреле, а ребенок остался без ноги.
И да, эта мать в соцсети призывала ***** ввести войска.
Там у сізо сидять "равлики", сиділи хлопці з торгівельної блокади ОРДЛО, а сєпаратюг відпускають або під домашній арешт, або по УДО.
Пропоную застосувати до тих суддів суд Лінча.
вот енто все, на что способна укрармия-10явмире.
помазать врага зеленкой.
где правый сектор, активисты-хренисты, где родичи убиенных мариупольских где партия свабода, прочаяхрень??
нету мариупольских??
они и рады были, что долбанули расискими градами по городу.
дно
ахахаха