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 "Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, который 15 августа вышел на свободу по "закону Савченко", на выходе из СИЗО облили зеленкой и томатным соком. Пастырь, также встречавший Кирсанова, предложил ему покаяться в содеянном, но получил отказ, а таксист, приехавший на вызов, отказался везти Кирсанова.

Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY, передает Цензор.НЕТ.

На выходе из мариупольского следственного изолятора на корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, с проклятиями напали жители микрорайона "Восточный", который 24 января 2015 года пострадал от обстрела наемниками РФ, и активисты, которые окружили и облили его томатным соком и зеленкой. В руках некоторые активисты держали плакаты "Кирсанов вбивця" и "Східний пам’ятає".

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Восточный помнит, - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком 01

Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться. Другие активисты кричали: "На кладбище езжай на могилы убитых детей" и "Расскажи, как ты будешь жить в городе?" На это мужчина отвечал "Мне не стыдно, не стыдно", пишет 5 канал. Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него. Поэтому он с женой отправился домой пешком.

Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 108 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, по их данным, он - корректировщик артиллерии наемников РФ. В 2016 году его приговорили к 9 годам лишения свободы, однако он подал апелляцию и теперь дело рассматривается повторно. 27 марта 2018 суд оставил Кирсанова под стражей до 25 мая.

21 июня 2019 года Кирсанова повторно приговорили к 9 годам заключения.

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Восточный помнит, - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком 02

Последствия обстрела Мариуполя в январе 2015 года.

Восточный помнит, - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком 03
Восточный помнит, - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком 04

Восточный помнит, - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком 05

Восточный помнит, - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком 06

Источник: https://censor.net.ua/v3143158
 
 
 Топ комментарии
 
"Мне не стыдно"(с) ...Т.е. эта конченая тварь даже ни на секунду не раскаялась в содеянном за эти годы.

Большое спасибо паскудам с Верховной Рады, которые за пять лет воровства с бюджета (работой ВР их деятельность назвать трудно) так и не ужесточили УК Украины в отношении коллаборационистов, сепаратистов и террористов: для подобных тварей удел - сидеть пожизненно.
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Схоже тікати будуть ті що ходили на суди проти нього.

Галина Геннадіївна Однорог
1 год
Прошу надати розголосу !!
Всі міжнародні ЗМІ !!!
Всі ті , хто знає мене з 2014 р !
Сьогодні у Маріуполі вийшов на волю В. Кирсанова , це саме той терорист , провина якого була доказана , що він був "корегувальником градів " 24 січня 2015 р у м. Маріуполь , коли загинуло 31 людина і близько 100 людей дістали поранень . В нього вдома тоді знайшли зброю , ми чули в суді його аудіозаписи з російськими військовими , але цього всього ЗАМАЛО .
Маріупольський суд присудив цьому виродку всього 9 років позбавлення волі !!! і сьогодні по Закону Савченко він вийшов вільною людиною .
Ви уявляєте таке хоча б в якійсь іншій воюючий країні світу ?
Ви збираєте тисячі ветеранів та волонтерів на День Незалежності пройтись по Київу ?
А чому ж ніхто не хоче зібрати акцію та пройтись по Маріуполю ? В одній колоні сьогодні разом з нами можуть стати вбивці наших кіборгів , такі як Джумаєв , корегувальники " градів " , такі як Кірсанов .

І привезіть до нас тих матерів , в яких загинули сини , і пройдіться у нас , у Маріуполі разом з ними.
Мої діти просять , щоб я поїхала з міста , бо турбуються про мою безбеку . Вони ж усі мені погрожували ,коли я ходила на їхні судові засідання , а сьогодні вони вільно гуляють по Маріуполю .
Ми підготували лист на адміністрацію президента Володимир Зеленськийі як що не буде термінової відповіді , то мені скоріш за все треба буде виїзжати з міста .

От така вона різна може бути "демократія " .
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Его лучьше по тихому и с особой "любовью",сидеть за это чмо не стоит.
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Будущее - придёт время и народ Украины всех судей-сепаратистов которые выпускали врагов народа Украины на свободу - повесит.
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Это животное выпустити по закону Савченко.
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Сейчас нет времени искать, был материал что мариупольцы сделали мурал с девочкой.
Ее мать погибла при этом обстреле, а ребенок остался без ноги.
И да, эта мать в соцсети призывала ***** ввести войска.
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Там, в том прОклятом домбасюрско-ахметовском Мариуполе почти все такое же антиукраинское говно, как и этот убийца. "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком - Цензор.НЕТ 5618
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А Слов'янськ пам'ятає окупацію, коли проголосував за оппоблок?!
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де свиночолий парашанка? свідки пЄці - ось результат вашої "каМАНДИ".
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П"ять років дивилися на таке паскудство з болем, коли вбивці українців не наказані по справедливості , і думали ,що гіршого не буде, а виявляється- буде.
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А почему его выпустили 😐 он не просто корректировщик, а убийца
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тому що маріупольскьй суд - самий сепарський суд в країні.
Там у сізо сидять "равлики", сиділи хлопці з торгівельної блокади ОРДЛО, а сєпаратюг відпускають або під домашній арешт, або по УДО.
Пропоную застосувати до тих суддів суд Лінча.
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Цей сєпар напевне бде дальше коригувпти вогонь по Маріуполю, він цінний кадр для сєпарів !
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"Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком.



вот енто все, на что способна укрармия-10явмире.
помазать врага зеленкой.

где правый сектор, активисты-хренисты, где родичи убиенных мариупольских где партия свабода, прочаяхрень??

нету мариупольских??

они и рады были, что долбанули расискими градами по городу.

дно

ахахаха


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