 В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Молодой человек, изображенный на фото и видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки", - отмечается в сообщении полиции Киева.

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Приметы злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

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