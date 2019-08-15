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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:изнасилование (630) Киев (17810) Нацполиция (9904)

 В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Дарницком районе Киева во вторник, 13 августа, неизвестный мужчина попытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Но девушка смогла дать достойный отпор нападавшему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Молодой человек, изображенный на фото и видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки", - отмечается в сообщении полиции Киева.

В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника 01

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В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника 02

Приметы злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника 03

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Источник: https://censor.net.ua/v3143109
 
   
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Какой-то дрыщ из порохоботской фермы. Страну и цензор они уже изнасиловали, перешли на девушек. Малая умница! И юбчонку поправила.
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КАЦМАНавтам необходимо знать, что именно лици его национальности в большей мере склонны к сексуальному насилию. Это у них в крови.
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Когда новая власть соберется усилить ответственность за насилие и убийства? Это же кошмар ,что творили прошлые власти в этом отношении - опустили жизнь человека ниже плинтуса и расплодили преступность.
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Скорее всего из зебанутых! У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 1468
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Молодец девушка! 👍
Только не возраст главное, а весовые категории ...
Благодаря своему росту и весу смогла дать отпор !
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Там не внсовая категория, там єлектрошокер)))
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Тут, судя по видео, кто первый заяву напишет, тот и " едва не изнасилованный". У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 970
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Позор цензору.
Это видео несколько месяцев назад крутили.
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