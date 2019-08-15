 В Киеве несовершеннолетняя девушка смогла отбиться от насильника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения.
"Молодой человек, изображенный на фото и видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки", - отмечается в сообщении полиции Киева.
Приметы злоумышленника: на вид возрасте 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.
Только не возраст главное, а весовые категории ...
Благодаря своему росту и весу смогла дать отпор !
Этот?
Это видео несколько месяцев назад крутили.