 Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака. ВИДЕО

Об этом она заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
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"У нас на сегодняшний день есть только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. О каких деньгах, изъятых у нас, идет речь? Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", - сказала она.
По словам Юлии Гримчак, она безработная, поскольку учится в двух магистратурах - дневной и заочной.
"Он кормит меня, трех детей и двух мам, вчера одна из них была прооперирована".
Также она выразила абсолютную уверенность в том, что это прямое давление власти на ее мужа.
"Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для страны сделал. Понятно, что лучше всего Гримчака прижать", - отметила Гримчак.
Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
А может она только что выдала следакам причину преступления.....
Типа.... скоро выгонят, а у меня ни машины, ни шубы...... Мама болееет.....
Смягчающие ......
Обращаю ваше внимание на то, что тов. Гримчак обвиняется в мошенстве (без ловкости рук), а не в получении взятки.
Все стало на свои места. В самом МинТОТе давать взятки просто не за что... вчера я и удивился... Никаких помощников у замминистра нет... тоже я удивился по этому поводу вчера...
Выходит, что Грим не мог получить взятку (неправомерную выгоду) как должностное лицо ибо в самом МинТОТе просто не за что... Это напрочь бесполезная шняга.
Грим просто подвизался "порешать" вопросы по ведомствам для застройщика. И это не связано с его работой и должностью.
Т.е. он просто попытался стать посредником при вручении хабаря чиновникам иных ведомств.
Раз статья "мошенство" - значит ничего бы не удалось и это просто разводняк лоха застройщика на деньги...
Выходит, что никто не сядет. Ибо с таким же успехом я могу предложить "порешать" вопросы с самим Зеленским за 5 лямов зелени ))) Несите!
Принесли? Ну так кто ж вам лекарь?!
Выходит, что те, кого хотел "купить" для застройщика Грим, тоже не сядут ибо нет факта получения денег и вынесения решения.
Факта коррупции самого Грима тоже нет...
Есть лох застройщик и Грим разводила... Но это мелочи.
АМИНЬ.
Просто до слез.
Рыдаю.
Куда матпомощь сиротам грымчакам отослать??
Чомусь я повірила цій жінці.
Час розставить крапки над і.
І
Ота де всі грошики...
Їх що, не бачать ?
занадто не гламурна.
Да..., не похожа она совсем на жену вора привыкшую лгать.... - или не знает ничего...
Тебе люто ++++
Ответ для нее - да. иди работай. А не занимайся мыролюбным реформизмом как гнида грымчак.
...мы не местные...жить негде...детей много...
Гениальный, но ооочень жадный!!! Может взаймы даст... под залог квартиры.
Пы.Сы. В голодранство можно поверить, судя по нанятому адвокату. Адвокатша вообще похоже из соседей, которых грымчачка звала на помощь.
Цензор підтримує підозрюваного?