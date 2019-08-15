 Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака. ВИДЕО

Об этом она заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"У нас на сегодняшний день есть только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. О каких деньгах, изъятых у нас, идет речь? Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", - сказала она.

По словам Юлии Гримчак, она безработная, поскольку учится в двух магистратурах - дневной и заочной.

"Он кормит меня, трех детей и двух мам, вчера одна из них была прооперирована".

Также она выразила абсолютную уверенность в том, что это прямое давление власти на ее мужа.

"Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для страны сделал. Понятно, что лучше всего Гримчака прижать", - отметила Гримчак.

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Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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