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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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 Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака. ВИДЕО

Жена замглавы МинВОТ Юрия Гримчака Юлия Гримчак заявила, что их семья владеет только трехкомнатной квартирой, ни автомобиля, ни сбережений нет.

Об этом она заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Видео 112

"У нас на сегодняшний день есть только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. О каких деньгах, изъятых у нас, идет речь? Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", - сказала она.

По словам Юлии Гримчак, она безработная, поскольку учится в двух магистратурах - дневной и заочной.

"Он кормит меня, трех детей и двух мам, вчера одна из них была прооперирована".

Также она выразила абсолютную уверенность в том, что это прямое давление власти на ее мужа.

"Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для страны сделал. Понятно, что лучше всего Гримчака прижать", - отметила Гримчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Гримчака изъяли не деньги, полмиллиона - это были календарики, - адвокат Матяш

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержание Гримчака: в НАБУ рассказали подробности дела. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/v3143092
 
 
 Топ комментарии
 
До слез！
Просто до слез.
Рыдаю.
Куда матпомощь сиротам грымчакам отослать??
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Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 8823 Бедолашки. Коляска от мотоцикла дедушкиного с войны есть только у них и гараж-ракушка в которой живут. Скиньтесь люди добрые сиротинушкам петелюбам.
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Отбывай срок и с чистой совестью на волю.
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Тут все понятно. Жена молодая, только квартира пока, поэтому и взятку требовал, а старой жене и детям оставил все "нажитое непосильным трудом".
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Брат жены и был этим "помощником" Грымчака, при получении взяток.
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У них еще и семейный подряд по взяткам. А законна ли такая семейственность в прокуратуре? Вроде бы нет. Но им законы не писаны.
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Эта шаболда жалуется ,что ей нечем будет деток кормить видать забыла недоразвитая ,что в мусорных баках полным-полно дынь и арбузов ...
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Опасно! Полезешь в бак за арбузом, а там бац - пол лимона и НАБУ из соседнего бака выскакивает!!! Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 754
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Верю, верю. Все на родственниках-пенсионерах, себе ни чегоне оставили.
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Может и так....
А может она только что выдала следакам причину преступления.....
Типа.... скоро выгонят, а у меня ни машины, ни шубы...... Мама болееет.....
Смягчающие ......
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Третий пункт шикарен: он не филонил и не саботировал, он всего-навсего подозревается в воровстве. Да здравствует Его Высочество Карл Волох!
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- А меня же, Зинаида Михайловна, обокрали. Собака с милицией обещала прийти. Это же всё же, всё же, что нажито непосильным трудом, всё погибло! Боже мой, ну и домик у нас! То обворовывают, то обзываются… а ещё боремся за почётное звание «дома высокой культуры быта», - это же кошмар, кошмар!(с)
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Миха Чаплыга

Обращаю ваше внимание на то, что тов. Гримчак обвиняется в мошенстве (без ловкости рук), а не в получении взятки.
Все стало на свои места. В самом МинТОТе давать взятки просто не за что... вчера я и удивился... Никаких помощников у замминистра нет... тоже я удивился по этому поводу вчера...
Выходит, что Грим не мог получить взятку (неправомерную выгоду) как должностное лицо ибо в самом МинТОТе просто не за что... Это напрочь бесполезная шняга.
Грим просто подвизался "порешать" вопросы по ведомствам для застройщика. И это не связано с его работой и должностью.
Т.е. он просто попытался стать посредником при вручении хабаря чиновникам иных ведомств.
Раз статья "мошенство" - значит ничего бы не удалось и это просто разводняк лоха застройщика на деньги...
Выходит, что никто не сядет. Ибо с таким же успехом я могу предложить "порешать" вопросы с самим Зеленским за 5 лямов зелени ))) Несите!
Принесли? Ну так кто ж вам лекарь?!
Выходит, что те, кого хотел "купить" для застройщика Грим, тоже не сядут ибо нет факта получения денег и вынесения решения.
Факта коррупции самого Грима тоже нет...
Есть лох застройщик и Грим разводила... Но это мелочи.
АМИНЬ.
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Я особисто не вірю в те, що забудовник, якого видають за наївного хабародавця-провокатора, є лохом. Не такі прості люди ті забудовники, щоб не знати, що на цей час Гримчак вже нуль без палички, щоб взагалі вирішувати питання вартістю мільйони дол.. Та й в недалекому минулому він був нулем на своїй нікчемній посаді. Він більше часу проводив в телестудіях, ніж у службовому кабінеті, обсираючи старанніше, ніж Інка Б. та Тарасик-Підорасик, кляту "юлькувароффку"
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Решил под конец пребывания у власти, накосить бабок
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Бедолашки. Коляска от мотоцикла дедушкиного с войны есть только у них и гараж-ракушка в которой живут. Скиньтесь люди добрые сиротинушкам петелюбам.
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До слез！
Просто до слез.
Рыдаю.
Куда матпомощь сиротам грымчакам отослать??
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Адвокат же заявила, что они предпочитают календарики, весь дом календариками был забит.
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Пустил скупую мужскую слезу. Готов в помощь отдать свой карманный календарик.
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Всё жизнь работали на коллекцию календариков. Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 6354
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Дивна ситуація.
Чомусь я повірила цій жінці.

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Навряд.
Час розставить крапки над і.
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Для мене дивина, чому відвертих корупціонерів не трогають.
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а что ты хотела от нее услышать ,муж брал деньги посадите его ?
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Я хочу бачити підтвердження їхнього шикарного життя.
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Іще мене цікавить, чому ніхто не турбує мешканців елітних сіл навколо Київа.
Ота де всі грошики...
Їх що, не бачать ?
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Ксюша ты хочешь что бы санитарка делала операции?Уберут крышу в лице Югика с кресла------------ вот тогда откроется фронт работы,потерпи убежать успеют не все Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 4420
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БІДНИЙ, ТАК І НЕ ВСТИГ ПОЖИТИ ПО НОВОМУ. 😂😅😂
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Ага, а жрёт оно исключительно объедки арбузов из мусорных баков ...
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Мы сами не местные, мама прооперирована, коммуналку платить нечем. Подайте, люди добрые, кто сколько может... Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 6253
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При задержании присутствовали представители министерств и ведомств, другие официальные лица.
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А я вот еду раз и вижу в окне трамвая Грымчак с женой и с клетчатыми сумками видать за покупками на оптовый рынок едут, там где дешевле продукты. Сначала думал показалось. А тут прочитал новость- и точно нет у них ни машины ни чего и пешком на трамвай ходят
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"Він захищав цю ГЕНІАЛЬНУ людину (Петра Порошенка)" (С) Юлія Гримчак

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От такого сюжета Черных с Панталеевым должны бы кусать друг друга за локти от зависти, вот это кунштюк с пердюмоноклем
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А порохоботи казали, що їм на нього насрати, бо він - БЮТівець.
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ой да ладно ,не вы такие одни - вот например Трусельман то же иждивенец на шее у тещи сидит , а Юля та вообще бездомная Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 2293
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Какой дурак на себя что то оформляет? У меня кстати тоже ничегошеньки нет.
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ХЗ..., но чуйка что она говорит правду....
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не схожа вона на дружину корупціонера.
занадто не гламурна.
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Ты поживи с пенсионэром, вообще в бабку превратишься.
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Ksenia VB - я на мимику ее смотрел когда она говорила, а вчера изучал ее ФБ....
Да..., не похожа она совсем на жену вора привыкшую лгать.... - или не знает ничего...
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Понятное дело! Всё оформлено на сторонних людей, классика жанра.
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Про гениальность порошенко эта дура конечно выдала перл ,ей ни в магистратуру а в рогатник при свиноферме в самый раз ...
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Кормит жену, трех детей, двух мам! Это за хождение в вышиванке так платят?
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Элита 25% доедает последнюю корку хлеба. Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 3309

Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 2225
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Шо ш тогда обо мне говорить??? Я, наверное, лютый коррупционер, бо у меня 2 машины, 2 квартиры, 2 гаража, я кормлю жену, двух мам, одна из которых была прооперирована, семерых славных котов, а ещё у меня есть электросамокат. Правда, всё это оформлено лично на меня, по честному.
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За котиков ты рано сказал. Кормление котиков смягчающее обстоятельство в любом суде.
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Да??? По реакции соседей- я бы так ни в жисть не подумал! Два года назад какая-то тварь даже траванула Добрых котов, трое погибли, в муках. И хрен зна- на кого конкретно думать, бо всем этот процесс кормления не нравится. Узнать бы точно...
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Фух, Андрей, перелякав мене. Думал про крутой "запор" забудешь, и электро самокат.
Тебе люто ++++
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Вот Игорю Валерьичу прокуратура ничего предявить не может, так как кристально чистый дородетель наш, ну хоть бы хотели нечего бедненькому предьявить...
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В общежитии жить будеш, после конфискации курва!
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а тебе то что? зубожилое! нормальный чувак хотел за нормальное лавэ порешать нормально свои дела. оно тебя никак не касается. сиди в зассанной хрущевке и не кукарекай. в твоей убогой жизни даже общежития уже не будет.
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Я даже лайкну тебя, это поистине грейт дурость
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хорошо эта чмошница рассуждает. У нее вопрос - так что мне идти работаь?
Ответ для нее - да. иди работай. А не занимайся мыролюбным реформизмом как гнида грымчак.
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Пусть еще номер своего банковского счета укажет. Я ей 10 гривен скину Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 6279
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всё остальное продано в последнюю ночь! и муш уже бывший, она с ним есчо вчера вечером развелась)))) ну точно же "не может быть!" ))
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Він з Донецька. Можливо все там залишилося
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Хрен там, я сам с Донецка, там у меня тоже всё осталось. Но календарик оторву от себя, даже если придётся ради этого денёк не есть.
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Грымчак на всех эфирах, талдычил одну мантру, что все кто против воровства и коррупции Порошенко, работают против Украины и являются агентами кремля
Трехкомнатная квартира - все что у нас есть, даже машины нет, - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 3711
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Бггг)))зебобики так жидко обделались с Грымчуком...
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Зебіли почали переслідування патріотів Украііни!! Доколє!! Всім, кому не байдужий Порошенко і його друзі - збирайтеся під АП!! Повернемо Порошеко!!
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"он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека"

Гениальный, но ооочень жадный!!! Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 3870 Может взаймы даст... под залог квартиры. Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 1061

Пы.Сы. В голодранство можно поверить, судя по нанятому адвокату. Адвокатша вообще похоже из соседей, которых грымчачка звала на помощь.
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А як же живе вся Україна,навчається ,годує дітей робить операції ,лікується і все без зарплатні юрія миколайовича? Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 6800
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По совету адвокатши Матяш , жена Грымчака должна была вызывать жалость и сострадание у журналистов на этом стихийном «митинге» .
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Почалася зачистка.
Цензор підтримує підозрюваного?
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нету. каляску и клетчатое одеялко уже свиновальц орендует.
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В гениальности Порошенко точно не откажешь. Злой гений! Так наиопывать 5 лет страну. Ну, а насчёт детей кормить - так многие не знают в этой стране как... Привыкнет.
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залог в пару миллионов, я думаю, эта бедная семья соберёт за минуты)).
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Если не знает - я подскажу. Нужно взять академотпуск и устроиться на работу в трамвайное депо кондуктором. Профит!
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