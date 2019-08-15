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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (5466) Николаев (1195) патрульная полиция (1311)

 "Инспектор, вы шо, странный? Я не обязан вам предъявлять удостоверение. Свободен!", - патрульные в Николаеве задержали водителя, пытавшегося уехать с места нарушения. ВИДЕО

В Николаеве патрульные задержали водителя, который после спора с правоохранителями пытался уехать с места нарушения ПДД.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Николаевской области, при этом водитель совершил наезд на сотрудника полиции.

Инцидент произошел вчера около 17 часов, когда сотрудники роты тактико-оперативного реагирования, заметили автомобиль припаркованный на пешеходном переходе и попросили водителя перепарковаться и предъявить документы. Мужчина вступил в спор с полицейскими и отказался выполнять их требования, а после этого решил просто уехать. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нетрезвый водитель в Житомире зажал автостеклами руку патрульному и протащил его за машиной 35 метров. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3143064
 
   
 Топ комментарии
 
Скорей похож на зебила - такой-же наглый и беспардонный, а когда в рожу дали так становится белым и пушистым...
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Бидло упакували.
То і добре.
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Похож на прахобота. Те тоже такие наглые.
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Скорей похож на зебила - такой-же наглый и беспардонный, а когда в рожу дали так становится белым и пушистым...
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типова зебільська хуцпа... понтів багато а коли пикою-в-асфальт та кайданки наділи миттєво всрався "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 9757
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в чем браво? это обычная старая мусорская мутка. Они специально стоят и тихарятся пока кто нибудь не нарушит правила. а потом всем кодлом начинают динамить жертву и выбивать денех на реформы. Я лично не видел в этом видео чтобы мусорило представилось и показало не мельком а чтобы можно было прочитать егу мусорскую ксиву. Водитель в этом случае был прав.
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Ага а по твоему парковаться на переходе это привильно?
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заманили зебота на переход, и хотели оштрафовать, коварные
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я не видел чтобы он был запаркован на зебре. и судя по видео он действительно стоял ( не выходя из машины , но за зеброй.
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подивись з моменту коли він відьїджає, там чітко видно зебру під машиною.
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Даже если бы и не стоял на самой зебре, за сколько метров до и сколько метров после нее НЕЛЬЗЯ парковаться?
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Что за бред ты строчишь? Его заставили это сделать? И убегать тоже заставили? И еще что?
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Самый действенный способ борьбы с такими "подлянками" от полиции - не нарушать правила, никогда! Представляете, какой для них будет облом...
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Та у нас все водилы святые, ток по дорогам ездить страшно
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Кода уже потроха и его подельников так скрутят?
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ааа-ха-ха...падло! как шарпонули... так и выхожу и лежу... довыделовался)))))
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Николаевский рэпер Zippo, большой любитель гастролей по рашке.
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Зиппа? так он жеж вроде ********? Что там за соска визжала? Или это- трансвестит?
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Да прям, все так доподлинно знают, как бы оно было в Штатах. Там тоже бывают абсолютно разные ситуации и абсолютно разная реакция, в зависимости от конкретных людей и конкретных обстоятельств. А вы пытаетесь всё подогнать под какой-то шаблон "вот в Штатах бы..."
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Я знаю як в США... І саме так як тут - спочатку умовляють.. а як -не дай боже- Є загроза поліції то і пристрелити можуть і покарання злочинцю буде найсуворіше
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В США також є бидло, але поліцейськи в більшості чесні трудяги, а не бізнемени в погонах.
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Между "Свободен" и "Пожалуйста не надо" всегда стоит активное действие.. "Инспектор, вы шо, странный? Я не обязан вам предъявлять удостоверение. Свободен!", - патрульные в Николаеве задержали водителя, пытавшегося уехать с места нарушения - Цензор.НЕТ 28
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Ні, ну упакували його порядочно. В принципі, я за, що б биків карали жорстко.
АПле є деякі але і ді патрульних. Один раз мене наздогнали і давай втирати, що я не по правилам з ними на перехресті розійшовся. Ну то гаразд кажу, пишіть постанову. Це я оскаржив в Управлянні і її скасували.
А нещодавно, тупо стоять два і по черзі вибірково махають жезлом. Підходить весь такий либиться. Питає в мене, чому я в робочому комбенізоні!!!? Мене заціпило.. На тому усе, проїжджайте... Якого зупинили, чому, для чого...ХЗ.
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Петя будет быковать не так. Сразу за спины детей (в том числе своих) и инвалидов-колясочников спрячется. Его голыми руками так просто не возьмешь.
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Понимаю, когда чел ничего не нарушал, то можно и нужно покачать. Но, если явно нарушил, то к чему качать права? Будь мужиком, признай! "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 9424
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в ЗАКОНІ НАПИСАНО - як дебілкувата особа не розуміє державної мови то МОЖНО використовувати і іноземну... "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 3785
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Респект копам так и надо с таким быдлом, а как оно заныло в конце, все понты отпали в момент.
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а чого ж одесского судью не упаковали, тот ваще их нах... посьілал.
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суддю неможно -воно недоторкане його буде судити рада юстиції
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Чистый, рафинированный лох - решил перед тёлкой понты кинуть, мол смотри шкура как я мусорков опущу. А тут чик, нежданчик и сразу жидкого в штаны пустил - "дяденька, пожалуйста..." Чепуха дурная.
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Ну, тут не правы обе стороны. Коп не прав, потому что помахал ксивой как во времена Яныка, на что ему водитель точно так же помахал правами. И вы обратили внимание на те же самые базары времен Яныка "я вам не дам меня снимать, это все не законно" со стороны Копа? Короче, водила - пудак, но и коп - пудак. Обое рябое.
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он не коп. он новый мусорило - очьень важьно.
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RESPECT патрульным
быдло нужно брать за рога и в стойло
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ты выходиш под сизо на защиту подельника твоего хозяина свиновальца - гниды грымчака?
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Нафиг он газанул ??)) редкий поц ахахахаха )
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ота быдлота в машине не та кого узеленские ищут - умная и целеустремленная?
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А вот пристрелили бы пару раз такую быдлоту , охочих бы и поубавилось "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 2460
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Мда уж... Хотя бы молча выгреб уже. Достоинства ноль!
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Полицейский изначально не предоставил возможности ознакомиться с удостоверением до полного ознакомления. Сам нарушив закон! Зачем вы перекручиваете факты в статье, если на видео совершенно другое?
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