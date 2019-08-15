 "Инспектор, вы шо, странный? Я не обязан вам предъявлять удостоверение. Свободен!", - патрульные в Николаеве задержали водителя, пытавшегося уехать с места нарушения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Николаевской области, при этом водитель совершил наезд на сотрудника полиции.
Инцидент произошел вчера около 17 часов, когда сотрудники роты тактико-оперативного реагирования, заметили автомобиль припаркованный на пешеходном переходе и попросили водителя перепарковаться и предъявить документы. Мужчина вступил в спор с полицейскими и отказался выполнять их требования, а после этого решил просто уехать.
То і добре.
(смотрел бы и смотрел)))))
https://youtu.be/Z8cEX4HfZ8k
АПле є деякі але і ді патрульних. Один раз мене наздогнали і давай втирати, що я не по правилам з ними на перехресті розійшовся. Ну то гаразд кажу, пишіть постанову. Це я оскаржив в Управлянні і її скасували.
А нещодавно, тупо стоять два і по черзі вибірково махають жезлом. Підходить весь такий либиться. Питає в мене, чому я в робочому комбенізоні!!!? Мене заціпило.. На тому усе, проїжджайте... Якого зупинили, чому, для чого...ХЗ.
быдло нужно брать за рога и в стойло