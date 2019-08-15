 "Инспектор, вы шо, странный? Я не обязан вам предъявлять удостоверение. Свободен!", - патрульные в Николаеве задержали водителя, пытавшегося уехать с места нарушения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Николаевской области, при этом водитель совершил наезд на сотрудника полиции.

Инцидент произошел вчера около 17 часов, когда сотрудники роты тактико-оперативного реагирования, заметили автомобиль припаркованный на пешеходном переходе и попросили водителя перепарковаться и предъявить документы. Мужчина вступил в спор с полицейскими и отказался выполнять их требования, а после этого решил просто уехать.

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