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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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 СБУ опубликовала фрагмент процедуры изъятия денег по делу замминистра Гримчака. ВИДЕО

СБУ опубликовала фрагмент процедуры изъятия денег по делу замминистра Юрия Гримчака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи видно как сотрудник в перчатках достает деньги из небольшого мешочка. Деньги упакованы стопками в девять полиэтиленовых пакетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на должностных лиц Минкультуры и КГГА, - ГПУ

Напоминаем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержание Гримчака не связано с его работой в минВОТ, - Тука

Источник: https://censor.net.ua/v3143003
 
   
 Топ комментарии
 
Вся суть деятельности петиной банды на протяжении 5 лет у власти!
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Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.(с)
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Прихильники петі з тутешнього форуму вже розпочинають репетувати про "репресії" й "політичне переслідування" цього поплічника сивочолого..
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пэтя делает себе пластику и также меняет пол- хрен свыню найдете
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