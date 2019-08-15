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 Вора в законе по кличке Куцу задержали в Киеве. ВИДЕО

Сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали "вора в законе" по кличке Куцу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что этого вора в законе уже неоднократно отправляли из Украины, но "он и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев".

"Снова согласно действующему законодательству в отношении него составлен протокол и мы вежливо обратились с просьбой в течение двух суток покинуть нашу страну", - написал Аброськин, добавив, что "в другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, только пятки сверкали, а мы пока его просим ... наверное, он все же нас услышал".

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Вора в законе по кличке Куцу задержали в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/v3142971
 
 
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Тю, а мені мельком здалося що то Мішіко Саакашвілі. Родич мабуть?
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Думаю про Саакашвілі схоже повідомлення теж буде. Він хоч і не злодій у законі, але відомий акандаліст з комплексом месії і Наполеона одночасно. І ще - він надзвичайно талановито вміє критикувати владу. А оскільки він сам тієї влади прагне, то критика теперішньої української влади не за горами. От лише з'на відміну від злодія у законі Саакашвілі не дадуть дві доби, а за допомогою спецназу таки у піжамі виштовхують одразу ж. Що поробиш, така карма у людини. 😔
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Кому здається той хреститься,якщо звісно не мусульманин.
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он 1 100 000 взятки хотел по лёгкому срубить )))
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Это не новость, хня. Новость это: арестован ворюга в законе ПЕЦА!
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В чем проблема отправить его на пресс хату и обосцать на видео?!
Десятой дорогой и он и ему подобные обходить Украину будут.
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Эту чуму надо гнать сцаными тряпками. Чувствуют твари где можно поживиться безнаказанно.
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Вора в законе обоссать? Мне интересно, кто рискнет своей жизнью.
Ты конечно бы не струсил и пиписька бы не дрогнула!
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Начитался романтики воровской? Так наверное знаешь понятие "************" вор?
Воры в законе последние кончились в 90х, а это шушара осталась никогда в хату не входившая.
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"...он и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев..." - может он житель Киева...?
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