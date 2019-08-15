EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  21724  180
Все про:авария (1095) Россия (73622) самолет (2242)

 В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в оккупированный Симферополь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В московском аэропорту Шереметьево при взлете задымился самолет со 178 пассажирами, есть пострадавшие

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Пассажиры были эвакуированы из салона по надувным трапам. В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 01
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 02
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 03
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 04
В России посреди кукурузного поля экстренно сел летевший в оккупированный Крым пассажирский самолет с загоревшимся двигателем 05

Источник: https://censor.net.ua/v3142964
 
   
 Топ комментарии
 
Летел в крым.....
Совпадение? - не думаю.....
 показать весь комментарий
 
Тож Ейрбас, а не якийсь там лайноДжет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Підфартило маскалоті. Тепер роблять з кукурудзи попкорн в двигуні і їдять. На халяву.
 показать весь комментарий
 
 
Папа ! А это уже Крым?!
--- Нет , сынок, гораздо получше,это Раменское!
--- А почему здесь травка такая большая?
--- А что бы бендеровцы нас не нашли!

--- Ну тагда канешна....
А тим часом мотор літака продовжує несамовито шматувати генномодифікована, шалена чайка.
 показать весь комментарий
 
 
Ни жалости, ни сожалений! Не работу пилотов надо отметить! Врага надо ненавидеть, но при этом уважать !
 показать весь комментарий
 
 
Отметим когда планер в грунте будет, а это так себе.
 показать весь комментарий
 
Ну і шо то за новина з Козлостану як ніхто не постраждав ?
 показать весь комментарий
 
 
при посадке перепуганные пассажиры это самое поле не хило удобрили
 показать весь комментарий
 
 
а нам хоть камни самолеты с неба, сказали крымчане и побежали собирать кукурузу
 показать весь комментарий
 
 
Классные пилоты. Повезло пасажирам
 показать весь комментарий
 
 
В Раше даже из Аирбаса в итоге кукурузник получается.
 показать весь комментарий
 
 
Сгорел бассейн, сгорели лодки
сгорели мокрые колготки
Сгорели формочки для льда
сгорела в чайнике вода

сгорели караси в пруду
сгорели лужи по утру
сгорел пожарный на работе
сгорела грязь в лесном болоте

сгорел с водой контрацептив
сгорел по гребле норматив
сгорели капли с потолка
горит-горит мацква-река.
 показать весь комментарий
 
 
Как красиво, оккупанты в кукурузе !!! Летели отдохнуть захватчики !
 показать весь комментарий
 
 
Очень приятно слышать вой и визг самок свинособаки.
 показать весь комментарий
 
 
На возрождение старых (СТАРЫХ!!!, какой еще Маск Илон?) советских
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.

http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
 показать весь комментарий
 
 
Был в советское время самолет АН-2 (маленький биплан, примерно на 10 мест), его в народе называли кукурузником.
 показать весь комментарий
 
 
А может это рашапилоты раньше летали на АН-2 и по привычке зарулили в кукурузу . У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7138
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шо не кажи,а пілоти молодці-аси.
 показать весь комментарий
 
 
Поляки його викупили. Кажуть з виключеним двигуном падіння висоти було 1м на 1км польоту.
 показать весь комментарий
 
Аэродинамическое качество планера это называется. Измеряется расстоянием планирования в штиль с высоты 1 км. У АН-2 оно равняется 10. То есть с высоты 1км АН-2 может планировать 10км. Соответственно потеря высоты на один километр расстояния составит 100 метров, а не 1 метр.
 показать весь комментарий
 
 
Через этих кацапов и им житья нету . !! У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1169 .
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3300 .
 показать весь комментарий
 
 
на смертельний таран пішли... камікадзе...
маленькі, а розуміють...
 показать весь комментарий
 
 
"При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек."
От судьбы не уйдёшь!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, пилот при взлете сказал: "Эх, сейчас бы чайку!", а высшие силы не так расслышали - шум двигателей мешал. Вот они тот шум и убрали.
 показать весь комментарий
 
 
А забирать их никчемные жизни не было смысла:
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1763
 показать весь комментарий
 
 
Теперь в Крым доберутся со своей кукурузой. Или это росси так за богатела, что работников на уборку кукурузы возят на самолетах.
 показать весь комментарий
 
 
Умеют все таки летать в рашке- говняшке ( со слов министра Мединского)
 показать весь комментарий
 
то літак європейський, був би Сухой Джет то, просто ямку б загорнули бульдозером і хреста зверху поставили.
 показать весь комментарий
 
 
Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье достигло 23. Среди них дети

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - сказал источник.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Читайте также:
Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье. Главное
Источник: загоревшийся двигатель аварийно севшего Airbus A321 отвалился при посадке
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье

Источник ТАСС
 показать весь комментарий
 
Названо имя пилота «Уральских авиалиний», спасшего 226 пассажиров. Это екатеринбуржцец Дамир Юсупов. Он взял на себя управление машиной, когда в левый двигатель А-321 попала птица и тот загорелся. Именно Юсупов посадил борт.

https://tass.d3.ru/chislo-postradavshikh-pri-avariinoi-posadke-samoleta-v-podmoskove-dostiglo-23-sredi-nikh-deti-1831980/?sorting=rating
 показать весь комментарий
 
 
нах тебе его имя, чтобы поехать и поцеловать его в опу?
Пусть радуются, что живы остались, нехир шастать в Крым!!
 показать весь комментарий
 
 
"Он взял на себя управление машиной!!!" А до цього хто тим літаком керував? Пасажири мабуть. У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9641
 показать весь комментарий
 
 
Ну всьо. Акции аэробуса теперь взлетят вверх...
 показать весь комментарий
 
 
там пару дней назад, из мурманска ледокол "50 лет дедываевали" отправилсо со школьниками и пропагандонами к северному полюсу, тоже атомная штука богатая традициями дедушки "ленина". будем подождать, чем кончится вояж. там у скалы Рубини птичек побольше будет чем у аэродрома )).
 показать весь комментарий
 
 
Справні літаки виробництва московії розбиваються при посадці на злітній смузі . Літаки виробництва інших країн сідають навіть на кукурудзяне поле з двома неробочими двигунами. Нанотехнології ....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пілотам респект. Потерпілим здоров*я.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пилот - настоящий профессионал, молодчина.
 показать весь комментарий
 
 
а день только начался-самолет, следующий рейсом Москва - Самара, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
 показать весь комментарий
 
 
Август на кацапии - нескучный месяц.
 показать весь комментарий
 
 
кацапы,побольше вам катастроф,хороших и разных...синергия всех прокленов всех людей мира,наконец,начала приносить результат
 показать весь комментарий
 
 
Таких обильных удобрений поле не получало за всю свою историю.
 показать весь комментарий
 
 
Это что гамно из салона лопатой выгребали. А вообще то классные самолеты делают в Европе. На кукурузном поле стойки шасси выдержали , не сломались. А ведь земля рыхлая и шасси наверное влезли в землю по колено.
 показать весь комментарий
 
 
На поле такие самолеты только на брюхо сажают. Первое фото (как полегла кукуруза) говорят в пользу этой версии.
 показать весь комментарий
 
 
Пасажири і екіпаж як повилазили з штанів повитряхували.
 показать весь комментарий
 
Аэропорт. Диспетчер даёт разрешение на взлёт. В это время аэродромщик обкашивает траву вокруг фонарей на рулежке, оборудование - коса классическая. Погода так себе, накрапывает дождь и мужик надел плащ-палатку. Косит траву. В этот момент "Як42" выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер дает команду освободить полосу. Дядька отходит метров на 25-30 и стоит ждёт. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет экипажу. Все кто в самолете видят машущую фигуру. Пилот: - Диспетчер, скажите своему косарю - пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали
 показать весь комментарий
 
 
То казочка, а я таку штуку справді бачив. Зранку, туман, мжичка, їду на роботу, дорога понад цвинтарем пролягає. Старий такий цвинтар, сільський без огорожі. І так само мужик в плащі з капюшоном з косою на плечі став на узбіччі серед могил, машину пропускає. У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 648
 показать весь комментарий
 
летунам респек и уважуха так посадить на грунт такое чудовище..... даже хвост не оторвало и
крылья грунт не зацепили.......... а мож и повезло просто но в обчем и целом - просто голливуд....
то есть если бы такое сняли в кино - заплевали и закидали какашками...... ну и в догоночку -
https://www.dialog.ua/russia/186577_1565700710
 показать весь комментарий
 
 
Боевые чайки камикадзе вырощенные в секретных лабораториях Правого Сектора под мудрым руководством Кровавого Пастора уже заступили на дежурство на кацапских воздушных путях.
 показать весь комментарий
 
Економічний збиток він теж важливий, не думаю, що той літак відновлять, або ремонт обійдеться компанії у значну сумму.
 показать весь комментарий
 
Грустно... Обидно до боли... Почему бы им не рухнуть красиво в пике... В другой раз пусть так и сделают!
 показать весь комментарий
 
 
Цензор, зачем даешь видео которые не открываются
 показать весь комментарий
 
Опять Суперджет кацапский хотел стать утилизатором колорадов
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх