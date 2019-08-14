 В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению. ВИДЕО

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министра Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Луганская ТЭС работает для производства электрической энергии в Луганской области. Работает она на угле. Уголь логистический может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставку угля. Мы туда не можем поставлять. Что нам делать? Там есть второй источник электроэнергии – газ. Если дать газ по коммерческой цене, для луганчан нужно поднять в несколько раз цену электроэнергии. И государство в порядке чрезвычайной ситуации может решить этот вопрос. В регионе итак достаточно проблем. И кто владеет этим всем, меня вообще не интересует". – отметил премьер-министр Украины.
Напомним, на сегодняшнем заседании Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению.
Отметим, что ДТЭК является активом Группы СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову.
хочется потерять еще и север области - вперед, повышайте жкх, чтоб и они в лнр попросились..
Дурик дал добро скидывать всю срань...
Одесситы...! - действительно сильно воняет?
Отпишитесь....
vAnilla Love t @5AllanLeVito·1 ч
"Море и так грязное!" (лучший президент Малор@ссии Владимир Александрович Зеленский - перед тем, как разрешить кораблям сбрасывать ВСЕ что угодно в Одесском порту) Одесса - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
Вот интнресно, теперь путен нападет? Почему МВФ в этом случае просто послан?
Еще раз убеждаюсь, что пэтьке таки повезло лохторатом
Продавил субсидии - коррупции стало только больше.
Теперь новый подарок за наш счёт.
Хуцпоман грёбанный.
Перевожу на человеческий - для сохранения цены на электро для дорогих луганчан цена на газ будет дотироваться из всеукраинского бюджета.
Ну не знаю.... А не этого ли Расия добивалась?
Хочаб у Петра повчивсь. Поки всі дивились на Іловайськ - Петро виводив гроші в офшори. Поки всі дивились на Дебальцево - Петро з Гонтаревой обвалили втричі гривню і обікрали всіх і кожного на 400 млрд. гр. Ось, як треба!
у час війни за співпрацю з окупантом розстрілюють!