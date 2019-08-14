 Разумков не поддерживает отмену госфинансирования партий: "Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Давайте дождемся начала работы новой Верховной Рады и будем рассматривать те или иные законы уже в рамках действующего законодательства в сессионном зале и комитетах. Но это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране. Есть другие защитные меры, на которые нужно будет обращать внимание, поскольку у нас очень часто эти средства использовались неэффективно", - сказал Разумков.

В этом контексте он напомнил о случаях, когда к концу года они уходили на рекламу, а не на развитие партийной структуры, обучение членов партии или привлечение людей к тем или иным политическим силам.

"Были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации - фактически, деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры, и, таким образом, возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств. Этот, как и любой другой механизм, может быть как полезным для демократии в государстве, так и отрицательным - здесь будет зависеть от того, кто как этим "молотком" будет управлять", - отметил лидер партии "Слуга народа".

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На уточняющий вопрос, не имеет ли возглавляемая им политсила намерение отказываться от государственного финансирования, Разумков ответил, что на сегодняшний день это предусмотрено законом, поэтому "мы будем стараться соответствовать тем нормам закона, которые действуют на территории нашего государства".

Напомним, ранее сообщалось, что электронная петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из госбюджета набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петиция зарегистрирована 23 июля экс-депутатом ВР Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий выделено около 1,5 млрд гривен.

Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

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