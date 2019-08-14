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 Политика Украины
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Все про:финансирование (1356) Разумков Дмитрий (140) Слуга народа (225)

 Разумков не поддерживает отмену госфинансирования партий: "Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране". ВИДЕО

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на брифинге после второго заседания подготовительной депутатской группы прокомментировал возможность отмены государственного финансирования партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Давайте дождемся начала работы новой Верховной Рады и будем рассматривать те или иные законы уже в рамках действующего законодательства в сессионном зале и комитетах. Но это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране. Есть другие защитные меры, на которые нужно будет обращать внимание, поскольку у нас очень часто эти средства использовались неэффективно", - сказал Разумков.

В этом контексте он напомнил о случаях, когда к концу года они уходили на рекламу, а не на развитие партийной структуры, обучение членов партии или привлечение людей к тем или иным политическим силам.

"Были даже позиции, которые озвучивали антикоррупционные организации - фактически, деньги были направлены на связанные с теми или иными политическими партиями структуры, и, таким образом, возникал вопрос корректности и соответствия действующему законодательству использования этих средств. Этот, как и любой другой механизм, может быть как полезным для демократии в государстве, так и отрицательным - здесь будет зависеть от того, кто как этим "молотком" будет управлять", - отметил лидер партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" не получала официальных предложений по формированию коалиции, - Разумков

На уточняющий вопрос, не имеет ли возглавляемая им политсила намерение отказываться от государственного финансирования, Разумков ответил, что на сегодняшний день это предусмотрено законом, поэтому "мы будем стараться соответствовать тем нормам закона, которые действуют на территории нашего государства".

Напомним, ранее сообщалось, что электронная петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из госбюджета набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Петиция зарегистрирована 23 июля экс-депутатом ВР Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий выделено около 1,5 млрд гривен.

Отметим, право на получение госфинансирования уставной деятельности получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджетное финансирование преодолевших барьер в 2% партий оправдано, если оно идет на партийное строительство, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/v3142860
 
   
 Топ комментарии
 
На уточняющий вопрос, не имеет ли возглавляемая им политсила намерение отказываться от государственного финансирования, Разумков ответил, что на сегодняшний день это предусмотрено законом, поэтому "мы будем стараться соответствовать тем нормам закона, которые действуют на территории нашего государства" Источник: https://censor.net.ua/n3142860
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Тобто слугам гроші, а всім іншим дулю.
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Особливо підбрехувачам з Цензору.
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Шарий в прольоте, и это радует. Пойду постебусь над ним.
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Точнее наоборот - у кого власть у того бабки
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517 млн гривень на СН неначе з неба впало, навіщо відмовлятися? Є можливість більше вкрасти у звязку з підвищенням політичної культури.
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- Оставьте свою учёность при себе, - перебил его отделённый командир. - Подметите-ка лучше пол, сегодня ваша очередь.(с)
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На уточняющий вопрос, не имеет ли возглавляемая им политсила намерение отказываться от государственного финансирования, Разумков ответил, что на сегодняшний день это предусмотрено законом, поэтому "мы будем стараться соответствовать тем нормам закона, которые действуют на территории нашего государства" Источник: https://censor.net.ua/n3142860
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Тобто слугам гроші, а всім іншим дулю.
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може для вас і еліта...

СЛУГА Народу - Снятин
12 августа в 16:51 ·

Друзі, дякую що підтримали мене на виборах да верховної ради. Може я щось постараюся зробити в нашому районі як депутат. Якщо будуть якісь петання до мене дзвоніть мині на мій номер 0967457494 - ваш Володимир Тимофійчук
"Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране", - Разумков об отмене госфинансирования партий - Цензор.НЕТ 3581
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зайдіть на сторінку, там коментри ржачні.
нє,я не спорю, може це нормальний мужик, чесний і прагне змін..
АЛЕ !!!! Де грамотність ?
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Так невідомо яких змін він чекає, якщо працює з зебілами? Зміни будуть, але на гірше.
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ну и пизвоним, соевые и номир пизвонить не дафали
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так і дзвони - звертайся
це твоя ЕЛІТА "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в країні", - Разумков про скасування держфінансування партій - Цензор.НЕТ 2217
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пислал эсемес ,что бы он сам пизванил
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Він визнав, що не вміє виступати на публіку.
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В Мацкве интересуются такие ДЕПУТАТЫ подкупные Разумков не підтримує скасування держфінансування партій: "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в країні" - Цензор.НЕТ 3305
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Не тільки я, але і ви будете з дулею.
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Заткнувся, Гена? Тоді у спам, зебіл.
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І пенсії тре відмінити, щоб стимулювати населення до роботи.
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Тобто мова в статті про тебе, так?"Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране", - Разумков об отмене госфинансирования партий - Цензор.НЕТ 9835
Державної пайки лишають?"Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране", - Разумков об отмене госфинансирования партий - Цензор.НЕТ 9092
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Так чого в тебе зебіла стільки паніки від однієї лише розмови, що державне фінансування політ.партій можливо припинять?
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Я безпартійний. А от чого тебе так поплющило? Разумков не підтримує скасування держфінансування партій: "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в країні" - Цензор.НЕТ 6280
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Якщо відмінять, то одразу пенсійний податок не будуть платити
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Здрамояра! З чого б це? Там багато дууууже заслужених спецпенсіонерів, вони їдуть іншою статтею, але з того ж корита.
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А з того, що багато підприємств перейдуть на конверти.
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А штрафи в 300 тисяч за кожного мимо каси вже теж відмінили?
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Ось побачиш, що при відміні пенсії і якщо залишать пенсійний податок, то такий податок платити не будуть.
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Скоріше за все побачу, що вілли "ревізорів" перетворяться на хмарочоси. "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в країні", - Разумков про скасування держфінансування партій - Цензор.НЕТ 2098
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Це вже можливо, але вони будуть хворіти синдромом Чечетова.
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Как пенсионер со стажем поддерживаю и одобряю. Замахала уже эта пенсия!
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Шарий в прольоте, и это радует. Пойду постебусь над ним.
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Подарите ему губозакаточную машинку

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И над остальными двухпроцентниками не забудьте постебаться.
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Они уже начали получать госфинансирование. А вообще спасибо ему скажите - если бы ни выход его партии за 2% платили бы все бабки тихо, как и раньше.
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Ага зараз вони від 2, 5 лярдів гривень відмовляться. Це за п"ять років. І це тільки служки.
Цікаво, а скільки озброєння можна було б закупити за ці кошти.

П.С. там ще шарікову за п"ять років 190 лямів може перепасти ну просто ПЗДЦ
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А может сначала возметесь за преодоление бедности? Или донаторы перестанут кешем финансировать свои мафиозные кланы? ( партий политических унас нет) Мля, кто кого тут за идиотов дежит?
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Политические партии, как и церкви, должны быть отделены ит государства.
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Полк "Азов": ліквідація військової прокуратури під час війни є фатальним проявом синдрому пацифізму ,это наверное Кремлёвский квартал(оппозиция партия За жизнь) даёт инструкции с Кремля 95 Кварталу от партии Слуга народа,посмотрим может Хутин скажет ещё и Украинскую армию распустить "Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране", - Разумков об отмене госфинансирования партий - Цензор.НЕТ 6823
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кстати, если не будет гос. финансирования ( как делают во всем мире) не будет безвиза
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его уже грозят отменить из за зенашествия к нам "не таких рюзке"...
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по канонам лібертаріанства нікакіх паддєржек партій, тєм болєйє, шо у нас нєт партій, а токо банди імярєк
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Чё то кажется 17 сентября Московия начнёт наступление,вроде уже всё готово к этому.Кремлёвский Фюрер хочет быть на польской границе 25 октября. А как оно будет посмотрим.
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Так бегом в комиссариат зелепупа защищать записывайся! Порохоботы не пойдут.
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Так чё бежать есть 73% вот пусть они и бегут впереди него, самого не пошлёшь вперёд ,он же не служил,украинцы не варвары как это есть жители Московии
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Мне они не Бог ,может вам они как Бог. Нужно жить, а не приспосабливаться. Сегодня он сЦарь ,а завтра никто
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Не знущайся так над ботом. Йому і так невесело - Як же тепер воно харчуватися буде ? 😁
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Воно дійсне нещасне, а зараз зрозуміло свою помилку.
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А які ж тепер шиши ****** клоун Вофка Сцикун буде щодня скакати в красних труссєлях по фонтанах разом "слугами урода" з шаурмою в зубах ?
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И опять все не слава Богу, да, пЕтЕкантропы?))
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Эти все политические тыпилы постоянно делают одну и ту же ОШИБКУ:
Вырывают "из контекста" западной демократии то одни, то другие "фишечки" и пытаются их привить у нас (как эту "фишечку" - финансирование партий).
Забывая, что до этих "фишечек" западные демократии шли столетиями через перевороты, революции, протесты, забастовки, коррупцию, становления классов, сословий, активную гражданскую позицию, профсоюзы, партии (нормальные, а не такие бутафории, как у нас).
Потому и эти выдернутые "фишечки" у нас, без всей предыдущей истории общества, превращаются в мутантные УРОДСКИЕ прививки!

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пусть коллаборанта лошария финансирует сам разумков
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финансирование политических партий - идея неплохая, но надо раза в три уменьшить размер финансирования, обязательно выделение собственных ресурсов партии и выделять ресурсы только на проведение обучения активистов и членов партии, поездки на семинары-конференции (даже за рубеж, но не политический туризм), а не на рекламу, лоббистские компании и т.д.
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Ну еще бы деньги на шару кто откажеться народ подоить
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Абсолютно не согласен. Какая нах. культура. Партии должны финансироваться за счет партийных взносов а не за счет государства. Почему я должен платить налоги партии за которую я не голосовал. Кроме того члены партии если они платят со своего кармана партийные взносы то они сами и будут контролировать куда уходят ихние деньги.
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